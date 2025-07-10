OpenAI yakında Google Chrome’a rakip web tarayıcısı çıkaracak

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka yarışında ön saflarda yer alan OpenAI, internet tarayıcı pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, Google Chrome'a doğrudan rakip olacak yapay zeka destekli web tarayıcı geliştirdiği ortaya çıktı. Reuters’a konuşan kaynaklara göre tarayıcı, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

Yeni tarayıcı, yalnızca geleneksel internet gezinme deneyimini değil, kullanıcının web ile etkileşim biçimini de kökten değiştirmeyi hedefliyor. ChatGPT’nin sahip olduğu güçlü yapay zeka motorunun entegre edileceği bu tarayıcı, kullanıcıların bazı işlemleri doğrudan sohbet arayüzünde tamamlamasını mümkün kılacak. Bu sayede siteler arasında gezinmek yerine, çok sayıda işlem AI aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Google’ın reklam gücüne darbe mi?

OpenAI’ın hamlesi yalnızca teknoloji açısından değil, Google’ın devasa reklam gelirini tehdit etmesi bakımından da kritik. Zira Google, Chrome aracılığıyla topladığı kullanıcı verileri sayesinde reklam hedefleme gücünü büyük ölçüde artırıyor. Alphabet'in gelirlerinin yaklaşık yüzde 75’i reklamdan geliyor ve Chrome bu zincirin en önemli halkalarından biri.

Ancak OpenAI’ın tarayıcısı, ChatGPT’nin 500 milyon haftalık aktif kullanıcısıyla entegre olursa bu durum, Google’ın pazar hakimiyetini ciddi biçimde zorlayabilir. OpenAI’ın hedefi, kullanıcıların tarayıcı içindeki davranışlarını yapay zeka yardımıyla yorumlayarak onlara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak. Örneğin, bir rezervasyon yapmak ya da çevrim içi formları doldurmak gibi işlemler doğrudan AI aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tabanlı internet tarayıcıları konusu oldukça hareketli. Zira yapay zeka tabanlı arama motoruyla dikkat çeken Perplexity de kısa süre önce “Comet” adını verdiği kendi yapay zekalı tarayıcısını tanıttı.

Perplexity, yapay zekalı tarayıcısı Comet’i tanıttı 2 sa. önce eklendi

Öte yandan OpenAI’ın geliştirdiği tarayıcının Google’ın açık kaynak kodlu Chromium projesi üzerine inşa edildiği belirtiliyor. Chromium, aynı zamanda Microsoft Edge ve Opera gibi tarayıcıların da temelini oluşturuyor. Ayrıca OpenAI, Chrome’un ilk geliştirici ekibinde yer alan iki eski Google başkan yardımcısını geçtiğimiz yıl bünyesine katmıştı.

OpenAI’ın bu hamlesi, şirketin yapay zekayı yalnızca sohbet robotlarıyla sınırlı tutmak istemediğini gösteriyor. Yeni tarayıcı, OpenAI’ın geliştirdiği “Operator” gibi yapay zekaajanlarını doğrudan kullanıcı deneyiminin bir parçası haline getirecek. Böylece tarayıcı, klasik bir yazılım aracı olmanın ötesine geçerek kişisel web asistanına dönüşecek.

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OpenAI yakında Google Chrome’a rakip web tarayıcısı çıkaracak

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