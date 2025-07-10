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    Perplexity, yapay zekalı tarayıcısı Comet’i tanıttı: Chrome’a rakip

    Perplexity, yapay zeka destekli tarayıcısı Comet’i tanıttı. Comet, bilgi sunmanın ötesine geçerek kullanıcı adına işlem yapabilen akıllı bir tarama deneyimi vadediyor.

    Perplexity, yapay zekalı tarayıcısı Comet’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında Google’ın karşısında konumlanmaya çalışan Perplexity, kullanıcı deneyimini baştan tanımlamayı amaçlayan Comet adlı yeni tarayıcısını duyurdu. Şirketin CEO’su Aravind Srinivas’a göre bu tarayıcı, klasik internette gezinme anlayışını terk edip “tek, kesintisiz bir etkileşime” dönüşen bir tarama deneyimi sunuyor

    Yapay zekalı tarayıcı dönemi başlıyor

    Comet şimdilik yalnızca aylık 200 dolarlık Perplexity Max aboneliğine sahip kullanıcıların erişimine açık. Daha geniş kitlelere ise ilerleyen dönemde davetiye sistemiyle sunulacak. Tarayıcının varsayılan arama motoru yine Perplexity olacak. Kullanıcının sorularına web genelinden derlenen bilgilerle oluşturulmuş yapay zeka yanıtları sunacak.

    Comet tarayıcısı şu anda yalnızca Windows ve macOS platformlarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar tarayıcıyı kurarken mevcut eklenti, yer imi ve ayarlarını tek tıkla aktarabiliyor.

    Perplexity, yapay zekalı tarayıcısı Comet’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Comet’in dikkat çeken bir diğer özelliği ise yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp, kullanıcı adına otel rezervasyonu yapma veya ürün satın alma gibi işlemleri de gerçekleştirebilmesi. Tarayıcının kenar çubuğunda yer alan yerleşik yapay zeka asistanı, ekrandaki içerikleri açıklayabiliyor, toplantı ayarlayabiliyor ya da e-posta gönderebiliyor.

    Comet, Google’ın hakimiyetine karşı ciddi bir alternatif olmayı hedefliyor. Hatta Perplexity, Google Chrome’un satışa çıkması durumunda satın alma isteğini bile dile getirmişti. Bu çıkış, özellikle Google’ın devam eden antitröst davaları nedeniyle daha da dikkat çekici hale geliyor. Şirket, Motorola ile iş birliği yaparak yeni Razr telefonlara kendi asistanını ön yüklü hale getirmeyi de başardı.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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