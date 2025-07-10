Perplexity, yapay zekalı tarayıcısı Comet’i tanıttı: Chrome’a rakip

Yapay zekalı tarayıcı dönemi başlıyor
Comet şimdilik yalnızca aylık 200 dolarlık Perplexity Max aboneliğine sahip kullanıcıların erişimine açık. Daha geniş kitlelere ise ilerleyen dönemde davetiye sistemiyle sunulacak. Tarayıcının varsayılan arama motoru yine Perplexity olacak. Kullanıcının sorularına web genelinden derlenen bilgilerle oluşturulmuş yapay zeka yanıtları sunacak.
Comet tarayıcısı şu anda yalnızca Windows ve macOS platformlarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar tarayıcıyı kurarken mevcut eklenti, yer imi ve ayarlarını tek tıkla aktarabiliyor.
Comet, Google’ın hakimiyetine karşı ciddi bir alternatif olmayı hedefliyor. Hatta Perplexity, Google Chrome’un satışa çıkması durumunda satın alma isteğini bile dile getirmişti. Bu çıkış, özellikle Google’ın devam eden antitröst davaları nedeniyle daha da dikkat çekici hale geliyor. Şirket, Motorola ile iş birliği yaparak yeni Razr telefonlara kendi asistanını ön yüklü hale getirmeyi de başardı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre