Perplexity, yapay zekalı tarayıcısı Comet’i tanıttı: Chrome’a rakip

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında Google’ın karşısında konumlanmaya çalışan Perplexity, kullanıcı deneyimini baştan tanımlamayı amaçlayan Comet adlı yeni tarayıcısını duyurdu. Şirketin CEO’su Aravind Srinivas’a göre bu tarayıcı, klasik internette gezinme anlayışını terk edip “tek, kesintisiz bir etkileşime” dönüşen bir tarama deneyimi sunuyor

Yapay zekalı tarayıcı dönemi başlıyor

Comet şimdilik yalnızca aylık 200 dolarlık Perplexity Max aboneliğine sahip kullanıcıların erişimine açık. Daha geniş kitlelere ise ilerleyen dönemde davetiye sistemiyle sunulacak. Tarayıcının varsayılan arama motoru yine Perplexity olacak. Kullanıcının sorularına web genelinden derlenen bilgilerle oluşturulmuş yapay zeka yanıtları sunacak.

Comet tarayıcısı şu anda yalnızca Windows ve macOS platformlarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar tarayıcıyı kurarken mevcut eklenti, yer imi ve ayarlarını tek tıkla aktarabiliyor.

Tam Boyutta Gör Comet’in dikkat çeken bir diğer özelliği ise yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp, kullanıcı adına otel rezervasyonu yapma veya ürün satın alma gibi işlemleri de gerçekleştirebilmesi. Tarayıcının kenar çubuğunda yer alan yerleşik yapay zeka asistanı, ekrandaki içerikleri açıklayabiliyor, toplantı ayarlayabiliyor ya da e-posta gönderebiliyor.

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Comet, Google’ın hakimiyetine karşı ciddi bir alternatif olmayı hedefliyor. Hatta Perplexity, Google Chrome’un satışa çıkması durumunda satın alma isteğini bile dile getirmişti. Bu çıkış, özellikle Google’ın devam eden antitröst davaları nedeniyle daha da dikkat çekici hale geliyor. Şirket, Motorola ile iş birliği yaparak yeni Razr telefonlara kendi asistanını ön yüklü hale getirmeyi de başardı.

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Perplexity, yapay zekalı tarayıcısı Comet’i tanıttı

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