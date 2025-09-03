Giriş
    Google ucuz kurtuldu: Chrome veya Android’i satmak zorunda değil

    Google, Chrome veya Android’i satmaktan kurtuldu ancak mahkeme, arama hizmetlerindeki ayrıcalıklı anlaşmalara son verilmesini ve arama verilerinin rakiplerle paylaşılmasını kararlaştırdı.

    Google ucuz kurtuldu: Chrome veya Android'i satmak zorunda değil
    ABD’de görülen türünün en büyük tekelcilik davalarından birisinde önemli bir karar çıktı. ABD Federal yargıç Amit Mehta, Google’ın Chrome tarayıcısını veya Android işletim sistemini satmak zorunda olmadığına hükmetti. Ancak şirketin internet arama alanındaki hakimiyetini korumak için kullandığı bazı uygulamalara son vermesi gerekecek.

    Google derin bir nefes aldı

    Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Mehta, Google’ın arama pazarında yasa dışı yollarla tekel oluşturduğuna karar vermişti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, şirketin Chrome’u elden çıkarmasını talep etmişti. Ancak yargıç, 230 sayfalık kararında bu talebi “aşırıya kaçmak” olarak niteledi. “Google'ın Chrome'u satması gerekmeyecek” diyen Mehta, Android için de aynı yaklaşımı sergiledi. Bilindiği üzere Perplexity, Chrome için 34 milyar doları aşan bir teklifte bulunmuştu.

    Google’a yeni sınırlamalar

    Karara göre Google, artık cihaz üreticileriyle yaptığı özel anlaşmalarda ön yükleme şartı koyamayacak. Yani Play Store’a erişim için üreticilerin Chrome, Google Arama ya da Asistan gibi uygulamaları yüklemeleri zorunlu olmayacak. Ayrıca gelir paylaşımı anlaşmaları da bu şartlara bağlanamayacak.

    Bir diğer önemli karar ise veri paylaşımıyla ilgili oldu. Google, arama verilerinin bir kısmını rakip şirketlerle paylaşmak zorunda kalacak. Mehta, bunun Google’ın yıllardır sürdürdüğü münhasır dağıtım anlaşmalarından doğan “ölçek farkını” azaltacağını ifade etti. Ancak şirketin reklamcılıkla ilgili verilerini paylaşması gerekmeyecek.

    Karar, genel anlamda Google için bir zafer niteliğinde değerlendiriliyor. Şirket, Chrome veya Android’in satılmasının ABD’nin teknoloji liderliğine zarar vereceğini savunuyordu. Kararın açıklanmasının ardından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Bugünkü karar, yapay zekanın gelişiyle birlikte sektörün ne kadar değiştiğini ve insanların bilgiye ulaşmak için çok daha fazla seçeneğe sahip olduğunu kabul ediyor. Şimdi Mahkeme, Google hizmetlerini dağıtma şeklimize sınırlamalar getirdi ve arama verilerini rakiplerimizle paylaşmamızı talep etti. Bu gerekliliklerin kullanıcılarımızı ve onların gizliliğini nasıl etkileyeceği konusunda endişelerimiz var ve kararı dikkatle inceliyoruz.”

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    ugur7seven 21 saat önce

    Test yorumu

    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

