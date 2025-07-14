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Tam Boyutta Gör Google, geçen ay Chrome 139 sürümün Android’in iki eski sürümüne (8.0 Oreo ve 9.0 Pie) artık destek vermeyeceğini duyurmuştu. Şimdi, Chrome 138’in macOS 11 Big Sur’u destekleyen son sürüm olacağı paylaşıldı.

Google duyurdu: ChromeOS ve Android birleşiyor 7 sa. önce eklendi

Chrome 139, macOS 12 ve üzeri gerektirecek

Google Chrome, macOS 11 Big Sur yüklü Mac’lerde çalışmaya devam edecek olsa da yeni güncellemeler, güvenlik yamaları ve özellikler gelmeyecek. 30 Temmuz’da yayınlanması beklenen Chrome 139 sürüm macOS 12 Monterey ve üzeri gerektirecek.

Big Sur, Haziran 2020’de tanıtıldı ve güncelleme, aynı yılın Kasım ayında uyumlu Mac’lere gönderildi. 2021’de yerini macOS 12 Monterey'e bıraktı ve Kasım 2023'te Apple, işletim sistemine desteği kesti. Ancak, Chrome, bu işletim sistemini iki yıla yakın destek vermeye devam etti.

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Google Chrome, macOS 11 Big Sur desteğini sonlandırıyor

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