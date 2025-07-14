Google Chrome, macOS 11 Big Sur desteğini sonlandırıyor

Chrome 139, macOS 12 ve üzeri gerektirecek
Google Chrome, macOS 11 Big Sur yüklü Mac’lerde çalışmaya devam edecek olsa da yeni güncellemeler, güvenlik yamaları ve özellikler gelmeyecek. 30 Temmuz’da yayınlanması beklenen Chrome 139 sürüm macOS 12 Monterey ve üzeri gerektirecek.
Big Sur, Haziran 2020’de tanıtıldı ve güncelleme, aynı yılın Kasım ayında uyumlu Mac’lere gönderildi. 2021’de yerini macOS 12 Monterey'e bıraktı ve Kasım 2023'te Apple, işletim sistemine desteği kesti. Ancak, Chrome, bu işletim sistemini iki yıla yakın destek vermeye devam etti.Kaynakça https://www.neowin.net/news/google-chrome-is-ending-support-for-macos-11-big-sur/ https://chromestatus.com/feature/4504090090143744 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: