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    Google Chrome, macOS 11 Big Sur desteğini sonlandırıyor

    Chrome Platform Durumu sayfasına göre, Google Chrome'un gelecek sürümü macOS 11'i desteklemeyecek. macOS Big Sur'da kalanlar, tarayıcının yeni özelliklerini kullanamayacak.

    google chrome macos 11 big sur desteği sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Google, geçen ay Chrome 139 sürümün Android’in iki eski sürümüne (8.0 Oreo ve 9.0 Pie) artık destek vermeyeceğini duyurmuştu. Şimdi, Chrome 138’in macOS 11 Big Sur’u destekleyen son sürüm olacağı paylaşıldı.

    Chrome 139, macOS 12 ve üzeri gerektirecek

    Google Chrome, macOS 11 Big Sur yüklü Mac’lerde çalışmaya devam edecek olsa da yeni güncellemeler, güvenlik yamaları ve özellikler gelmeyecek. 30 Temmuz’da yayınlanması beklenen Chrome 139 sürüm macOS 12 Monterey ve üzeri gerektirecek.

    Big Sur, Haziran 2020’de tanıtıldı ve güncelleme, aynı yılın Kasım ayında uyumlu Mac’lere gönderildi. 2021’de yerini macOS 12 Monterey'e bıraktı ve Kasım 2023'te Apple, işletim sistemine desteği kesti. Ancak, Chrome, bu işletim sistemini iki yıla yakın destek vermeye devam etti.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/google-chrome-is-ending-support-for-macos-11-big-sur/ https://chromestatus.com/feature/4504090090143744
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