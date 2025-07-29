Microsoft Edge'ye yapay zeka Copilot modu geldi

Bütün sekmelerinizde arama yapabiliyor
Bu mod, Copilot’un açık olan tüm sekmelerinizde arama yapmasına ve örneğin bir restoran rezervasyonu gibi görevleri yerine getirmesine olanak tanıyor. Ayrıca yeni sekme sayfasına da Copilot sohbet robotu entegre ediliyor. Copilot’un tüm açık sekmelerinizi görmesine izin verdiğinizde, örneğin birden fazla oteli karşılaştırmasını veya çeşitli alışveriş sekmeleri arasından en iyisini özetlemesini isteyebiliyorsunuz.
Copilot, adres çubuğunda da görünecek şekilde entegre ediliyor.
Ayrıca Copilot, bir web sitesinde bilgi bulmak ya da ürünleri karşılaştırmak için sekmeleri sesli komutla açma gibi özellikleri de destekliyor. Microsoft, ilerleyen dönemde Copilot’un, izninizle tarayıcı geçmişinize ve kimlik bilgilerinize erişerek sizin adınıza rezervasyon yapabileceğini belirtiyor.
Bu modu kullanmak istemeyen kullanıcılar için Microsoft, Copilot Modu’nun tamamen isteğe bağlı olacağını ve ayarlardan kolayca kapatılabileceğini söylüyor.
Microsoft, Copilot Modu’nun şu an için deneysel olduğunu ve zamanla geliştirileceğini belirtiyor. Bu özellikler şimdilik sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sunuluyor ve bazı fonksiyonlar için kullanım sınırları uygulanıyor. Bu da Microsoft’un ilerleyen zamanda bu modu bir abonelik sistemine dahil edebileceğine işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: