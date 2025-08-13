Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Perplexity AI, Google Chrome'u satın almak için 34,5 milyar dolar teklifte bulundu. Bu rakamın, yapay zeka tabanlı arama motoru girişiminin kendi değerinden çok daha yüksek olması dikkat çekici. Perplexity birkaç ay önce, hükümetin Google’ı tarayıcısını satmaya zorlaması halinde Chrome’u satın almaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Perplexity, bu yılın başlarında TikTok’u da satın alma teklifi yapmıştı. Google ise şu ana kadar Chrome’u hangi fiyattan olursa olsun satmaya niyetli olduğuna dair bir işaret vermedi ve mahkemeden de böyle bir satış emri çıkmadı.

Chrome’a yönelik teklif, girişimin yaklaşık 18 milyar dolarlık değerlemesiyle büyük bir tezat oluşturuyor. Perplexity’nin baş işletme sorunlusu Dmitry Shevelenko, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, birden fazla büyük yatırım fonunun işlemin tamamını finanse etmeyi kabul ettiğini söyledi. Şirketin bir diğer sözcüsü ise, Google teklifi kabul ederse Perplexity’nin Chrome ve Chromium’a önümüzdeki iki yıl içinde 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını belirtti.

Google'ın başı tekel davalarıyla dertte

Google, son yıllarda çok sayıda rekabet karşıtı davayla karşı karşıya kaldı. 2022’de Avrupa Genel Mahkemesi, Avrupa Komisyonu’nun Google’a Android’deki hâkimiyetini kötüye kullanarak cihaz üreticilerini Google Arama ve Chrome’u önceden yüklemeye zorladığı gerekçesiyle verdiği 4,3 milyar euroluk cezayı büyük ölçüde onadı.

Eylül 2023’te ise ABD Adalet Bakanlığı, Google’ı Washington DC’de mahkemeye taşıdı. Suçlama, Apple gibi ortaklara yüksek ödemeler yaparak Google’ın tarayıcılar ve akıllı telefonlarda varsayılan arama motoru konumunu yasa dışı şekilde koruduğu yönündeydi. Eyalet başsavcıları da paralel davalar açarak Google’ın reklamcılık faaliyetleri ve dışlayıcı anlaşmalarına odaklandı.

2024’te ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Amit Mehta, Google’ın arama pazarında yasa dışı tekelini sürdürerek rekabet yasalarını ihlal ettiğine hükmetti. Bunun ardından, Mayıs 2025’in başında tamamlanan bir çözüm duruşması yapıldı. Nihai karar henüz verilmemiş olsa da, Adalet Bakanlığı, Alphabet’in Chrome tarayıcısını ve açık kaynaklı Chromium projesini elden çıkarmasını talep ediyor.

Adalet Bakanlığı, Yahoo, OpenAI ve Perplexity gibi potansiyel Chrome alıcılarını sıralamış olsa da Alphabet, Chrome'un elden çıkarılmasının, özellikle Google'ın tescilli teknolojisinin tarayıcının derinliklerine gömülmüş olması nedeniyle kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor.

