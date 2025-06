Samsung, One UI 8.5 ufukta göründü: Galaxy S26 ile geliyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde yeni nesil Galaxy Z serisini duyurmaya hazırlanan Samsung, 2026 yılında tanıtılacak Galaxy S26 serisi için de şimdiden hazırlıklara başladı. Son bilgiler ise, yeni nesil telefonların One UI 8.0 yerine daha güncel bir sürümle çıkacağı yönünde. Üstelik yeni güncelleme, yalnızca bir ara sürüm olmayacak.

One UI 8.5 ufukta göründü

Aktarılan bilgilere göre Samsung, One UI 8.5 ile birlikte daha önce terk ettiği "x.5" güncelleme politikasına geri dönüyor. Bilindiği üzere One UI 6.1 ve One UI 7.0 sürümleri sonrası yalnızca küçük çaplı x.1.1 sürümleriyle yetinilmişti. Ancak One UI 8.5 için işler farklı olacak gibi görünüyor.

Şu an için One UI 8.5’in getireceği yenilikler hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak güncellemenin hem tasarım hem de kullanıcı deneyimi anlamında önemli değişiklikler içereceği söyleniyor. Bunun bir diğer nedeni ise, Apple'ın iOS 26 ile Liquid Glass adlı yeni bir tasarıma geçiş yapması. Dolayısıyla Samsung, rakibine benzer bir adım atabilir.

Şu an için One UI 8.5'in Galaxy S25 ailesine tam paket olarak ulaşması, S24, S23 ve S22 gibi modellere ise bazı sınırlı yeniliklerle sunulması bekleniyor. Galaxy S26 serisine gelirsek, donanım tarafında büyük farklar beklenmiyor. Bu da Samsung'un arayüz ve kullanıcı deneyimi tarafına odaklanmasını destekler nitelikte. Henüz çıkış tarihi netleşmemiş olsa da, güncellemenin Galaxy S26 ile birlikte duyurulması bekleniyor.

