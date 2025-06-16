Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Xbox netleşmeye başladı: PC gibi, ama değil

    Yeni nesil Xbox için detaylar netleşiyor. Yeni konsolun önemli bir özelliği belli olurken, oyuncuları sevindirecek. İşte tüm beklenenler ve dahası...             

    Yeni nesil Xbox netleşmeye başladı: PC gibi, ama değil Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox konsolu hakkında bilgiler netleşmeye başladı. Son dönemdeki sızıntılar, cihazın klasik konsol yapısından uzaklaşıp PC benzeri bir mimariye geçebileceğini ortaya koymuş, bu da geriye uyumluluk konusunda endişelere yol açmıştı. Ancak Windows Central'dan Jez Corden'a göre bu endişelere gerek yok.

    Geriye dönük uyumluluk doğrulandı

    Xbox Two Podcast'te konuşan Corden, Microsoft'un yeni Xbox konsolunu, Xbox One, Xbox Series X/S ve geriye dönük desteklenen Xbox 360 oyunlarını doğrudan çalıştırabilecek bir silikon mimariyle tasarladığını belirtti. Yani geriye uyumluluk, yazılımsal emülasyon yerine doğrudan donanım düzeyinde sağlanacak. Corden, bu konuda birkaç kaynakla daha doğrulama aşamasında olduğunu ancak şu anki bilgilerle neredeyse kesin konuşabileceğini söylüyor.

    Kaçıranlar için son dönemde gündeme gelen ROG Ally Xbox sürümü, bu endişeleri artırmıştı. The Verge yazarı Tom Warren, Microsoft'un üçüncü taraf donanım üreticilerine yeni nesil Xbox üretme izni vereceğini iddia etmişti. Bu da, tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft'un kendi konsolunu üretmeyeceği şeklinde yorumlanmış ve güvensizlik yaratmıştı.

    Corden'a göre Microsoft hâlâ kendi donanımını geliştiriyor. Ancak üçüncü taraf üreticilerin farklı form faktörlerinde Xbox uyumlu cihazlar üretmesi de hala masada olan bir çözüm. Dolayısıyla ASUS gibi şirketlerin, bir yandan Windows tabanlı PC’ler sunarken, bir yandan da Xbox markasını taşıyan oyun odaklı cihazlar üretmesi mümkün.

    Son olarak yeni nesil Xbox'ın 2027 yılında çıkması bekleniyor. Microsoft'un bu cihazla birlikte konsol tarihindeki "en büyük teknolojik sıçramayı" yapacağı da şirketin resmi açıklamaları arasında. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom çekim gücü modiwake yan etkileri ford cargo 1846t kullanıcı yorumları ton balığı kilo aldırır mı hususi araçla yolcu taşıma cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum