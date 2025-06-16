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Tam Boyutta Gör Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox konsolu hakkında bilgiler netleşmeye başladı. Son dönemdeki sızıntılar, cihazın klasik konsol yapısından uzaklaşıp PC benzeri bir mimariye geçebileceğini ortaya koymuş, bu da geriye uyumluluk konusunda endişelere yol açmıştı. Ancak Windows Central'dan Jez Corden'a göre bu endişelere gerek yok.

Geriye dönük uyumluluk doğrulandı

Xbox Two Podcast'te konuşan Corden, Microsoft'un yeni Xbox konsolunu, Xbox One, Xbox Series X/S ve geriye dönük desteklenen Xbox 360 oyunlarını doğrudan çalıştırabilecek bir silikon mimariyle tasarladığını belirtti. Yani geriye uyumluluk, yazılımsal emülasyon yerine doğrudan donanım düzeyinde sağlanacak. Corden, bu konuda birkaç kaynakla daha doğrulama aşamasında olduğunu ancak şu anki bilgilerle neredeyse kesin konuşabileceğini söylüyor.

Kaçıranlar için son dönemde gündeme gelen ROG Ally Xbox sürümü, bu endişeleri artırmıştı. The Verge yazarı Tom Warren, Microsoft'un üçüncü taraf donanım üreticilerine yeni nesil Xbox üretme izni vereceğini iddia etmişti. Bu da, tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft'un kendi konsolunu üretmeyeceği şeklinde yorumlanmış ve güvensizlik yaratmıştı.

Corden'a göre Microsoft hâlâ kendi donanımını geliştiriyor. Ancak üçüncü taraf üreticilerin farklı form faktörlerinde Xbox uyumlu cihazlar üretmesi de hala masada olan bir çözüm. Dolayısıyla ASUS gibi şirketlerin, bir yandan Windows tabanlı PC’ler sunarken, bir yandan da Xbox markasını taşıyan oyun odaklı cihazlar üretmesi mümkün.

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Son olarak yeni nesil Xbox'ın 2027 yılında çıkması bekleniyor. Microsoft'un bu cihazla birlikte konsol tarihindeki "en büyük teknolojik sıçramayı" yapacağı da şirketin resmi açıklamaları arasında.

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Yeni nesil Xbox netleşmeye başladı: PC gibi, ama değil

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