Türkiye'nin en popüler tarayıcıları açıklandı
Statcounter'ın en son verilerine göre Kasım 2024'ün en popüler tarayıcısı, yüzde 74.48'lik bir pazar payıyla Google Chrome oldu. Chrome'un hemen ardından gelen ve listeye ikinci sırada dahil olan isimse yüzde 12,21 payla Safari. En popüler tarayıcı sıralamasının üçüncü dördüncü ve beşincilik koltuğuna ise, sırasıyla Yandex Browser (%3,92), Samsung Internet (%3.2) ve Edge (%2,56) yerleşti.
- Google Chrome %74.48
- Safari %12,21
- Yandex Browser %3,92
- Samsung Internet %3.2
- Edge %2,56
- Firefox %0,77
- Internet Explorer %0.07
Bu sıralamanın hem mobil hem de masaüstü cihazlardan oluştuğunu belirtelim. Küresel pazara baktığımızda ise, yine listenin ilk sırasında %66,65 payla Google Chrome yer alıyor. Sıralamnın devamında yer alan isimler ise şu şekilde;
- Safari %18,09
- Edge %5,26
- Firefox %2,65
- Samsung Interne %2.23
- Opera %2,2
- UC Browser %0,85
- QQ Browser %0,32
Türkiye özelinde mobil cihazlara geçtiğimiz ise, ilk iki sıranın değişmediğini görüyoruz. Google Chrome (%75,31) bir numaralı taracıyı olarak listeye hakim olurken, ikinci sırada Safari (%15,09) yer alıyor. Edge ve Firefox bu listede yer almıyor. Bunun yerine üçüncü sırada Samsung Internet (%4,28), devamında ise sırasıyla Yandex Browser %3,76 ve Opera %1.1 bulunuyor.
- Google Chrome %75,31
- Safari %15,09
- Samsung Internet %4,28
- Yandex Browser %3,76
- Opera %1.1
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.