Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Web trafiği analiz şirketi Statcounter, Türkiye'nin ve dünyanın en popüler internet tarayıcılarını açıklandı. Kasım 2024'ü konu alan yeni rapor, tarayıcı pazarındaki son durumu bizlere gösteriyor. Peki Google Chrome'un lider olduğu listede hangi uygulamalar yer alıyor? İşte hem mobil hem de PC platformları için en popüler tarayıcılar.

Türkiye'nin en popüler tarayıcıları açıklandı

Statcounter'ın en son verilerine göre Kasım 2024'ün en popüler tarayıcısı, yüzde 74.48'lik bir pazar payıyla Google Chrome oldu. Chrome'un hemen ardından gelen ve listeye ikinci sırada dahil olan isimse yüzde 12,21 payla Safari. En popüler tarayıcı sıralamasının üçüncü dördüncü ve beşincilik koltuğuna ise, sırasıyla Yandex Browser (%3,92), Samsung Internet (%3.2) ve Edge (%2,56) yerleşti.

Google Chrome %74.48

Safari %12,21

Yandex Browser %3,92

Samsung Internet %3.2

Edge %2,56

Firefox %0,77

Internet Explorer %0.07

Bu sıralamanın hem mobil hem de masaüstü cihazlardan oluştuğunu belirtelim. Küresel pazara baktığımızda ise, yine listenin ilk sırasında %66,65 payla Google Chrome yer alıyor. Sıralamnın devamında yer alan isimler ise şu şekilde;

Safari %18,09

Edge %5,26

Firefox %2,65

Samsung Interne %2.23

Opera %2,2

UC Browser %0,85

QQ Browser %0,32

Türkiye özelinde mobil cihazlara geçtiğimiz ise, ilk iki sıranın değişmediğini görüyoruz. Google Chrome (%75,31) bir numaralı taracıyı olarak listeye hakim olurken, ikinci sırada Safari (%15,09) yer alıyor. Edge ve Firefox bu listede yer almıyor. Bunun yerine üçüncü sırada Samsung Internet (%4,28), devamında ise sırasıyla Yandex Browser %3,76 ve Opera %1.1 bulunuyor.

Google Chrome %75,31

Safari %15,09

Samsung Internet %4,28

Yandex Browser %3,76

Opera %1.1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu!