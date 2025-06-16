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Tam Boyutta Gör The Witcher 4'ün konsollara özel geliştirilen ilk CD Projekt RED oyunu olacağı bir süredir biliniyordu. Ancak bu strateji, bazı zorlukları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Oyunun teknoloji şefi Charles Tremblay, Xbox Series S'in teknik sınırlamaları nedeniyle 60 FPS hedefinin bu konsolda "aşırı derecede zorlayıcı" olacağını ifade etti.

Xbox Series S "son derece zorlu"

Polonya’da gerçekleştirilen ve Unreal Engine 5.6 teknolojisinin tanıtıldığı özel gösterimin ardından konuşan Tremblay, geçmişte kullanılan PC öncelikli yaklaşımın Cyberpunk 2077 gibi büyük projelerde konsollarda ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı. Bu nedenle The Witcher 4'te, PS5 donanımı temel alınarak oyun geliştirme süreci başlatılmış durumda.

Nitekim geçtiğimiz haftalarda yayınlanan teknik demo da standart bir PlayStation 5'te, Ray Tracing açık şekilde 60 FPS hedefiyle hazırlanmıştı. Ancak işler Xbox tarafında daha karmaşık. Microsoft’un geliştiricilere koyduğu zorunluluk gereği, Xbox Series X için hazırlanan bir oyun aynı zamanda Series S üzerinde de çalışmak zorunda.

Bu durum, daha düşük donanım gücüne sahip Series S'in, yapım sürecinde en zayıf halka hâline gelmesine neden oluyor. CD Projekt RED'in açıklamasına göre, şu anda oyunun bu konsolda 60 FPS'e ulaşması pek mümkün görünmüyor. Tremblay ise, bu konunun hâlâ çözülmesi gereken bir teknik problem olduğunu söyledi.

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Kaçıranlar için benzer bir durum kısa süre önce Baldur's Gate 3'te de yaşanmıştı. Larian Studios, Xbox sürümünü aylarca geciktirmek zorunda kalmış, oyunu Series S için optimize etmekte zorlanmıştı. Oyun, PS5'ten yaklaşık üç ay sonra Xbox’a gelmiş ve başlangıçta split-screen desteğinden yoksun kalmıştı. Şimdi benzer bir tablo The Witcher 4 için de geçerli olabilir.

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CD Projekt açıkladı: Witcher 4'e Xbox Series S engeli

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