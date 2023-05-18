Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Görünüşe göre İnternet trafiğinin yarısı insanlara ait değil

    30 yıldan uzun bir süredir hayatımızda olan internet neredeyse her şeyin merkezinde yer alıyor. Öte yandan internet kullanım trafiğinde insanın payı her geçen yıl azalmaya devam ediyor.
    1
    İnternet trafiğinin yarısını botlar kullanıyor Tam Boyutta Gör
    İnternetin eskiden insanların bilgiyi keşfettikleri ve başkalarıyla paylaştıkları bir yer olduğunu hatırlıyor musunuz? Belki Microsoft Encarta’yı hatırlayanlar bile vardır. Siber güvenlik yazılımı ve hizmetleri şirketi Imperva'ya göre o günler hızla kayboluyor.

    İnternet trafiğinin yarısı botlardan geliyor

    Firma son yıllık raporunda, 2022 yılında tüm İnternet trafiğinin yüzde 47,4 gibi şaşırtıcı bir oranının botlardan geldiğini tespit etti. Bu oran, bir yıl önce gözlemlenen yüzde 42,3'lük kötü bot trafiğine kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi. Ne büyük bir kaynak israfı, değil mi?

    İnternet trafiğinin yarısını botlar kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Imperva, bot trafiğini iki kategoriye ayırıyor: Kötü bot trafiği ve iyi bot trafiği. Basitçe söylemek gerekirse, kötü botlar kötü niyetli otomatik görevleri çalıştıran botlardır. Web sitelerinden izinsiz veri kazımak veya DDoS saldırıları oluşturmak için kullanılabilirler. Bazı kötü botlar dolandırıcılık ve hırsızlığı bile kolaylaştırabilir. Kötü botlar daha da kategorize edilebilir. 2022 yılında, basit (yüzde 33,4) ve orta (yüzde 15,4) düzeydeki botlara kıyasla, kötü botların çoğu (yüzde 51,2'si) gelişmişlik düzeyi açısından ileri düzey olarak kabul edilmiş durumda.

    İnternet trafiğinin yarısını botlar kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Imperva'ya göre kötü botlardan en çok oyun siteleri, telekom ve İSS'ler, hukuk ve devlet siteleri, perakende sayfaları, finansal hizmetler, topluluk ve seyahat siteleri etkilendi. Veriler ayrıca kötü niyetli botların en çok ABD'deki siteleri hedef aldığını gösteriyor. En çok hedef alınan ikinci ülke olan Avustralya'da ABD'nin yarısından daha az sayıda saldırının yapıldığı belirtiliyor

    Öte yandan iyi botlar, arama motorları için web sitelerini indekslemek veya web sitesi performansını izlemek gibi faydalı görevleri yerine getirenler olarak tanımlanıyor. Bot trafiği artarken, insanların internet trafiği düşüş eğilimini sürdürüyor. Imperva'ya göre, insan trafiği 2021'de yüzde 57,7'den geçen yıl yüzde 52,6'ya düştü. Bu alandaki en yüksek nokta ise 2019'da yüzde 62,8 olarak kaydedildi ancak o zamandan beri düşüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    su içtikten ne kadar sonra idrar gelir türk telekom altyapı çalışması ne kadar sürer disk tornalama videodaki yazıyı silme programsız en uygun tarife hangi operatörde

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız