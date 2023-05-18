Görünüşe göre İnternet trafiğinin yarısı insanlara ait değil

Firma son yıllık raporunda, 2022 yılında tüm İnternet trafiğinin yüzde 47,4 gibi şaşırtıcı bir oranının botlardan geldiğini tespit etti. Bu oran, bir yıl önce gözlemlenen yüzde 42,3'lük kötü bot trafiğine kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi. Ne büyük bir kaynak israfı, değil mi?
Öte yandan iyi botlar, arama motorları için web sitelerini indekslemek veya web sitesi performansını izlemek gibi faydalı görevleri yerine getirenler olarak tanımlanıyor. Bot trafiği artarken, insanların internet trafiği düşüş eğilimini sürdürüyor. Imperva'ya göre, insan trafiği 2021'de yüzde 57,7'den geçen yıl yüzde 52,6'ya düştü. Bu alandaki en yüksek nokta ise 2019'da yüzde 62,8 olarak kaydedildi ancak o zamandan beri düşüyor.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.