Görünüşe göre İnternet trafiğinin yarısı insanlara ait değil

Tam Boyutta Gör İnternetin eskiden insanların bilgiyi keşfettikleri ve başkalarıyla paylaştıkları bir yer olduğunu hatırlıyor musunuz? Belki Microsoft Encarta’yı hatırlayanlar bile vardır. Siber güvenlik yazılımı ve hizmetleri şirketi Imperva'ya göre o günler hızla kayboluyor.

İnternet trafiğinin yarısı botlardan geliyor

Firma son yıllık raporunda, 2022 yılında tüm İnternet trafiğinin yüzde 47,4 gibi şaşırtıcı bir oranının botlardan geldiğini tespit etti. Bu oran, bir yıl önce gözlemlenen yüzde 42,3'lük kötü bot trafiğine kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi. Ne büyük bir kaynak israfı, değil mi?

Tam Boyutta Gör Imperva, bot trafiğini iki kategoriye ayırıyor: Kötü bot trafiği ve iyi bot trafiği. Basitçe söylemek gerekirse, kötü botlar kötü niyetli otomatik görevleri çalıştıran botlardır. Web sitelerinden izinsiz veri kazımak veya DDoS saldırıları oluşturmak için kullanılabilirler. Bazı kötü botlar dolandırıcılık ve hırsızlığı bile kolaylaştırabilir. Kötü botlar daha da kategorize edilebilir. 2022 yılında, basit (yüzde 33,4) ve orta (yüzde 15,4) düzeydeki botlara kıyasla, kötü botların çoğu (yüzde 51,2'si) gelişmişlik düzeyi açısından ileri düzey olarak kabul edilmiş durumda.

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Tam Boyutta Gör Imperva'ya göre kötü botlardan en çok oyun siteleri, telekom ve İSS'ler, hukuk ve devlet siteleri, perakende sayfaları, finansal hizmetler, topluluk ve seyahat siteleri etkilendi. Veriler ayrıca kötü niyetli botların en çok ABD'deki siteleri hedef aldığını gösteriyor. En çok hedef alınan ikinci ülke olan Avustralya'da ABD'nin yarısından daha az sayıda saldırının yapıldığı belirtiliyor

Öte yandan iyi botlar, arama motorları için web sitelerini indekslemek veya web sitesi performansını izlemek gibi faydalı görevleri yerine getirenler olarak tanımlanıyor. Bot trafiği artarken, insanların internet trafiği düşüş eğilimini sürdürüyor. Imperva'ya göre, insan trafiği 2021'de yüzde 57,7'den geçen yıl yüzde 52,6'ya düştü. Bu alandaki en yüksek nokta ise 2019'da yüzde 62,8 olarak kaydedildi ancak o zamandan beri düşüyor.

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