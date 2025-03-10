“Sessiz ol, küçük adam”: Musk ve Polonya Dışişleri Bakanı arasında Starlink gerilimi

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Tam Boyutta Gör Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile Ukrayna'daki Starlink internet hizmeti üzerinden gergin bir tartışma yaşadı. Musk, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncini sürdürebilmesi için hayati önem taşıyan Starlink hizmetinin kesilmeyeceğini yinelese de aba altından sopa gösterdi.

Geçtiğimiz pazar günü, Sikorski, Polonya'nın Ukrayna'ya Starlink hizmeti sağlamak için yaptığı ödemeleri savunarak, Musk'ın bu hizmeti "güvenilmez bir sağlayıcı" haline getirmesi durumunda alternatif çözümler arayacaklarını belirtti. Sikorski’nin bu yorumları Musk'ın, Starlink olmadan Ukrayna ordusunun "tüm cephe hattının çökeceğini" söylemesinin ardından geldi.

Musk ve Sikorski arasında Starlink çıkmazı

Musk, kendisini Rusya'yı saldırgan olarak görmemekle ve sadece Ukrayna'yı eleştirmekle suçlayan bir X kullanıcısına yanıt vermişti: “Kelimenin tam anlamıyla Putin'e Ukrayna üzerinde bire bir fiziksel savaş için meydan okudum ve Starlink sistemim Ukrayna ordusunun bel kemiğidir. Eğer onu kapatırsam tüm cephe hattı çöker.”

Musk’ın bu paylaşımına yanıt veren Sikorski, hem milyarder isimden hem de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan sert cevaplar aldı. Rubio, Polonyalı siyasetçiyi “bir şeyler uydurmakla” suçlarken “Hiç kimse Ukrayna'yı Starlink'ten koparmakla ilgili bir tehditte bulunmadı.Ve teşekkür edin çünkü Starlink olmasaydı Ukrayna bu savaşı çoktan kaybetmiş ve Ruslar da şu anda Polonya sınırında olacaktı” dedi.

Musk ise Sikorski'nin eleştirilerine daha da sert bir şekilde karşılık verdi: Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz.”

Musk, Polonya'nın en üst düzey diplomatıyla yaşadığı gerginliğe rağmen Ukrayna'nın Starlink'e erişimini kesmeyeceği konusunda güvence verdi: “Son derece açık olmak gerekirse, Ukrayna politikasına ne kadar katılmasam da Starlink, terminallerini asla kapatmayacak. Sadece Starlink olmadan, Ruslar diğer tüm iletişimleri bozabileceği için Ukrayna hatlarının çökeceğini belirtiyorum! Biz asla böyle bir şey yapmayız ya da bunu bir pazarlık kozu olarak kullanmayız.”

Ukrayna'nın iletişim altyapısı, Rusya'nın 2022'deki geniş çaplı işgali sırasında büyük ölçüde tahrip olmuştu. Bu süreçte, Starlink cihazları Ukrayna'ya kritik internet erişimi sağlamıştı. Polonya, Ukrayna'daki yaklaşık 42.000 Starlink terminalinin yarısını finanse etti.

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