Çöldeki fütüristik Neom projesi finansal felakete dönüştü

Bugüne kadar dünyanın en büyük inşaat projesi için 50 milyar dolar harcayan Suudi Arabistan, iç denetim raporlarına göre önümüzdeki 55 yıl boyunca inşaat sürecine devam etmek zorunda kalabilir. Projenin toplam maliyetinin ise 8,8 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Bu rakam, ülkenin yıllık bütçesinin tam 25 katı! Neom’un 2035 yılına kadar ilk aşamasının tamamlanması için ise 370 milyar dolarlık harcama yapılması öngörülüyor.
Neom’un karşılaştığı finansal ve lojistik sorunlara rağmen kazançlı çıkanlar da var. Aktarılanlara göre küresel danışmanlık şirketi McKinsey & Company, proje kapsamında yıllık 130 milyon dolardan fazla kazanç sağlıyor. Ancak firmanın hem planlamada hem de bazı finansal projeksiyonların doğrulanmasında yer alması, çıkar çatışması tartışmalarını da beraberinde getiriyor. McKinsey ise yaptığı açıklamada, çıkar çatışmalarını önlemek için katı protokollerinin olduğunu söyledi.
Açılışı yapılan Sindalah henüz açılmadı
Neom'da The Line'ın yanı sıra kayak köyü, kayak pisti, sağlık merkezleri ve doğa koruma alanı bulunan bir dağ tesisi olan Trojena ve sekizgen yüzen liman kenti Oxagon gibi yerler de yer alıyor. Neom'un ilk durağı olan Sindalah isimli lüks tatil köyü ekim ayında açıldı. Ancak WSJ’ye göre tatil köyü henüz tam olarak bitirilmemiş durumda. Tatil köyünde çalışan kişiler, restoran çalışanlarının hizmet edecekleri misafirler olmadan vakit geçirmek için kitap okuduklarını söylüyor. Golf sahası ve oteller, açılış töreninden dört ay sonra bile halka açık değil.