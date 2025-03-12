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    2025 James Dyson Ödülü başvuruları başladı: En iyiler ödüllendirilecek

    Genç mühendis ve tasarımcıları yenilikçi projeleriyle desteklemeyi amaçlayan James Dyson Ödülü, 2025 yılı başvurularını kabul etmeye başladı. Türkiye'deki gençler başvurabiliyor.
    2025 James Dyson Ödülü başvuruları başladı Tam Boyutta Gör
    James Dyson Vakfı tarafından düzenlen 2025 James Dyson Ödülü için başvurular başladı. Gerçek hayattaki bir probleme çözüm üretn projeler ödüllendirilecek. James Dyson Ödülü, Sir James Dyson'ın mühendislerin dünyanın sorunlarını çözme gücünü göstermek için verdiği geniş bir taahhüdün parçasını oluşturuyor.

    2005 yılından bu yana 400'den fazla genç girişimciyi toplamda 1 milyon sterlinden fazla finansal destek ve geniş medya görünürlüğü ile buluşturan James Dyson Ödülü, katılımcılara projelerini hayata geçirme fırsatı sunuyor. Uluslararası ödül sahibi, 30.000 sterlin değerindeki büyük ödülün yanı sıra, buluşlarını daha geniş kitlelere tanıtma ve ticarileştirme imkânına sahip olacak.

    2023 Türkiye kazananı

    2025 James Dyson Ödülü başvuruları başladı Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıllarda ödül alan projeler, genç mucitlerin potansiyelini ortaya koyan önemli örnekler sundu. 2023 Türkiye Ulusal Kazananı Suat Batuhan Esirger, orman yangınlarını erken tespit edebilen IoT tabanlı ForestGuard 2.0 adlı projesiyle dikkat çekti. Geliştirdiği sistem, şu anda 1.600.000 metrekarelik bir alanda aktif olarak kullanılıyor ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Dyson’ın Kurucusu Sir James Dyson, ödülle ilgili: 

    “James Dyson Ödülü'nü 20 yıl önce yeni nesil tasarım mühendislerine ilham vermek ve onları desteklemek misyonuyla başlattım. O zamandan bu yana gördüğümüz parlak fikirler, gençlerin; tıp, çevre ve daha pek çok alanda tasarım, mühendislik ve teknolojiyi kullanarak dünyanın en önemli sorunlarına çözüm üretme konusunda ne kadar tutkulu olduklarını kanıtlıyor. Bu yıl hangi icatların ortaya çıkacağını merakla bekliyorum. Tüm katılımcılara iyi şanslar!” dedi. 

    Başvurular ve Değerlendirme Süreci

    • Son başvuru tarihi: 16 Temmuz 2025
    • Ulusal kazananların açıklanması: 10 Eylül 2025 (5.000 sterlin ödül verilecek.)
    • Uluslararası finalistlerin belirlenmesi: 15 Ekim 2025
    • Uluslararası kazananların açıklanması: 5 Kasım 2025

    2025 Ödülleri

    • Medikal Kazanan ve Sürdürülebilirlik Kazananlarının her biri 30.000 Sterlin değerinde ödül kazanır.
    • Ulusal kazananların her biri 5.000 Sterlin alır.
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