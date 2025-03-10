Sigorta şirketleri krizde; İklim değişikliği risk modellerini altüst etti

Tam Boyutta Gör Bilim insanlarının yıllardır uyardığı iklim değişikliği, bugün artık çok daha yakından şahit olduğumuz bir krize dönüşmüş durumda. Günlerce söndürülemeyen orman yangınlarından bir anda ortaya çıkan dev fırtınalara kadar pek çok felaket son yıllarda dünyanın dört bir yanında boy göstermeye başladı. Ortaya çıkan bu ekolojik kriz, sigorta şirketlerinin bugüne kadar kullandıkları risk modellerini altüst etti. Nitekim bugün sigortacılık sektörü koca bir krizin içine sürüklenmiş durumda.

Hesaplanabilir risk faktörü sigortacılık sektörünün bel kemiğini oluşturuyor. Sigorta şirketleri yıllardır mevcut risklerin olasılıklarını hesaplayıp, sigorta primlerini buna göre belirleyerek hizmet veriyorlar. Ne var ki iklim değişikliği yüzünden sıklaşan büyük felaketler, bu modellere güvenmeyi imkânsız hâle getiriyor Çünkü eskiden yüzyılda bir yaşanacak istisnai durumlar olarak görülen felaketler, artık birkaç yılda bir yaşanıyor. Bu da sigorta şirketlerini hesaplayamadıkları ve çoğu zaman karşılamakta zorluk çekecekleri bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor.

Sigorta Şirketleri, ABD'nin Belli Bölgelerinde Hizmet Vermeyi Bıraktı

ABD'de iş öyle bir noktaya ulaştı ki bazı bölgelerde ev ve işletme sahipleri isteseler dahi mallarını sigortalatamıyorlar. Hâlâ sigorta hizmeti sunulan bölgelerde ise poliçe bedelleri hızla artıyor.

Bu bölgelerin başında Florida geliyor. Sel ve kasırga felaketlerinin çok sık yaşanmaya başladığı Florida'da pek çok sigorta şirketi hizmet vermeyi bıraktı. Bazıları sigorta poliçelerini doğrudan iptal ederken, kalanlar çok yüksek primler istemeye başladı. Özel sektör çekilince bütün yük kamunun sırtına binmeye başladı. Florida eyaletine bağlı olarak hizmet veren Citizens Property Insurance, bugün artık 1.4 milyon poliçeden mesul. Bunun sürdürelemez olduğunun farkında olan Florida eyaleti insanları yeniden özel sektöre yönlendirmeye çalışıyor ama sorun şu ki özel sektör bu kullanıcıları istemiyor.

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Kaliforniya'daki Yangınlar, Reasürans Şirketlerini Zorladı

Tam Boyutta Gör Bunun son örneğini kısa süre önce Kaliforniya'da yaşanan yagınlarda gördük. ABD'nin emlak değeri en yüksek bölgelerinden birinde evler bir bir kül olurken, sigorta şirketleri de altından nasıl kalkacaklarını kara kara düşündükleri bir manzarayı izlemek zorunda kaldılar.

İklim değişikliği tüm dünyayı etkilediği için bu sorunun ABD ile sınırlı kalmayacağını biliyoruz. Kaldı ki sigortacılık zaten doğası gereği küresel bir sektör. Zira söz konusu bu tarz büyük kayıplar olduğunda işin içine reasürans şirketleri giriyor. Üst üste gelen felaketler yüzünden reasürans şirketleri üzerindeki yük arttıkça, bu şirketlerin teminat gücü de zayıflamaya başlıyor. Günün sonunda bu da küresel sigortacılık sektörünü daha kırlıgan hâle getiriyor.

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