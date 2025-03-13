Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Mars’tan örnek toplama görevini uluslararası iş birliğine açtı

    Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 2028’de Mars’tan numune toplamak için hayata geçirilecek Tianwen-3 misyonu için yaptığı duyuruyla görevi resmen uluslararası iş birliğine açtı.
    Çin, Mars örnek toplama görevini uluslararası iş birliğine açtı Tam Boyutta Gör
    Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 2028 yılında fırlatılması planlanan Tianwen-3 adlı Mars’tan örnek getirme misyonunu uluslararası iş birliğine açtığını duyurdu. 11 Mart'ta yapılan açıklamaya göre, dünya çapındaki araştırma ekipleri, görevin bilimsel hedeflerine katkı sunabilecek yükler veya bağımsız bilimsel enstrümanlarla projeye dahil olabilecek.

    Mars’tan örnek toplama yarışı

    Tianwen-3 misyonunun en büyük amacı, Mars yüzeyinden toplanacak örnekleri Dünya'ya getirmek. Bu süreç, Mars’ta yaşamın var olup olmadığına dair kritik sorulara yanıt bulma potansiyeli taşıyor. Görev kapsamında, gezegenin jeolojisi, iç yapısı, atmosferik süreçleri ve yaşanabilirliği de detaylı bir şekilde incelenecek.

    CNSA, iş birliği teklifleri için 15 kilogramlık yük kapasitesini Dünya dönüş yörünge aracı (ERO) üzerinde, 5 kilogramlık kapasiteyi ise Mars yörünge aracı (MO) üzerinde ayırdığını duyurdu. Bununla birlikte uluslararası ortakların sunduğu projeler, Tianwen-3'ün bilimsel misyonuna katkı sağlamalı ve mühendislik açısından yenilikçi olmalı. Başvurular için son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlenirken, nihai seçim Ekim ayında yapılacak. Seçilen yüklerin uçuş modellerinin 2027 yılına kadar teslim edilmesi gerekecek.

    Çin’in bu iş birliği çağrısı, NASA’nın kendi Mars Sample Return (Mars Örnek Getirme) programında yaşanan gecikmeler ve bütçe belirsizliklerinin olduğu bir dönemde geliyor. NASA’nın projelerindeki aksaklıklar, küresel uzay araştırmalarında Çin’in daha güçlü bir konum elde etmesi için de fırsatlar oluşturuyor. Zira Tianwen-3 başarılı olursa, Çin, Mars’tan örnek getiren ilk ülke olarak büyük bir prestij kazanacak.

    Tianwen-3 görevinin detayları

    Çin, Mars örnek toplama görevini uluslararası iş birliğine açtı Tam Boyutta Gör
    Tianwen-3 görevi, iki ayrı Long March 5 roketiyle gerçekleştirilecek. Biri Mars’a iniş yapacak bir iniş aracı ve yükselme aracı taşıyacak, diğeri ise Mars yörünge aracı ile Dünya’ya dönüş yörünge aracını içerecek. Fırlatmalar, 2028 sonu ile 2029 başı arasında gerçekleşecek. Mars’tan toplanan örneklerin 2030-2031 yıllarında Dünya’ya ulaşması planlanıyor.

    Mars’a iniş sürecinde, Tianwen-1 görevinin edindiği tecrübeler kullanılacak. Çin, daha önce Chang’e-5 ve Chang’e-6 görevleriyle Ay’dan örnekler getirmişti. Ülke ayrıca Mayıs 2025’te Tianwen-2 ile bir asteroitten örnek toplamayı içeren ayrı bir görev başlatmayı da planlıyor.

    Tianwen-3 misyonunda çeşitli bilimsel araçlar yer alacak. Mars yüzeyinin alt katmanlarını inceleyecek MSPR; organik bileşenler ve minerallerin varlığını tespit edecek RaFAM; Mars atmosferinin kaçış süreçlerini analiz edecek PENAAA; Mars’ın manyetik alanını ölçecek MOVMag; yüzey bileşimini haritalayacak MIHI ve yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayacak MMC yükleri görevdeki bilimsel yükler olacak.

    Görevin en kritik aşamalarından biri, iniş bölgesinin seçimi olacak. Bilim insanları, geçmişte su bulgularına sahip olan Amazonis Planitia, Utopia Planitia ve Chryse Planitia gibi üç öncelikli alan belirledi. Toplamda 86 farklı iniş bölgesi aday olarak değerlendiriliyor. Örnek toplama sürecinde yüzeyden ince taneli tortul kayaçlar ve kil mineralleri alınacak, ayrıca derin sondaj yapılarak Mars’ın oksitleyici yüzey etkisinden kaçınılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 man 1 jar hookah 1 lira sorusu yabancı hat alma saçı jilete vurmanın zararları quantum break türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum