Dünyanın ilk tam ölçekli elektrikli deniz uçağı suya indi: Tekne ve uçak bir arada

Elektrikle çalışan en büyük uçak
12 yolcu kapasitesine sahip Viceroy isimli deniz planörü, 16,76 metre uzunluğu ve 19,8 metre kanat açıklığıyla tamamen elektrikle çalışan en büyük uçak olma özelliği taşıyor. Şirket, bu hafta ilk su testleri yapılan uçağın, yıl ortasında yolculu uçuşlara başlamasını hedefliyor.
Uçağın geliştiricisi olan Regent, 2020'den beri elektrikli deniz planörleri geliştiriyor. Şirket, Mark Cuban, Peter Thiel ve Lockheed Martin gibi kişi ve kuruluşlardan bugüne kadar 9 milyar doların üzerinde sipariş almayı başardı.
Deniz planörleri, biruçağın hızını tekneyle seyahat etme kolaylığıyla birleştiren yeni bir taşıt türü olarak dikkat çekiyor. Aracın üç modu bulunuyor: gövde üzerinde yüzme, su üzerinde hidrofoil ile yükselme ve kanat açıklığı mesafesi içinde su üzerinde uçma.
Şirket, Ocak ayında Rhode Island'da deniz planörünün inşa edileceği üretim tesisinin temelini attı. Tesisin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi bekleniyor. Şirket, şu ana kadar 90 milyon dolardan fazla yatırım topladı ve ABD Deniz Piyadeleri ile savunma amaçlı deniz planörleri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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