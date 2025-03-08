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    Dünyanın ilk tam ölçekli elektrikli deniz uçağı suya indi: Tekne ve uçak bir arada

    Dünyanın ilk tam ölçekli elektrikli deniz planörü, test için resmen denize açıldı. Tekne ve uçak karışımı ilginç taşıt, hızlı ve uygun fiyatlı taşımacılığın önünü açmayı hedefliyor.
    Dünyanın ilk tam ölçekli elektrikli deniz uçağı suya indi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk tam ölçekli elektrikli deniz planörü, bu hafta yolcularıyla birlikte test için resmen denize açıldı. Tekne ve uçak karışımı ilginç taşıt, hızlı ve uygun fiyatlı taşımacılığın önünü açmayı hedefliyor.

    Elektrikle çalışan en büyük uçak

    12 yolcu kapasitesine sahip Viceroy isimli deniz planörü, 16,76 metre uzunluğu ve 19,8 metre kanat açıklığıyla tamamen elektrikle çalışan en büyük uçak olma özelliği taşıyor. Şirket, bu hafta ilk su testleri yapılan uçağın, yıl ortasında yolculu uçuşlara başlamasını hedefliyor.

    Uçağın geliştiricisi olan Regent, 2020'den beri elektrikli deniz planörleri geliştiriyor. Şirket, Mark Cuban, Peter Thiel ve Lockheed Martin gibi kişi ve kuruluşlardan bugüne kadar 9 milyar doların üzerinde sipariş almayı başardı.

    Deniz planörleri, biruçağın hızını tekneyle seyahat etme kolaylığıyla birleştiren yeni bir taşıt türü olarak dikkat çekiyor. Aracın üç modu bulunuyor: gövde üzerinde yüzme, su üzerinde hidrofoil ile yükselme ve kanat açıklığı mesafesi içinde su üzerinde uçma.

    Dünyanın ilk tam ölçekli elektrikli deniz uçağı suya indi Tam Boyutta Gör
    Regent, elektrikli deniz uçağının, kapasitesi açıklanmayan bir batarya ve 120 kW motorla 290 km/s hıza ve 333 km'ye kadar menzile ulaşabildiğini belirtiyor. Yeni nesil pillerle, deniz paraşütlerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde 740 km'nin üzerinde menzile ulaşabileceğini öngörüyor.

    Şirket, Ocak ayında Rhode Island'da deniz planörünün inşa edileceği üretim tesisinin temelini attı. Tesisin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi bekleniyor. Şirket, şu ana kadar 90 milyon dolardan fazla yatırım topladı ve ABD Deniz Piyadeleri ile savunma amaçlı deniz planörleri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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