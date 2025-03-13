Blue Ghost uzay aracı Ay yüzeyinde kasıtlı olarak delik açmaya başladı: İşte video

Ay yüzeyi deliniyor
Blue Ghost’un Ay yüzeyine indiği ilk anlardan itibaren heyecan verici görüntüler paylaşıldı. Araç, Ay’da gün doğumunu yakalayarak muhteşem bir fotoğraf karesi kaydederken şimdi de kazı çalışmalarına başladı. Araç, Mare Crisium bölgesinde Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER) deneyini gerçekleştirerek Ay yüzeyini deliyor.
Uzay aracının pnömatik matkabı, Ay yüzeyindeki kaya ve regolit tabakasını parçalayarak kıvılcımlar saçarken kayda alındı. Öte yandan Ay yüzeyi ilk kez delinmiyor. NASA’nın Apollo 15 misyonu kapsamında astronotlar yarım asırdan fazla bir süre önce benzer bir sondaj işlemi yapmıştı. Ancak Blue Ghost’un araştırması, Ay’ın jeolojisini ve termal yapısını anlamak için çok daha ileri teknolojiler kullanıyor.
Ay’ın sıcaklık ve ısı akışı ölçülecek
NASA’nın CLPS programı kapsamında geliştirilen sondaj projesiyle, Ay yüzeyinin yaklaşık 3 metre altına inilmesi hedefliyor. Her 50 santimetrede bir, termal iletkenlik ve ısı akışı ölçümleri yapılarak detaylı bir analiz gerçekleştirilecek.
Elde edilecek veriler, NASA’nın önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği Artemis misyonları için büyük önem taşıyor. Uzay ajansı, 2020’lerin sonlarına doğru Ay yüzeyine astronot göndermeyi ve burada sürdürülebilir bir varlık oluşturmayı planlıyor.
Ayrıca, Blue Ghost uzay aracında NASA’nın dokuz farklı deneyi de bulunuyor. Bunlar arasında Ay tozunun yüzeylere yapışmasını önlemeye yönelik elektrik alan teknolojileri ve Ay yüzey malzemelerinin farklı koşullarda nasıl davrandığını inceleyen deneyler yer alıyor. Uzay aracı, uzay hava durumu ölçümleri yapacak ve Ay yüzeyindeki tozun gün batımında nasıl yükseldiğini inceleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: