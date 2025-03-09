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    Lenovo, ABD gümrük vergileri nedeniyle üretimini Çin dışına taşıyor

    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Lenovo, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle üretim tesislerini Çin dışına kaydırma kararı aldı.           
    Lenovo, ABD gümrük vergileri nedeniyle üretimini Çin'den taşıyor Tam Boyutta Gör
    ABD ile Çin arasındaki ticari mücadelenin kızışması nedeniyle bazı üreticiler üçüncü ülkelere yöneliyor. Kısa süre önce Donald Trump, Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ürünlere ek gümrük vergileri getirdi. ABD, en büyük pazarlardan biri olduğu için bu durum şirketler için ciddi bir darbe anlamına geliyor.

    Meksika ve Kanada'dan gelen ürünler artık %25 vergiye tabi tutuluyor. Çin'den yapılan ithalat için başlangıçta %10'luk bir tarife uygulanırken, Pekin'in misilleme adımları nedeniyle bu oran %20'ye yükseldi. Bu durum karşısında birçok yerel firma, üretimlerini bu vergilerden etkilenmeyen ülkelere taşımaya çalışıyor.

    ABD-Çin rekabeti teknoloji şirketlerini zorluyor

    Bu şirketler arasında Lenovo da yer alıyor. Bilgisayar, sunucu ve donanım pazarında önemli bir oyuncu olan Lenovo, ABD'nin gümrük vergilerinden olumsuz etkilenmemek için üretim tesislerini Hindistan'a taşıyor. İlk etapta PC ve dizüstü bilgisayar üretimi taşınacak, ardından diğer üretim birimleri de bu süreci takip edecek.

    Lenovo, ABD gümrük vergileri nedeniyle üretimini Çin'den taşıyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Çin'den taşınmaya hazırlanan büyük şirketlerden yalnızca biri. Şubat ayının başında ASRock, üretim tesislerini Vietnam ve Tayvan'a taşıyacağını duyurdu. Dell ise iş süreçlerini çeşitlendirme planlarını açıkladı ve Çin’deki üretim bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.
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