Lenovo, ABD gümrük vergileri nedeniyle üretimini Çin dışına taşıyor

Meksika ve Kanada'dan gelen ürünler artık %25 vergiye tabi tutuluyor. Çin'den yapılan ithalat için başlangıçta %10'luk bir tarife uygulanırken, Pekin'in misilleme adımları nedeniyle bu oran %20'ye yükseldi. Bu durum karşısında birçok yerel firma, üretimlerini bu vergilerden etkilenmeyen ülkelere taşımaya çalışıyor.
ABD-Çin rekabeti teknoloji şirketlerini zorluyor
Bu şirketler arasında Lenovo da yer alıyor. Bilgisayar, sunucu ve donanım pazarında önemli bir oyuncu olan Lenovo, ABD'nin gümrük vergilerinden olumsuz etkilenmemek için üretim tesislerini Hindistan'a taşıyor. İlk etapta PC ve dizüstü bilgisayar üretimi taşınacak, ardından diğer üretim birimleri de bu süreci takip edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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