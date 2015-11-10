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İnternetin gördüğü en büyük alışveriş etkinliği başlıyor: 11/11

İnternet üzerinden alışveriş yapmak artık her kesimden insan için standart işlerden biri haline geldi. Eğer yurtdışındaki alışveriş sitelerinin ucuzluğu sizi de cezbediyorsa yazımıza bir göz atmanızda
3 yıl
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23
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyadaki en büyük alışveriş etkinliği nedir diye sorsak muhtemelen akıllara ABD’deki Black Friday gelecektir ya da e-ticaret için Black Friday alternatifi olarak ortaya çıkan Cyber Monday’i düşünebilirsiniz ancak bu konuda internet için gerçek dünya rakamları, tahmin edilenlerden biraz daha farklı.

Çin’de 1990 yılından beri Singles Day, Türkçe ifade ile Bekarlar Günü olarak kabul edilen 11/11 yani yılın 11 ayının 11. günü, son yıllarda e-ticaret festivali haline gelmeye başladı. Geride bıraktığımız 3 yıldır Çin merkezli online satış kanallarında adeta internet satış rekorlarının kırıldığı bu gün, Sevgililer Günü karşıtı yapısıyla söylem yerindeyse yalnız teknoloji tutkunlarını Çin’den sipariş vermeye çağırıyor.

En Kârlı İsimler Apple ve Xiaomi

Ülkemizde de bir çok kullanıcının beklediği 11 Kasım’da satış siteleri, bedava kargo avantajı ve büyük indirimler ile yoğun ilgi görüyor. Alibabanın AliExpress, Tmall, Taobao gibi bir çok sitenin verilerini de derleyerek hazırladığı rapora göre göre geçtiğimiz yılki Singles Day etkinliğinde 9,34 Milyar Dolar’lık bir hacme ulaşılmış. Black Friday için aynı yılki rakam 1,51 Milyar Dolar, Cyber Monday içinse 2,65 Milyar Dolar olarak gerçekleşiyor. Bu rakamların sadece internet satışları olduğunun da altını çizmekte yarar var.

Geçen yılki satışlarda Xiaomi’nin en çok satış yapan firma olması ise bir başka önemli detaydı. Nielsen araştırmalarına göreyse bu dönemde kullanıcı başına %22’lik bir artış olduğu ifade ediliyordu. Apple’ın iPad Pro’yu ve Apple TV’yi, Xiaomi’nin aktivite bilekliğini ve harici şarj ünitesini bu güne yakın bir tarihte satışa sunması da direkt bununla alakalı aslında. Mesela Apple geçen yıl Çin’de bu dönemde %99’luk satış patlaması yaşamıştı.
İnternetin gördüğü en büyük alışveriş etkinliği başlıyor: 11/11
 

Mobil Cihazların Etkisi

Bu satışlardaki bir başka güzel detay ise satın alma kanallarındaki değişim. Alibaba her yıl mobil cihazlardan gerçekleştirilen satışların arttığından bahsediyordu zaten. Geçen yıl ise bu tablo adeta zirve yapmıştı. %42.6’sı yani yaklaşık 4 Milyar Dolar’lık alışverişin siparişleri tabletler üzerinden ve akıllı telefonlardan verilmiş. Bu yıl %50’nin aşılması ise pek de hayali bir ifade olmayacaktır.

İronik bir şekilde Singles Day etkinliğinin Tinder gibi arkadaşlık uygulamalarından çok alışveriş kanallarına yarar sağlaması da işin ayrı bir boyutu.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen
JD.com doyurdu sağolsun aç değilim artık hiçbir şey alasım yok.Hatta alışveriş deyince kusasım geliyor.
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mrc57 3 yıl
Önce zam yapıp sonra indirdik diyorlar. Geçen ay 6 dolar olan cüzdan bu kampanya ile 14 dolares olmuş. Dikkatli alışveriş yapın.
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DH Misafiri 3 yıl
armyoflovers
Laa ne indirimi! Biz Türklerin mantığı ile önce bindirmişler sonra indirmişler. İki gün önce 35$ aldığım mont 33.45$ olmuş. Bide utanmadan %52 indirim yazmışlar, sözde indirimsiz fiyat 70 küsür dolarmış :D Belki gerçekten uygun ürünlerde vardır o kadar da kötülemeyelim

Bu arada mont on numara beş yıldız çıktı. İnanılmaz kaliteli ve markada CAMEL :D
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metehan_bera 3 yıl DH Misafiri
hangi mont bu üstad?
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armyoflovers 3 yıl
Laa ne indirimi! Biz Türklerin mantığı ile önce bindirmişler sonra indirmişler. İki gün önce 35$ aldığım mont 33.45$ olmuş. Bide utanmadan %52 indirim yazmışlar, sözde indirimsiz fiyat 70 küsür dolarmış :D Belki gerçekten uygun ürünlerde vardır o kadar da kötülemeyelim
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Kitmaker 3 yıl
Merhaba arkadaşlar,
11.11 indirinde baya bi ürün satın aldım, eş dost herkese alınca 25 farklı ürün 25 farklı kargo ama aynı adres aynı isimli fatura oldu. Ürünler gümrükte takılır mı? Çok acele cevap ihtiyacım var çünkü hala onaylanmamış ürünleri iptal edip 10-15 e indirebilirim.
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turkishruler 3 yıl
Başladı mı indirim :)
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DH Misafiri 3 yıl
aliexpress te birkaç ürüne göz diktim. yarın almayı düşünüyorum. :)
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V4LKyR 3 yıl
Hadi ne alıyoruz?
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bydoctore 3 yıl
Heee girip alalım.
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dupondii 3 yıl
gearbest.com/...

Bunu almayı düşünüyorum. İnternette daha düşük fiyata denk gelen oldu mu
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devilucifer85 3 yıl
Ucuza birşey varsa buraya yazalım arkadaşlar
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theyapici 3 yıl
güzel haber
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Patren 3 yıl
jd bedava veriyo la :)
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esmerbuyucu 3 yıl
Aliexpress zamanıı
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