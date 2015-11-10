İnternetin gördüğü en büyük alışveriş etkinliği başlıyor: 11/11

Geçen yılki satışlarda Xiaomi’nin en çok satış yapan firma olması ise bir başka önemli detaydı. Nielsen araştırmalarına göreyse bu dönemde kullanıcı başına %22’lik bir artış olduğu ifade ediliyordu. Apple’ın iPad Pro’yu ve Apple TV’yi, Xiaomi’nin aktivite bilekliğini ve harici şarj ünitesini bu güne yakın bir tarihte satışa sunması da direkt bununla alakalı aslında. Mesela Apple geçen yıl Çin’de bu dönemde %99’luk satış patlaması yaşamıştı.

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Dünyadaki en büyük alışveriş etkinliği nedir diye sorsak muhtemelen akıllara ABD’deki Black Friday gelecektir ya da e-ticaret için Black Friday alternatifi olarak ortaya çıkan Cyber Monday’i düşünebilirsiniz ancak bu konuda internet için gerçek dünya rakamları, tahmin edilenlerden biraz daha farklı.Çin’de 1990 yılından beri Singles Day, Türkçe ifade ile Bekarlar Günü olarak kabul edilen 11/11 yani yılın 11 ayının 11. günü, son yıllarda e-ticaret festivali haline gelmeye başladı. Geride bıraktığımız 3 yıldır Çin merkezli online satış kanallarında adeta internet satış rekorlarının kırıldığı bu gün, Sevgililer Günü karşıtı yapısıyla söylem yerindeyse yalnız teknoloji tutkunlarını Çin’den sipariş vermeye çağırıyor.Ülkemizde de bir çok kullanıcının beklediği 11 Kasım’da satış siteleri, bedava kargo avantajı ve büyük indirimler ile yoğun ilgi görüyor. Alibabanın AliExpress, Tmall, Taobao gibi bir çok sitenin verilerini de derleyerek hazırladığı rapora göre göre geçtiğimiz yılki Singles Day etkinliğinde 9,34 Milyar Dolar’lık bir hacme ulaşılmış. Black Friday için aynı yılki rakam 1,51 Milyar Dolar, Cyber Monday içinse 2,65 Milyar Dolar olarak gerçekleşiyor. Bu rakamların sadece internet satışları olduğunun da altını çizmekte yarar var.Bu satışlardaki bir başka güzel detay ise satın alma kanallarındaki değişim. Alibaba her yıl mobil cihazlardan gerçekleştirilen satışların arttığından bahsediyordu zaten. Geçen yıl ise bu tablo adeta zirve yapmıştı. %42.6’sı yani yaklaşık 4 Milyar Dolar’lık alışverişin siparişleri tabletler üzerinden ve akıllı telefonlardan verilmiş. Bu yıl %50’nin aşılması ise pek de hayali bir ifade olmayacaktır.İronik bir şekilde Singles Day etkinliğinin Tinder gibi arkadaşlık uygulamalarından çok alışveriş kanallarına yarar sağlaması da işin ayrı bir boyutu.