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İnternette en çok hangi Grammy adayları arandı?

Yandex Grammy adayları arasından en çok hangilerinin arandığını analiz etti. Yapılan araştırma sonucunda en çok aranan isimlerin her zaman ödül kazanan isimler olmayabileceği ortaya çıktı.
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Ed Sheeran’ın “Thinking Out Loud” adlı parçası kendi kategorisinde en çok aranan üçüncü şarkı olurken Yılın Kaydı ödülünü “Uptown Funk” ile kazanan Mark Ronson da diğer adaylar arasında en çok aranan ikinci isim olabildi. Taylor Swift ve Meghan Trainor ise Grammy ödüllerine layık görülmelerinin yanında en çok aranan isimler olmayı başardı.

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Yandex Türkiye’de internet kullanıcılarının Grammy adayları arasından en çok hangilerini aradığını analiz etti. Grammy Ödülleri’nin en popüler kategorileri olan Yılın Albümü, Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı ve En İyi Yeni Sanatçı kategorilerindeki adayların son 6 aydaki aramalarını inceleyen Yandex, Grammy jürisiyle internet kullanıcılarının tercihleri arasındaki farkları da ortaya çıkardı.

Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Ed Sheeran’ın “Thinking Out Loud” adlı şarkısı, adaylar arasında en çok aranan üçüncü şarkı olurken en çok aranan ise Wiz Khalifa’nın “See You Again” adlı parçası oldu. İkinci sırada ise Taylor Swift’in “Blank Space”i yer aldı. Grammy jürisi ile internet kullanıcıları Yılın Albümü kategorisinde ise aynı fikirde çıktı. Taylor Swift’in 1989 adlı albümü Yılın Albümü ödülünü kazanmasının yanında diğer adaylara göre en çok aranan albüm oldu. Bu albümü sırasıyla The Weekend’in “Beauty Behind The Madness” ve Kendrick Lamar’ın “To Pimp A Butterfly” albümleri takip etti.

En Çok Aranan Kayıt Yılın Kaydı Ödülünü Alamadı

Yandex’in yaptığı araştırmaya göre Taylor Swift’in “Blank Space” adlı parçası Yılın Kaydı adayları arasında en çok aranan kayıt oldu fakat Grammy ödülüne “Uptown Funk” ile Mark Ronson layık görüldü. Yılın Şarkısı ödülünü kazanan “Thinking Out Loud” da bu kategoride “Uptown Funk”ın ardından en çok aranan üçüncü parça oldu.

En İyi Yeni Sanatçı kategorisi de en çok aranan ismin aynı zamanda Grammy ödülü aldığı bir diğer kategori oldu. Bu dalda Grammy Ödülü alan Meghan Trainor, en çok aranan adaylar arasında bu kategoride lider çıktı. Sırasıyla Tori Kelly ve James Bay de Meghan Trainor’u en çok arananlarda takip eden isimler oldu.
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