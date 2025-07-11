Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube, Trendler bölümünü kapatıyor

    YouTube, platformda hangi videoların viral olduğunu gösteren Trendler bölümünü kapatmaya hazırlanıyor. Şirket, viral videolara erişimin kolaylaşması nedeniyle bölüme olan ilginin azaldığını söylüyor.

    YouTube, Trendler bölümünü kapatıyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, platformda hangi videoların viral olduğunu gösteren "Trendler" bölümünü kapatmaya hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre bu bölüm ve “Trending Now” listesi, önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen kaldırılacak. YouTube bunun yerine odağını, en çok izlenen içerikleri sıralayan "YouTube Listeleri" özelliğini geliştirmeye çevirmiş durumda.

    YouTube, kullanıcıları Trendler sayfasının kaldırılmasından önce yeni videoları keşfetmek için kişiselleştirilmiş önerilere ve YouTube Listelerine yönelmeye yönlendiriyor. YouTube Listeleri, kullanıcıların belirli kategorilerdeki en popüler içerikleri görmelerini sağlıyor. Bu kategoriler şu anda müzik videoları, podcast'ler ve film fragmanlarını içeriyor. Şirket, zamanla daha fazla kategori ekleyeceklerini belirtiyor. Oyun kategorisindeki trend videolar ise şimdilik “Oyun keşfet” sayfasında bulunabiliyor.

    YouTube, 2015’te Trendler sayfasını ilk başlattığında “trend olanlar" sorusunun tek bir listeyle cevaplanabileceğini ifade ediyor. Ancak günümüzde artık çok sayıda hayran kitlesi tarafından oluşturulan pek çok içerik yer alıyor ve farklı toplulukların her zamankinden daha fazla ilgi gösterdiği mikro trendler bulunuyor.

    Trendler bölümü artık çok az kullanılıyor

    YouTube’a göre artık insanlar viral videolardan Shorts, arama önerileri ve TikTok gibi farklı kaynaklar aracılığıyla haberdar oluyor. Bu durumun, özellikle son beş yılda Trendler sayfasının ziyaretçi sayısının ciddi şekilde düşmesine neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca bazı içerik üreticileri, Trendler listesine çıkmak için bağımsız yapımların çok yüksek izlenme sayılarına ihtiyaç duyarken, film fragmanları veya TV klipleri gibi kurumsal içeriklerin daha kolay listeye girdiğini ve bu durumun gerçekte neyin popüler olduğunu yansıtmadığını savunuyor.

    Daha önce Trendler sayfasını fikir almak için kullanan içerik üreticilerine ise artık YouTube Studio’daki “Inspiration Tab” (İlham Sekmesi) öneriliyor. Bu bölüm, yapay zeka tarafından üretilmiş içerik önerileri sunuyor. Ayrıca YouTube, yeni içerik üreticilerinin keşfedilmesini kolaylaştırmak için geçen yıl tanıttığı “Hype” gibi sistemleri geliştiriyor. Bu sistemde izleyiciler beğendikleri videoları oylayarak platform genelinde öne çıkmasını sağlayabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 10 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 16 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    what can i do sometimes 2 numara saç hotbird kanalları izleme programı var olmayan bir aygıt belirtildi taksitli alışveriş yaptım ama paranın tamamı çekildi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum