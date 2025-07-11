YouTube, Trendler bölümünü kapatıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, platformda hangi videoların viral olduğunu gösteren "Trendler" bölümünü kapatmaya hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre bu bölüm ve “Trending Now” listesi, önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen kaldırılacak. YouTube bunun yerine odağını, en çok izlenen içerikleri sıralayan "YouTube Listeleri" özelliğini geliştirmeye çevirmiş durumda.

YouTube, kullanıcıları Trendler sayfasının kaldırılmasından önce yeni videoları keşfetmek için kişiselleştirilmiş önerilere ve YouTube Listelerine yönelmeye yönlendiriyor. YouTube Listeleri, kullanıcıların belirli kategorilerdeki en popüler içerikleri görmelerini sağlıyor. Bu kategoriler şu anda müzik videoları, podcast'ler ve film fragmanlarını içeriyor. Şirket, zamanla daha fazla kategori ekleyeceklerini belirtiyor. Oyun kategorisindeki trend videolar ise şimdilik “Oyun keşfet” sayfasında bulunabiliyor.

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YouTube, 2015’te Trendler sayfasını ilk başlattığında “trend olanlar" sorusunun tek bir listeyle cevaplanabileceğini ifade ediyor. Ancak günümüzde artık çok sayıda hayran kitlesi tarafından oluşturulan pek çok içerik yer alıyor ve farklı toplulukların her zamankinden daha fazla ilgi gösterdiği mikro trendler bulunuyor.

Trendler bölümü artık çok az kullanılıyor

YouTube’a göre artık insanlar viral videolardan Shorts, arama önerileri ve TikTok gibi farklı kaynaklar aracılığıyla haberdar oluyor. Bu durumun, özellikle son beş yılda Trendler sayfasının ziyaretçi sayısının ciddi şekilde düşmesine neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca bazı içerik üreticileri, Trendler listesine çıkmak için bağımsız yapımların çok yüksek izlenme sayılarına ihtiyaç duyarken, film fragmanları veya TV klipleri gibi kurumsal içeriklerin daha kolay listeye girdiğini ve bu durumun gerçekte neyin popüler olduğunu yansıtmadığını savunuyor.

Daha önce Trendler sayfasını fikir almak için kullanan içerik üreticilerine ise artık YouTube Studio’daki “Inspiration Tab” (İlham Sekmesi) öneriliyor. Bu bölüm, yapay zeka tarafından üretilmiş içerik önerileri sunuyor. Ayrıca YouTube, yeni içerik üreticilerinin keşfedilmesini kolaylaştırmak için geçen yıl tanıttığı “Hype” gibi sistemleri geliştiriyor. Bu sistemde izleyiciler beğendikleri videoları oylayarak platform genelinde öne çıkmasını sağlayabiliyor.

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