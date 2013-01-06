ioSafe Solo G3; Yangın ve sel felaketlerine dayanıklı harici sabit disk

Gerek nihai tüketicileri gerekse büyük, orta ölçekli işletmeleri hedef alan veri depolama çözümleri geliştiren ioSafe, yangın ve sel felaketlerine karşı dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan harici sabit disk modeli Solo G3'ü duyurdu.







127 mm x 180 mm x 279 mm boyutlarında ve yaklaşık 6.8 kg ağırlığında tasarlanan Solo G3, değerli verilerinizi 621 santigrat derecelik bir ortamda 30 dakika boyunca; 3 metre derinliğindeki su birikintisinde ise 72 saat boyunca koruyabiliyor. Ayrıca harici sabit diskin üzerine yerleştirilen Kensington kilidi slotu sayesinde hırsızlık probleminin de önüne geçebiliyorsunuz.

USB 3.0 arabirimi desteği sayesinde saniyede 5 Gb'e varan veri transfer hızına ulaşabilen harici sabit diskte, 1 TB, 2 TB ve 3 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunulmuş. 3 TB'lık kapasitenin, 600.000 tane fotoğraf, 230 saat uzunluğunda video veya 750.000 tane şarkı için yeterli geleceğini not düşelim.







ioSafe, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz veri kurtarma hizmeti sunuyor. Değerli verilerin ikinci kez kurtarılması gerektiğinde 500$'ı, üçüncü kez kurtarılması gerektiğinde 1000$'ı, dördüncü veya daha fazla kez kurtarılması gerektiğinde ise 2000$'ı gözden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz.



ioSafe, 1 TB'lık modeli 300$'dan, 2 TB'lık modeli 350$'dan, 3 TB'lık modeli 450$'dan satmakta.



http://iosafe.com/products-soloG3-overview