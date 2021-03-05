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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor

    Apple'ın iOS 14.5 güncellemesiyle kullanıcılara varsayılan müzik oynatıcısını seçme olanağı sunmayacağı ortaya çıktı. Şirket bu özelliğin yanlış yorumlandığını söylüyor.
    05 Mart 2021, 13:00 (3 gün)
    2,3b
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor
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    Apple geçtiğimiz ayın başlarında, iOS 14.5'in ilk beta sürümünü yayınlamıştı. Beta kullanıcıları tarafından fark edilen yeni özelliklerden biri de varsayılan müzik oynatıcısını ayarlayabilme işleviydi. Ancak şirket bu özelliğin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

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    iOS 14.5'in beta sürümünde Siri'den müzik çalmasını istediğinizde dijital asistan size hangi hizmeti kullanmak istediğinizi soruyor. Mesela şarkının Spotify'da çalınmasını isteyebiliyorsunuz. Siri'nin bunu varsayılan müzik oynatıcısını ayarlamak için sormadığı ortaya çıktı.

    iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor
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    Öyle bir ayar yok

    Sanal asistan esasında bunu dinleme alışkanlıklarınızı daha iyi anlamak adına soruyor. Kısacası, dinlemek istediğiniz şarkının Spotify'da çalınmasını istemeniz, Spotify uygulamasının varsayılan müzik oynatıcısı olarak ayarlanmasını sağlamıyor.

    Yeni iOS sürümünde kullanıcıların e-posta ve tarayıcı uygulamalarında olduğu gibi "varsayılan" müzik oynatıcısını seçebilecekleri herhangi bir ayar yok. Apple burada Siri'yi daha akıllı hale getirerek aynı zamanda kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini söylüyor.



    https://techcrunch.com/2021/03/04/apple-clarifies-you-cant-actually-set-a-default-music-service-in-ios-14-5/
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    B borayeris (Boray Eriş) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Böyle enayi kullanıcıları oldukça daha çok tepelerine biner.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Varsayılan kilidini açmak 0,99 dolar, yakında...
    Yanıtla
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Freelance olarak proje yapıyorum. Firma bir adet İphone istedi. O yüzden İphone8 aldım 200 euroya. Ama o nasıl leş bir sistemdir? Çok kötü kullanımı. Karmaşık ve sürekli para isteyen appler dolu.
    Yanıtla
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    B boşyapanlaratepki 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne mal bu inlar olm ozmn niye böşe bişey var ldkfjfldkd
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    iPhone Hapis hanesine hoşgeldiniz Android te Müzik uygulamasına para vermezsiniz Çünkü APK var riskli olasada beleş çok güzel??
    Yanıtla +1
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    nededi ? inmişsin dedi..
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    B borayeris (Boray Eriş) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Böyle enayi kullanıcıları oldukça daha çok tepelerine biner.
    Yanıtla +5
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Iphone bildiğim kadarıyla fotoğraf boyutunu da değiştirmene izin vermiyor, en büyük boyda çekebiliyorsun sadece böylece hafıza dolup yeni modele geçmeni veya buluta yüklemeni zorluyor. Yine de boyut seçmek çok iyi olurdu kedinin her fotoğrafını bilboard afişi büyüklüğünde saklamanın mantığı yok.
    Yanıtla +1
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    L luzumsuzdur 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamam tamam yedik hadi tamam
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Niye Spotify filan rekabet kurullarına başvurmuyor ?
    Yanıtla +3
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    APPLE HELAL VALLA EN İYİ AKILLI TELEFON OLUP BİZİ BÖYLE SAÇMALIKLARA BİLE SEVİNDİRDİGİN İÇİN
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2300 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Apple, ios 14.5 ve
    2 etiket daha varsayılan müzik oynatıcısı Mobil Teknolojiler
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