iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor

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Apple geçtiğimiz ayın başlarında, iOS 14.5'in ilk beta sürümünü yayınlamıştı. Beta kullanıcıları tarafından fark edilen yeni özelliklerden biri de varsayılan müzik oynatıcısını ayarlayabilme işleviydi. Ancak şirket bu özelliğin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

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iOS 14.5'in beta sürümünde Siri'den müzik çalmasını istediğinizde dijital asistan size hangi hizmeti kullanmak istediğinizi soruyor. Mesela şarkının Spotify'da çalınmasını isteyebiliyorsunuz. Siri'nin bunu varsayılan müzik oynatıcısını ayarlamak için sormadığı ortaya çıktı.

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Öyle bir ayar yok

Sanal asistan esasında bunu dinleme alışkanlıklarınızı daha iyi anlamak adına soruyor. Kısacası, dinlemek istediğiniz şarkının Spotify'da çalınmasını istemeniz, Spotify uygulamasının varsayılan müzik oynatıcısı olarak ayarlanmasını sağlamıyor.

Yeni iOS sürümünde kullanıcıların e-posta ve tarayıcı uygulamalarında olduğu gibi "varsayılan" müzik oynatıcısını seçebilecekleri herhangi bir ayar yok. Apple burada Siri'yi daha akıllı hale getirerek aynı zamanda kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini söylüyor.

https://techcrunch.com/2021/03/04/apple-clarifies-you-cant-actually-set-a-default-music-service-in-ios-14-5/

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