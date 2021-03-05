Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy XCover 5 isimli model aktif bir yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor.

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Cihaz askeri standartlarda (MIL-STD810H) dayanıklılığa sahip. Ayrıca IP68 derecesi sayesinde suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Akıllı telefon 1.5 metre yükseklikten düşmelere karşı direnç gösterebiliyor.

Galaxy XCover 5 bir veya daha fazla kişiyle hızlı iletişim imkanı sağlayan bas-konuş işlevi sunuyor. Ayrıca özelleştirilebilir XCover Key tuşu mevcut. Cihazın dokunmatik ekranı eldivenle de çalışıyor.

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Galaxy XCover 5 Özellikleri:

Ekran: 5.3 inç, HD+, TFT

İşlemci: 8 çekirdekli Exynos 850, 2.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB

Kameralar: 16 MP f/1.8 (ana); 5 MP f/2.2 (ön)

Pil: 3.000 mAh, 15W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 (One UI 3.0)

Bağlantılar: USB Type-C, NFC, POGO

Boyutlar: 147.1 x 71.6 x 9.2 mm

Galaxy XCover 5 aşırı sıcakta, yağmurda veya karda sorun çıkarmadan çalışacak şekilde tasarlandı. Cihaz bu ay itibarıyla satışa çıkacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ilerleyen günlerde açıklanacak.

https://news.samsung.com/global/samsung-announces-galaxy-xcover-5-the-newest-durable-and-advanced-smartphone-built-for-tough-environments

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