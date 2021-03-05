Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy XCover 5 isimli model aktif bir yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor
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Cihaz askeri standartlarda (MIL-STD810H) dayanıklılığa sahip. Ayrıca IP68 derecesi sayesinde suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Akıllı telefon 1.5 metre yükseklikten düşmelere karşı direnç gösterebiliyor.
Galaxy XCover 5 bir veya daha fazla kişiyle hızlı iletişim imkanı sağlayan bas-konuş işlevi sunuyor. Ayrıca özelleştirilebilir XCover Key tuşu mevcut. Cihazın dokunmatik ekranı eldivenle de çalışıyor.
Galaxy XCover 5 Özellikleri:
- Ekran: 5.3 inç, HD+, TFT
- İşlemci: 8 çekirdekli Exynos 850, 2.0 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 64 GB
- Kameralar: 16 MP f/1.8 (ana); 5 MP f/2.2 (ön)
- Pil: 3.000 mAh, 15W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11 (One UI 3.0)
- Bağlantılar: USB Type-C, NFC, POGO
- Boyutlar: 147.1 x 71.6 x 9.2 mm
Galaxy XCover 5 aşırı sıcakta, yağmurda veya karda sorun çıkarmadan çalışacak şekilde tasarlandı. Cihaz bu ay itibarıyla satışa çıkacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ilerleyen günlerde açıklanacak.
https://news.samsung.com/global/samsung-announces-galaxy-xcover-5-the-newest-durable-and-advanced-smartphone-built-for-tough-environments Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...