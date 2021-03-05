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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı

    Samsung zorlu koşullar için tasarlanmış Galaxy XCover 5 akıllı telefonunu duyurdu. Aşırı sıcakta, yağmurda veya karda sorun çıkarmadan çalışan telefon askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor.
    05 Mart 2021, 10:46 (3 gün)
    2,6b
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    13
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy XCover 5 isimli model aktif bir yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor.

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    Cihaz askeri standartlarda (MIL-STD810H) dayanıklılığa sahip. Ayrıca IP68 derecesi sayesinde suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Akıllı telefon 1.5 metre yükseklikten düşmelere karşı direnç gösterebiliyor.

    Galaxy XCover 5 bir veya daha fazla kişiyle hızlı iletişim imkanı sağlayan bas-konuş işlevi sunuyor. Ayrıca özelleştirilebilir XCover Key tuşu mevcut. Cihazın dokunmatik ekranı eldivenle de çalışıyor.

    Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı
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    Galaxy XCover 5 Özellikleri:

    • Ekran: 5.3 inç, HD+, TFT
    • İşlemci: 8 çekirdekli Exynos 850, 2.0 GHz
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Depolama: 64 GB
    • Kameralar: 16 MP f/1.8 (ana); 5 MP f/2.2 (ön)
    • Pil: 3.000 mAh, 15W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 11 (One UI 3.0)
    • Bağlantılar: USB Type-C, NFC, POGO
    • Boyutlar: 147.1 x 71.6 x 9.2 mm

    Galaxy XCover 5 aşırı sıcakta, yağmurda veya karda sorun çıkarmadan çalışacak şekilde tasarlandı. Cihaz bu ay itibarıyla satışa çıkacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ilerleyen günlerde açıklanacak.



    https://news.samsung.com/global/samsung-announces-galaxy-xcover-5-the-newest-durable-and-advanced-smartphone-built-for-tough-environments
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Amd64x2 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önemli olan zorlu vergi koşullarına dayanaklı olması.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    hidrojennn (gizli yok) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu telefonda 7000ma batarya olması lazımdı.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    CAT gibi bir telefon yapsa iyi olurdu da böyle bir albenisi yok.
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    strathmorea (alper ozan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu anki ip68, gorilla glass victus (üzerine bir de kırılmaz cam) kallavisinden bir de kılıf ile zaten baya bir korunaklı oluyor üst seviye telefonlar. Ha aşırı sıcak ve soğuğa o kadar dayanamayabilir belki. Bu telefonun özellikle pili sebebiyle almayacak çok kişi çıkar. 3000 mah pil ile 1 gün zor gider. En az 6 hatta 7 bin lik pil lazım bu tür şehirden uzak zorlu kullanımlar için olan modellere. Adamlar M51 modeline koydukları pili koysalar ne güzel olurdu.
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    Amd64x2 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önemli olan zorlu vergi koşullarına dayanaklı olması.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    MehmetNY (Mehmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Bu koşullara 150 dolarlık telefon bile dayanmıyor.
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    hidrojennn (gizli yok) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu telefonda 7000ma batarya olması lazımdı.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    X XemreG (Rüştü Emre Genç) 2 gün ( Mesaj Silindi ) hidrojennn
    Bence yeterli değil yanında 500.000 Mah aküyle vermeliler telefonu. Nedir bu daha kullanmadan batarya mah sorgulaması adamlar belki çok minimalist bir wattla çözdüler bu sorunu.. Belkide çok iyi gidiyor şarjı.
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık telefonun fiyatı bu kadar vergiyle 20000? olur.
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    viper17 (A ...) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    dayanıklı çöp
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