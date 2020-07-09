Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık betalarını yayınladı! iOS 14 public beta nasıl yüklenir?

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Geçtiğimiz günlerde WWDC20 konferansında ön gösterimi yapılan iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin herkese açık beta sürümleri yayınlandı.

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Geliştirici beta sürümleri 22 Haziran'da yayınlanan yeni işletim sistemleri, artık isteyen tarafından test edilebiliyor. Peki iOS 14 public beta nasıl indirilir? İşte iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerine ait public beta sürümlerinin indirme linki ve yükleme talimatları:

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iOS 14 public beta nasıl yüklenir?

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iOS 14'ün final sürümü eylül ayında yayınlanacak olsa da aşağıdaki adımları izleyerek, iOS 14'ü uyumlu iPhone cihazınızda deneyimleyebilirsiniz. Bu noktada, yeni işletim sistemi şu an için beta sürecinde olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşabileceğinizi de hatırlatırız.

Not: Sürüm yükseltmeden önce mutlaka ama mutlaka yedek almayı unutmayınız!

iOS 14 herkese açık beta sürümünü cihazınıza yüklemek için aşağıdaki adımları sırasıyla izlemelisiniz.

iOS 14 public beta yüklemek için

iOS cihazınızdan Apple’ın halka açık beta programına kaydolmak ya da giriş yapmak için Apple'ın Beta yazılım programları sayfasını ziyaret etmelisiniz. Sign Up'a tıklayarak Apple kimliğiniz ile beta porgramına kayıt yaptırmanız gerekiyor. Eğer daha önce beta programına kayıt yaptırdıysanız, Sign In'a tıklayarak Apple beta programına giriş yapmalısınız. Sözleşme sayfasının sağ alt köşesindeki Accept (Kabul Et) düğmesine tıklayın. Ardından iOS sekmesine dokunun. Şimdi de Enroll your iOS device bağlantısına tıklayın. Download Profile yazan yere tıklayın. Aygıtınızın ayarlar bölümünde beta profilinizi göreceksiniz. Profili yükleme alanında sağ üst köşedeki yükle butonuna dokunun. Profil yüklemeye izin vermek için izin sayfasında yükle butonuna dokunun. Sayfanın altındaki yükle butonuna dokunun. Aygıtınızı yeniden başlatın. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ye gidin ve güncelleştirmeleri denetleyin. iOS sürümü için piyasaya sürülen son beta sürümü karşınıza çıkacak ve iOS 14 beta'yı indirip cihazınıza kurunuz.

iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin herkese açık beta sürümlerini yüklemek için de yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Yalnızca 4. adımdaki iOS sekmesi yerine hangi işletim sistemini yüklemek istiyorsanız onu seçmelisiniz.

Not: watchOS 7'yi uyumlu Apple Watch aygıtınıza yüklemek için Apple Watch'un bağlı olduğu iPhone'da iOS 14 beta sürümünün yüklü olması gerekmekte.

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iPadOS 14 uyumlu iPad modelleri

iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)

iPad Pro 11 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)

iPad Pro 11 inç (1. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (1. nesil)

iPad Pro 10.5 inç

iPad Pro 9.7 inç

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

macOS Big Sur uyumlu Mac modelleri

MacBook (2015 ve daha sonrası)

MacBook Pro (2013 sonu ve sonrası)

MacBook Air (2013 ve sonrası)

Mac Mini (2014 ve sonrası)

Mac Pro (2013 ve sonrası)

iMac (2014 ve sonrası)

iMac Pro (2017 ve sonrası)

watchOS 7 uyumlu Apple Watch modelleri

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

tvOS 14 uyumlu Apple TV modelleri

Apple TV HD

Apple TV 4K

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