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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık betalarını yayınladı! iOS 14 public beta nasıl yüklenir?

    iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin herkese açık beta sürümleri yayınlandı. İşte indirme linki ve yükleme talimatları:
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    İşletim Sistemleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık betalarını yayınladı! iOS 14 public beta nasıl yüklenir?
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    Geçtiğimiz günlerde WWDC20 konferansında ön gösterimi yapılan iOS 14iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin herkese açık beta sürümleri yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek"

    Geliştirici beta sürümleri 22 Haziran'da yayınlanan yeni işletim sistemleri, artık isteyen tarafından test edilebiliyor. Peki iOS 14 public beta nasıl indirilir? İşte iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerine ait public beta sürümlerinin indirme linki ve yükleme talimatları:

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    iOS 14 public beta nasıl yüklenir?

    Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık betalarını yayınladı! iOS 14 public beta nasıl yüklenir?
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    iOS 14'ün final sürümü eylül ayında yayınlanacak olsa da aşağıdaki adımları izleyerek, iOS 14'ü uyumlu iPhone cihazınızda deneyimleyebilirsiniz. Bu noktada, yeni işletim sistemi şu an için beta sürecinde olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşabileceğinizi de hatırlatırız.

    Not: Sürüm yükseltmeden önce mutlaka ama mutlaka yedek almayı unutmayınız!

    iOS 14 herkese açık beta sürümünü cihazınıza yüklemek için aşağıdaki adımları sırasıyla izlemelisiniz.

    iOS 14 public beta yüklemek için

    1. iOS cihazınızdan Apple’ın halka açık beta programına kaydolmak ya da giriş yapmak için Apple'ın Beta yazılım programları sayfasını ziyaret etmelisiniz. 
    2. Sign Up'a tıklayarak Apple kimliğiniz ile beta porgramına kayıt yaptırmanız gerekiyor. Eğer daha önce beta programına kayıt yaptırdıysanız, Sign In'a tıklayarak Apple beta programına giriş yapmalısınız.
    3. Sözleşme sayfasının sağ alt köşesindeki Accept (Kabul Et) düğmesine tıklayın. 
    4. Ardından iOS sekmesine dokunun.
    5. Şimdi de Enroll your iOS device bağlantısına tıklayın.
    6. Download Profile yazan yere tıklayın. Aygıtınızın ayarlar bölümünde beta profilinizi göreceksiniz.
    7. Profili yükleme alanında sağ üst köşedeki yükle butonuna dokunun.
    8. Profil yüklemeye izin vermek için izin sayfasında yükle butonuna dokunun.
    9. Sayfanın altındaki yükle butonuna dokunun.
    10. Aygıtınızı yeniden başlatın.
    11. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ye gidin ve güncelleştirmeleri denetleyin.
    12. iOS sürümü için piyasaya sürülen son beta sürümü karşınıza çıkacak ve iOS 14 beta'yı indirip cihazınıza kurunuz.  

    iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin herkese açık beta sürümlerini yüklemek için de yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Yalnızca 4. adımdaki iOS sekmesi yerine hangi işletim sistemini yüklemek istiyorsanız onu seçmelisiniz. 

    Not: watchOS 7'yi uyumlu Apple Watch aygıtınıza yüklemek için Apple Watch'un bağlı olduğu iPhone'da iOS 14 beta sürümünün yüklü olması gerekmekte.

    Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık betalarını yayınladı! iOS 14 public beta nasıl yüklenir?
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    iPadOS 14 uyumlu iPad modelleri

    • iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)
    • iPad Pro 11 inç (2. nesil)
    • iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)
    • iPad Pro 11 inç (1. nesil)
    • iPad Pro 12,9 inç (2. nesil)
    • iPad Pro 12,9 inç (1. nesil)
    • iPad Pro 10.5 inç
    • iPad Pro 9.7 inç
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    macOS Big Sur uyumlu Mac modelleri

    • MacBook (2015 ve daha sonrası)
    • MacBook Pro (2013 sonu ve sonrası)
    • MacBook Air (2013 ve sonrası)
    • Mac Mini (2014 ve sonrası)
    • Mac Pro (2013 ve sonrası)
    • iMac (2014 ve sonrası)
    • iMac Pro (2017 ve sonrası)

    watchOS 7 uyumlu Apple Watch modelleri

    • Apple Watch Series 5
    • Apple Watch Series 4
    • Apple Watch Series 3

    tvOS 14 uyumlu Apple TV modelleri

    • Apple TV HD
    • Apple TV 4K


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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 19 sa. en beğenilen
    Eskiden para yetiyordu, şimdi yetmiyor,ay sonunu getiremiyoruz sorusunun kısmen cevabı da bu aslında. Eskiden alacak şey yoktu para kazanıyordun cepte kalıyordu, "lan yetiyor da artıyor paraya bak" diyorduk. Şimdi alacak o kadar çok şey var ki çoğu zaman kendimizi anlamsızca mecbur hissettiğimiz bir de. Misal eskiden ankesörlü telefon arardık dışardaysak telefon etmek için, evde telefon varsa ooo senden kralı yoktu. Şimdi 2 senede bir mecburmuş gibi cep telefonu değiştiriyorsun. Eskidi bu ya bak değiştireyim şu telefonu, hem Ahmet Iphone 185S almış, ben niye almayayım ne eksiğim var ondan? Elinin körü var. Bu sadece tek bir örnek.
    Eskiden para yetiyordu, şimdi yetmiyor,ay sonunu getiremiyoruz sorusunun kısmen cevabı da bu aslında. Eskiden alacak şey yoktu para kazanıyordun cepte kalıyordu...
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 19 sa.
    Bir söz vardı "ya çemberin içindesin ya da dışında". Baktığımızda modern kölelik döneminin giriş seviyesini aştık gibi. Elimize ne verirlerse alıyoruz, bazıları mecburen bazıları da oldukça istekli, bazıları da uyuşturucu kullanıcısı gibi bağımlı bir şekilde. Bu sadece Apple için değil bir çok ürün/hizmet için geçerli. Yeni dünya düzeni bu şekilde.
    Bir söz vardı "ya çemberin içindesin ya da dışında". Baktığımızda modern kölelik döneminin giriş seviyesini aştık gibi. Elimize ne verirlerse alıyoruz, bazıları...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 19 sa. en beğenilen
    Eskiden para yetiyordu, şimdi yetmiyor,ay sonunu getiremiyoruz sorusunun kısmen cevabı da bu aslında. Eskiden alacak şey yoktu para kazanıyordun cepte kalıyordu, "lan yetiyor da artıyor paraya bak" diyorduk. Şimdi alacak o kadar çok şey var ki çoğu zaman kendimizi anlamsızca mecbur hissettiğimiz bir de. Misal eskiden ankesörlü telefon arardık dışardaysak telefon etmek için, evde telefon varsa ooo senden kralı yoktu. Şimdi 2 senede bir mecburmuş gibi cep telefonu değiştiriyorsun. Eskidi bu ya bak değiştireyim şu telefonu, hem Ahmet Iphone 185S almış, ben niye almayayım ne eksiğim var ondan? Elinin körü var. Bu sadece tek bir örnek.
    Yanıtla +17
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    joven 19 sa.
    Beta iOS bir takım hataları içermesine rağmen saçbaş yoldurmaz nihai sürüme kadar hataları aza indirgenir ve zaman içerisinde gayet stabil bir
    hal alır öyle yavaşlama falan yapmaz o mevzu eskide kaldı piline güvenen yeni iOS yüklemesinde herhangi bir hız kaybı yaşamaz
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    firat_kilic 20 sa.
    yüklemeyin... cihazları yavaşlatacaktır her zaman olduğu gibi... eski versiyon da tüm dünya kalsın. Yeni os yeni makina ister. Ona göre çıkartıyorlar zaten iyice köleye çevirdiler kullanıcıları. Sen mi makinayı satın alıyorsun makina mı seni iyi düşün !
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    Mustafa SARI. (LTF ) 20 sa.
    Android ui lerinde beta yuklemek hep pisman ediyor ama ios kullanmdim nasil olur bilmem.
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    VaporWave (Emre ) 21 sa.
    iphone'a gelmemiş gözüküyor.
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    anilburak (Anıl Burak Karadede) 20 sa. VaporWave
    Tüm işletim sistemlerinin public beta sürümleri şu an indirilebilir durumda. Sunucularda yaşanan yoğunluktan ötürü indirememiş olabilirsiniz. Şu an için sorunsuz, indirebilirsiniz :)
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