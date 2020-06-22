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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri

    iOS 14 işletim sistemi tanıtıldı! Peki hangi iPhone'lar iOS 14 güncellemesi alacak? İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone'ların listesi:
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri
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    Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. Widget desteğinden, yeni Apple çeviri uygulamasına kadar birçok özelliği beraberinde getiren iOS 14'ün hangi iPhone'lara geleceği de etkinlik kapsamında açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler"

    İşte Apple tarafından açıklanan iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:

    iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone SE
    • iPod touch (7. nesil)

    iOS 14 ne zaman çıkacak?

    Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası az önce yayınlanan iOS 14'ün halka açık betası ise önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise Eylül ayında son kullanıcıyla buluşacak. 



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 15 dk.
    iPhone 6s’i 2015’te almıştım öyle bir telefon ki hala yeni bir telefona geçmek için sebep bulamıyorum. Esasında buldum ama V60 gelmedi maalesef. LG bildiğin odyofil telefon yapmış. Telefon hala çok hızlı ve hala stabil. iOS 14’ü yükleyip üzerine iki yıl daha kullansam toplamda 8 yıl falan edecek.
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    Chillout 25 dk.
    Umarım xs de 6s gibi uzun ömürlü olur. S serisinden her zaman umudum var uzun vade için
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    veteriner69 29 dk.
    Mutlu bir Samsung Note 10 kullanıcısı olarak Apple'ın 5 senellik telefonuna update gelmesini takdir ediyorum.
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    Taharetmusluğu 34 dk.
    6s görüyorum ve android seven ve hala kullanmaya devam edecek biri olarak tebrik ediyorum apple'ı firma müşteri ilişkisinde süper bir güven sağlamaktır bu alttaki arkadaşımızın dediği gibi 6'da ram olsa ona da gelirdi
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 40 dk.
    Tek kelime ile tebrikler. Ram problemi olmasa 5s-6 da alacakti
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