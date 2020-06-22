Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri

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Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. Widget desteğinden, yeni Apple çeviri uygulamasına kadar birçok özelliği beraberinde getiren iOS 14'ün hangi iPhone'lara geleceği de etkinlik kapsamında açıklandı.

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İşte Apple tarafından açıklanan iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:

iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

iOS 14 ne zaman çıkacak?

Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası az önce yayınlanan iOS 14'ün halka açık betası ise önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise Eylül ayında son kullanıcıyla buluşacak.

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