Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri

Teknoloji Editörü
Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. Widget desteğinden, yeni Apple çeviri uygulamasına kadar birçok özelliği beraberinde getiren iOS 14'ün hangi iPhone'lara geleceği de etkinlik kapsamında açıklandı.İlginizi Çekebilir iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
Ayrıca Bkz. "iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler"
İşte Apple tarafından açıklanan iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:
iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
iOS 14 ne zaman çıkacak?
Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası az önce yayınlanan iOS 14'ün halka açık betası ise önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise Eylül ayında son kullanıcıyla buluşacak.
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