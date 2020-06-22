iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler

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Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. İşte yeni özelliklerden, güncelleme alacak cihazlara kadar iOS 14 ile ilgili her şey:

Ayrıca Bkz. "Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri"

iOS 14 ile gelen yenilikler

1. Ana ekran widget'ları

iPhone kullanıcıları ilk defa iOS 10 işletim sistemiyle birlikte widget'larla tanışmış olsa da bu widget'ların kullanımı tek bir ekranla sınırlandırılmış durumda. Öyle ki widget'lar, yalnızca ana ekranı ya da kilit ekranını sola kaydırdığımızda karşımıza çıkan kenar çubuğunda yer alıyor.

Oysaki iOS 14 ile birlikte bu durum değişiyor ve widget'lar daha işlevsel bir hale gelerek, ana ekranda da kullanılabiliyor.

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Yeni uygulama kitaplığı özelliğiyle birlikte, uygulamaları klasörlemeye gerek kalmadan aradığınız kategorideki uygulamaya hızlıca erişebilmek mümkün.

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2. Resim içinde resim

iPhone kullanıcılarının uzun bir süredir beklediği resim içinde resim özelliği iOS 14 ile birlikte kullanıma sunuldu. Böylelikle ekranın küçük bir tarafından video oynamaya devam ederken, siz de işlerinizi sürdürebilirsiniz.

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3. Yeni çeviri uygulaması

Apple, iOS 14 ile birlikte yapay zeka destekli bir çeviri uygulaması yayınladı. Çeviri uygulaması internet bağlantısına gerek duymadan 11 dilde gerçek zamanlı karşılıklı çeviri yapabiliyor.

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4. iMessage iyileştirmeleri

iMessage uygulaması, iOS 14 ile birlikte yeni özelliklere kavuşabilir. Bunlar: iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, iletileri alıntılayarak yanıtlama, grup sohbetlerinde kişi etiketleme, sıkça sohbet edilen kişileri başa tutturma, 20 yeni saç ve şapka stili ile çeşitli memoji güncellemeleri

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5. CarKey: iPhone ve Apple Watch'lar artık birer araba anahtarı

NFC bağlantısından istifade edilen CarKey özelliği sayesinde uyumlu iPhone ve Apple Watch cihazlarıyla birlikte otomobillerin kilidini açıp kapatabilmek ve motoru çalıştırabilmek mümkün. CarKey'i destekleyen ilk otomobil ise 2021 BMW 5 serisi olacak.

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6. Uygulamaları yüklemeden demosunu test edebilme

iOS 14 ile birlikte uygulama geliştiriciler için Clips adlı bir API yayınlayan olan Apple, kullanıcıların bu sayede Clips API'sinin entegre edildiği oyun ve uygulamaları cihazlarına kurmadan hızlı bir şekilde test edebilmelerini sağlıyor.

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7. Yeni Siri arayüzü ve Siri geliştirmeleri

Siri, tüm ekranı kaplamayan yeni bir arayüze güncellendi. Ayrıca iOS 14 ile birlikte, Siri aracılığıyla mesaj gönderbilmek mümkün.

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8. Yeni çağrı arayüzü

iPhone kullanıcılarının muzdarip olduğu kullanım esnasında çağrı gelmesi durumunda ekranın kapanması durumu da yeni çağrı arayüzüyle sona eriyor.

Güncelleniyor...

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