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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler

    iOS 14 işletim sistemi tanıtıldı! Birçok yeniliği beraberinde getiren iOS 14, özelliklerinden güncelleme alacak cihazlarına kadar tüm detaylarıyla karşınızda.
    5
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    6,4b
    118
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. İşte yeni özelliklerden, güncelleme alacak cihazlara kadar iOS 14 ile ilgili her şey:

    Ayrıca Bkz. "Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri"

    iOS 14 ile gelen yenilikler

    1. Ana ekran widget'ları

    iPhone kullanıcıları ilk defa iOS 10 işletim sistemiyle birlikte widget'larla tanışmış olsa da bu widget'ların kullanımı tek bir ekranla sınırlandırılmış durumda. Öyle ki widget'lar, yalnızca ana ekranı ya da kilit ekranını sola kaydırdığımızda karşımıza çıkan kenar çubuğunda yer alıyor. 

    Oysaki iOS 14 ile birlikte bu durum değişiyor ve widget'lar daha işlevsel bir hale gelerek, ana ekranda da kullanılabiliyor.

    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
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    Yeni uygulama kitaplığı özelliğiyle birlikte, uygulamaları klasörlemeye gerek kalmadan aradığınız kategorideki uygulamaya hızlıca erişebilmek mümkün. 

    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
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    2. Resim içinde resim

    iPhone kullanıcılarının uzun bir süredir beklediği resim içinde resim özelliği iOS 14 ile birlikte kullanıma sunuldu. Böylelikle ekranın küçük bir tarafından video oynamaya devam ederken, siz de işlerinizi sürdürebilirsiniz. 

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    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
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    3. Yeni çeviri uygulaması

    Apple, iOS 14 ile birlikte yapay zeka destekli bir çeviri uygulaması yayınladı. Çeviri uygulaması internet bağlantısına gerek duymadan 11 dilde gerçek zamanlı karşılıklı çeviri yapabiliyor.

    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
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    4. iMessage iyileştirmeleri

    iMessage uygulaması, iOS 14 ile birlikte yeni özelliklere kavuşabilir. Bunlar: iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, iletileri alıntılayarak yanıtlama, grup sohbetlerinde kişi etiketleme, sıkça sohbet edilen kişileri başa tutturma, 20 yeni saç ve şapka stili ile çeşitli memoji güncellemeleri

    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    5. CarKey: iPhone ve Apple Watch'lar artık birer araba anahtarı

    NFC bağlantısından istifade edilen CarKey özelliği sayesinde uyumlu iPhone ve Apple Watch cihazlarıyla birlikte otomobillerin kilidini açıp kapatabilmek ve motoru çalıştırabilmek mümkün. CarKey'i destekleyen ilk otomobil ise 2021 BMW 5 serisi olacak.

    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    6. Uygulamaları yüklemeden demosunu test edebilme

    iOS 14 ile birlikte uygulama geliştiriciler için Clips adlı bir API yayınlayan olan Apple, kullanıcıların bu sayede Clips API'sinin entegre edildiği oyun ve uygulamaları cihazlarına kurmadan hızlı bir şekilde test edebilmelerini sağlıyor. 

    iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    7. Yeni Siri arayüzü ve Siri geliştirmeleri

    Siri, tüm ekranı kaplamayan yeni bir arayüze güncellendi. Ayrıca iOS 14 ile birlikte, Siri aracılığıyla mesaj gönderbilmek mümkün.

    8. Yeni çağrı arayüzü

    iPhone kullanıcılarının muzdarip olduğu kullanım esnasında çağrı gelmesi durumunda ekranın kapanması durumu da yeni çağrı arayüzüyle sona eriyor. 

    Güncelleniyor...



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    LacWer (Ahmet Lacwer) 2 sa. en beğenilen
    Apple "5 yıl önce çıkardığım telefona güncelleme verem cihazımın arkasında duram"



    Android "2 yıl güncelleme neyinize yetmiyor al sana güvenlik güncellemesi 1 yıl daha konuşma "
    Apple "5 yıl önce çıkardığım telefona güncelleme verem cihazımın arkasında duram" Android "2 yıl güncelleme neyinize yetmiyor al sana güvenlik gü...
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    1 Yanıt Yanıtla +51
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    iPioSs (iriven ) 1 sa. LacWer
    Android ekosisteminde onlarca telefon olduğunu, Apple ekosisteminde 7-8 telefon olduğunu söylemeden etmeyeceğim.



    Birisi açık kaynaklı işletim sistemi, istersen PC'de Virtualbox'a bile kurabilirsin. Birisi tamamen kendi cihazı için üretilmiş işletim sistemi ve kapalı sistem.


    Pixel al kardeşim, firmalar vermiyorlarsa Google'ın suçu ne?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 2 sa.
    6s mi??

    Bu saatten sonra Apple’a cihaz destegi konusunda laf soyletmem. Cebimdeki note 8 e destek kesildiginde 6s 4 yasinda eski denilen telefondu
    Yanıtla +17
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    Fulcrum299 (Aydın Demir) 2 sa.
    İphone 6s ne güçlü cihazmış gerçekten. 5 yaşında olmasına rağmen güncelleme alıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    -Vegass- (Tankut Nazlıoğlu) 2 sa. Fulcrum299
    ilk çıktığında aldım ve şu an hala aktif olarak 6s kullanıyorum. Alet ne yüklediysem gık demedi. Hala ne bir yavaşlama ne de bir donma. Sadece artık pili corkladı ki yine günde iki şarjla idare ediyor. Artık üst modelle değiştirsem mi diyorum ama bir sebep de bulamıyorum bunu yapmak için. Şimdilik devam.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    MAICO (Murat ) 2 sa. Fulcrum299
    Cihaz güçlü değil de iOS hafif az işlemci ve ram tüketiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Xtrud (Harun Yahya) 18 dk.
    Açılırken Powered by Android yazsa tam olacak sanırım
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    kykmert98 (Mert KIYIK ) 17 dk.
    aşırı buglı olur her sene olduğu gibi public beta bile değil sonuçta
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    sardemir (samet ) 17 dk.
    Boşuna 2007 ' den beri iphone kullanmıyoruz.... Örnek vermek gerekirse , iphone 6s bile bu güncellemeyi şuan alacak olması bile her şeyi özetliyor. Yoksa hangi firma Apple gibi cihazlarının arkasında duruyor ? Soruyorum zilyon tane android amiral cihazlar kaç sene güncelleme alabildi ? 2 bilemedin 3...
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    Redzepi 19 dk.
    Hani çoklu ekran tek beklediğim özelliğin gelmemesi 🤔
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    gyulanemeth 32 dk.
    Boyutu özelleştirilebilen canlı kutular Windows telefonlarda on yıl önce vardı. Hey gidi..
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    akmac (Kerem Akyol) 21 dk. gyulanemeth
    lumia ilk çıktığında deneyimlemiştim; harika özellikleri vardı.

    microsoft saçma sapan bi şirket.
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    Profeson (Ali ) 37 dk.
    Çıkmadı mı 22 yi geçti saat
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    Miyovsdinie (Volkan Clhc) 43 dk.
    6s kullanıcısıyım. Neredeyse 6 yıl oldu. Hala güncelleme geliyor. Yağ gibi akacağına eminin. Ha tabii hemen yüklemeyip şöyle 1 ay beklemek lazım. Planlı eskitmeden kaçmak için.
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    17Scorpion (O*** *İ***) 21 dk. Miyovsdinie
    Planlı eskitmeden 1 ayda kaçabiliyor musunuz ? :))
    1 Yanıt Yanıtla
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    galaxyg (Yağız Tümer) 45 dk.
    Reism içinde resim özelliği ve widgetler baya iyi olmuş ama ben app switch ekranını göremedim o nasıl acaba ?
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    MrKattchup 47 dk.
    Ekran açıkken çağrının pop up olarak çıkması yeminle emin büyük devrim olmuş gerisi olmasa da olurdu.
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    coskunresul (resul coskun) 50 dk.
    6s kullanıcısıyım çok mutluyum
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