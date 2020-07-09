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    Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek

    Thunderbolt'lu aksesuarlara yatırım yapanlar, müjde! Intel'den ARM tabanlı Apple Silicon'a geçiş yapmaya hazırlanan Apple, Apple Silicon işlemcili Mac'ler'in Thunderbolt'u destekleyeceğini açıkladı.
    5 sa.
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    İşlemci
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek
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    Apple ve hatta bilgisayar endüstrisi için bir devrim olarak nitelendirilen Intel tabanlı işlemcilerden ARM tabanlı özelleştirilmiş Apple Silicon işlemcilere geçiş süreciyle ilgili önemli bir soru yanıt buldu.

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    Thunderbolt desteği devam edecek

    Önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamıyla kendi işlemcilerine geçiş yapacak olan Apple, Thunderbolt desteğini es geçmeyecek. The Verge'a konuşan bir Apple sözcüsü, Apple Silicon'lu Mac'lerin Thunderbolt USB-C bağlantı standardını destekleyeceğini açıkladı. 

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    Bu da elinde Thunderbolt girişli donanım ya da aksesuar bulunan kullanıcıların, Apple Silicon'lu Mac'lerde de harici sürücüler ve ekranlar gibi Thunderbolt aksesuarlarını kullanmaya devam edebilecekleri anlamına geliyor. 

    Thunderbolt desteği önemli bir soru işaretiydi zira, bu bağlantı teknolojisi Intel tarafından geliştirildiği için lisansı da Intel'in elinde. Ancak Apple sözcüsünün aktardıklarına göre Intel, Apple Silicon için Thunderbolt desteği sunacak.



    https://www.theverge.com/circuitbreaker/2020/7/8/21317980/apple-silicon-intel-thunderbolt-arm-macs-support-usb-c Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    USB için birilerine para ödeniyor muydu yoksa o da mı açık?
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    joven 2 sa.
    Nihayetinden intel bu işten para kazanmaya devam edecek ARM geçiş ticareti bitirmek değildir ortada var olan ve rüştünü ispat etmiş bir teknolojiyi
    neden kullanmaktan vazgeçsin yeni bir teknolojiye geçiş yeni bir uzun soluklu
    maceradır bu maceranın mümkün olduğunca sorunsuz olabilmesi için geriye
    uyumluluk esastır yeni şeyler denemek hem zahmetli hemde maliyetli vede risklidir.
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    interwap (Volkan ) 5 sa.
    Intel Thunderbolt 3 lisansını ücretsiz hale getirdiği haberleri vardı. Şimdi yeni yeni soru işaretleri oldu. Acaba bu adım Thunderbolt 4'ü de kapsıyor mu? Thunderbolt 3 ücretsiz sunulması aslında Apple ve Intel arasındaki bir anlaşmanın sonucu mu? AMD Thunderbolt lisanslarından nasıl faydalanacak?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 sa. interwap
    ben de intel tb3ü open source yaptığına şimdi bin pişmandır demeye gelmiştim.
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