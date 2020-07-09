Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek

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Apple ve hatta bilgisayar endüstrisi için bir devrim olarak nitelendirilen Intel tabanlı işlemcilerden ARM tabanlı özelleştirilmiş Apple Silicon işlemcilere geçiş süreciyle ilgili önemli bir soru yanıt buldu.

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Thunderbolt desteği devam edecek

Önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamıyla kendi işlemcilerine geçiş yapacak olan Apple, Thunderbolt desteğini es geçmeyecek. The Verge'a konuşan bir Apple sözcüsü, Apple Silicon'lu Mac'lerin Thunderbolt USB-C bağlantı standardını destekleyeceğini açıkladı.

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Bu da elinde Thunderbolt girişli donanım ya da aksesuar bulunan kullanıcıların, Apple Silicon'lu Mac'lerde de harici sürücüler ve ekranlar gibi Thunderbolt aksesuarlarını kullanmaya devam edebilecekleri anlamına geliyor.

Thunderbolt desteği önemli bir soru işaretiydi zira, bu bağlantı teknolojisi Intel tarafından geliştirildiği için lisansı da Intel'in elinde. Ancak Apple sözcüsünün aktardıklarına göre Intel, Apple Silicon için Thunderbolt desteği sunacak.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2020/7/8/21317980/apple-silicon-intel-thunderbolt-arm-macs-support-usb-c

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