TvOS 14 duyuruldu

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Apple’ın tüm işletim sistemlerini güncellediği WWDC 2020 sanal konferansında Apple TV cihazlarına hayat veren tvOS işletim sistemi de unutulmadı. TvOS 14 pek çok önemli yenilik ile geliyor.

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TvOS 14 neler sunuyor?

TvOS 14 güncellemesinde dikkat çeken ilk yenilik Home uygulaması oluyor. Apple HomeKit akıllı ev sistemleri entegrasyonunu getiren Home uygulamasıyla televizyonunuzdan akıllı ev aletlerini kontrol edebileceksiniz. Diğer taraftan örneğin resim içinde resim özelliğiyle güvenlik kameralarından görüntüleri izleyebileceksiniz veya algılanan kişilerin resimlerini görebileceksiniz.

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Diğer taraftan Apple Arcade aboneliği için çoklu kullanıcı desteği de geliyor. Böylece her kullanıcı yarım bıraktığı oyununa tekrar hesabına giriş yaptığında devam edebilecek. Yine Xbox kontrolcü desteği de genişletiliyor.

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Son olarak Apple TV üzerinde ses paylaşımı yapmak da mümkün hale geldi. Bunun haricinde geçen yıl eklenen Kontrol Merkezi ve sistem seviyesinde çoklu kullanıcı özellikleri de iyileştirildi. TvOS 14 sürümü sonbahar aylarında indirmeye sunulacak.

https://9to5mac.com/2020/06/22/apple-announces-tvos-14-new-home-app/

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