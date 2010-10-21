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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS'in popüler oyunu Flight Control, Mac AppStore'a geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
1
7
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mart 2009'undan bu yana iOS platformunun en beğenilen oyunlarının başında gelen Flight Control; Mac'e geliyor. Apple'ın dünkü etkinlikte Mac AppStore'u duyurmasından kısa süre sonra oyunun Avustralyalı geliştiricileri ve yayıncısı Firemint, yaptığı açıklamayla Flight Control'un Mac versiyonunu yayınlayacaklarını duyurdu. Oyunun Mac platformundaki ismiyse iPad'de olduğu gibi Flight Control HD olacağı açıklandı. Anlaşılan Flight Control HD'den sonra AppStore'daki oyunların daha gelişmiş versiyonu Mac AppStore'daki yerini alacak

İlk olarak iOS için hazırlanan ve Mart 2009'da AppStore'daki yerini alan Flight Control, kısa zaman içersinde birçok ülkede ilk sıraya yerleşmiş ve milyonlar tarafından satın alınmıştı. Hala iOS platformunun en sevilen oyunlarının başında gelen Fligh Control, yakın zamanda Nintendo DSi ve Playstation Move'a da uyarlanmıştı.


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Chidori 9 yıl
Dokunmanın keyfini verir mi bilmem...
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Brainy 9 yıl

konman4245

Dokunmanın keyfini verir mi bilmem...



Vermez bence.
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Batuist 9 yıl
grafikler muhteşem gözüküyor :)
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yusuf 9 yıl
iphone'a zaten almış olanlar kontenjandan indirebilecek mi ? (çok mu beleşçi bir mesaj oldu benimki)
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bilgehankalkan 9 yıl

Batuist

grafikler muhteşem gözüküyor :)


1 resimden ve böyle 2 boyutlu olan grafiğinin kalitesini anladınız ya tebrik ederim sizi.
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