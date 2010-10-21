iOS'in popüler oyunu Flight Control, Mac AppStore'a geliyor

Mart 2009'undan bu yana iOS platformunun en beğenilen oyunlarının başında gelen Flight Control; Mac'e geliyor. Apple'ın dünkü etkinlikte Mac AppStore'u duyurmasından kısa süre sonra oyunun Avustralyalı geliştiricileri ve yayıncısı Firemint, yaptığı açıklamayla Flight Control'un Mac versiyonunu yayınlayacaklarını duyurdu. Oyunun Mac platformundaki ismiyse iPad'de olduğu gibi Flight Control HD olacağı açıklandı. Anlaşılan Flight Control HD'den sonra AppStore'daki oyunların daha gelişmiş versiyonu Mac AppStore'daki yerini alacak

İlk olarak iOS için hazırlanan ve Mart 2009'da AppStore'daki yerini alan Flight Control, kısa zaman içersinde birçok ülkede ilk sıraya yerleşmiş ve milyonlar tarafından satın alınmıştı. Hala iOS platformunun en sevilen oyunlarının başında gelen Fligh Control, yakın zamanda Nintendo DSi ve Playstation Move'a da uyarlanmıştı.