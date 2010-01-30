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iPad, tablet fiyatlarının yeniden belirlenmesine neden oluyor

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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iPad, tablet fiyatlarının yeniden belirlenmesine neden oluyor
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Apple iPad, firmanın ofis yazılımları iWork'ü destekliyor

iyi veya kötü; Apple isminin her yerde konuşulmasını birşekilde sağladı. Mac ve iPhone'da yapabileceklerinizi daha eğlenceli birşekilde kullanıcıya sunan iPad'in beklenenin çok daha altında bir fiyatla 499 dolarda satışa sunulacağını biliyoruz.

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes, yaptığı son haberinde, Apple iPad'in tablet piyasasının fiyatlarını yeniden biçimlendireceğini iddia etti. Habere göre rakip firmalar, kendi ürünlerinin fiyatlarını belirlerken iPad'in yaklaşık 1000 dolardan satışa çıkacağını göz önünde bulundurarak, 1000 dolarlık iPad'e karşılık tabletlerini yaklaşık %20-%30 daha ucuza satmayı hedeflemiş. Ancak Apple'ın iPad'i 500 dolardan satışa sunacak olması, bütün hesapları altüst edip, rakiplerinin daha geniş kitlelere ulaşmaları için fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

Digitimes'ın haberindeki iddialara benzer iddialar da Ağustos ayında analistler tarafından ortaya atılmış ve birçok firmanın Apple'ın tabletinden sonra kendi tablet cihazlarını satışa sunmayı planladıkları belirtilmişti.


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Albay Hardal 9 yıl
Türkiyede fiyatı üç katı olacağı için fazla satmayacak.
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Ömer 9 yıl
Satış politikası olarak rakipleri de indirime gittiğinde ki gideceklerdir, yani; iPad fiyatlarından daha uygun fiyatlara inmeleri gerekecek, işte o andan sonrası önemli ki iPad da ikinci bir hamle yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Shady 9 yıl
@Batuist
iPad, ancak Dock girişine takılan bir aksesuar ile SD kart ve USB girişine sahip oluyor.
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talh4wk 9 yıl
diğer tabletlerden üstün oldugu için diğerleri bunun fiyatına göre ayak uydurcak tabi :D
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Ac1DBuRN 9 yıl
Bu onlarin daha da fiyat kıracaklarınımı gosteriyor yani?
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Batuist 9 yıl
ipad güzel ama bi SD yuvasına bile sahip değil..
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