iPad, tablet fiyatlarının yeniden belirlenmesine neden oluyor

Tam Boyutta Gör

Apple iPad, firmanın ofis yazılımları iWork'ü destekliyor

iyi veya kötü; Apple isminin her yerde konuşulmasını birşekilde sağladı. Mac ve iPhone'da yapabileceklerinizi daha eğlenceli birşekilde kullanıcıya sunan iPad'in beklenenin çok daha altında bir fiyatla 499 dolarda satışa sunulacağını biliyoruz.

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes, yaptığı son haberinde, Apple iPad'in tablet piyasasının fiyatlarını yeniden biçimlendireceğini iddia etti. Habere göre rakip firmalar, kendi ürünlerinin fiyatlarını belirlerken iPad'in yaklaşık 1000 dolardan satışa çıkacağını göz önünde bulundurarak, 1000 dolarlık iPad'e karşılık tabletlerini yaklaşık %20-%30 daha ucuza satmayı hedeflemiş. Ancak Apple'ın iPad'i 500 dolardan satışa sunacak olması, bütün hesapları altüst edip, rakiplerinin daha geniş kitlelere ulaşmaları için fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

Digitimes'ın haberindeki iddialara benzer iddialar da Ağustos ayında analistler tarafından ortaya atılmış ve birçok firmanın Apple'ın tabletinden sonra kendi tablet cihazlarını satışa sunmayı planladıkları belirtilmişti.