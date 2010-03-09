iPad'e benzeyen tablet bilgisayar Ezy Tablet PC satışa sunuldu

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Satışa sunulmasına 1 aydan az bir süre kalan iPad'in rakipleri gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan en yenisi de tasarımıyla iPad'i oldukça andıran Windows 7'li Ezy Tablet PC.

679 dolardan satışa sunulan Ezy Tablet PC, çoklu dokunmatik destekli 10.2 inçlik ekranını saran kalın çerçevesiyle fotoğrafdan da anlayabileceğiniz gibi iPad'i oldukça andırıyor. Gücünü Intel'in 1.6GHz'lik Atom işlemcisinden alan Ezy; 2GB'lık bellek, 250GB'lık sabit sürücü ve 1.3 megapiksellik internet kamerasıyla geliyor. Wi-Fi ve 3N desteği sunan tablet bilgisayar, üzerinde iPad'de bulunmayan USB girişlerinden 3 adet, 1 adet VGA çıkışı ve çoklu kart okuyucusu bulundururken, iPad'in 10 saatlik pil ömrüne karşılık ancak 3.5 saatlik pil ömrü sunuyor. Ezy, 1 kgf'luk ağırlıyla da iPad'in gerisinde kalıyor.

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