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iPad'e benzeyen tablet bilgisayar Ezy Tablet PC satışa sunuldu

9 yıl
19,5b
1
8
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPad'e benzeyen tablet bilgisayar Ezy Tablet PC satışa sunuldu
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Satışa sunulmasına 1 aydan az bir süre kalan iPad'in rakipleri gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan en yenisi de tasarımıyla iPad'i oldukça andıran Windows 7'li Ezy Tablet PC.

679 dolardan satışa sunulan Ezy Tablet PC, çoklu dokunmatik destekli 10.2 inçlik ekranını saran kalın çerçevesiyle fotoğrafdan da anlayabileceğiniz gibi iPad'i oldukça andırıyor. Gücünü Intel'in 1.6GHz'lik Atom işlemcisinden alan Ezy; 2GB'lık bellek, 250GB'lık sabit sürücü ve 1.3 megapiksellik internet kamerasıyla geliyor. Wi-Fi ve 3N desteği sunan tablet bilgisayar, üzerinde iPad'de bulunmayan USB girişlerinden 3 adet, 1 adet VGA çıkışı ve çoklu kart okuyucusu bulundururken, iPad'in 10 saatlik pil ömrüne karşılık ancak 3.5 saatlik pil ömrü sunuyor. Ezy, 1 kgf'luk ağırlıyla da iPad'in gerisinde kalıyor.


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(dark) 9 yıl
çok kalın ve pil süresi kısa. onun haricinde çok iyi. eğer ipad kalınlığında ve kilosunda olsa bundan almak daha mantıklı olur.
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Iron Sky 9 yıl
Ben beğendim çok hoş gözüküyor..
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grafiker 9 yıl
Tasarım kötü detaylar çok kötü kulaklı ve mikrofon girişi renkleri ne abi öle bu dektop değil ki insan şuna biraz özenir ya
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nohackmove 9 yıl
Apple ipad e göre daha çok kullanıcıyı kendine çekecektir. eğer ipad in özelliklerini öğrenirseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız.
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baysan240 9 yıl
ben anlamıyorum nootebooklar bile artık 4-5 saat kullanım süresinden söz ederken bu atom işlemcili modeller nasıl 3 saatte kalıyor zaten ağırlığından aldığımız kadarıyla bataryanın ağırlığa etkisini düşünmemişler bide fiyar 699 dolar çüşş yanında şarj cihazınıda taşıyacaksam niye o kadar para ödeyeyimki gider adam gibi bir notebook alırım.
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K0rkunc 9 yıl
Wİndows 7 li ha süper buna xp yüklesen pil ömrü 5 saate çıkar
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gduman 9 yıl
Pil suresi ve agirlik dezavantaj ancak alternatifler olmasi guzel. Haber icin tesekkurler.
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