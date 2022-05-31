iPhone 14'ün işlemci detayları belli oldu: Beklenen artışı sunmayabilir

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone 14 ailesinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo tarafından şimdi de, yeni telefonlara güç verecek A16 Bionic yongasının önemli detayları sızdırıldı.

5nm üretim devam edecek

Paylaşılanlara göre Qualcomm, Apple ve Nvidia gibi birçok şirkete yonga tedariki sağlayan TSMC’nin üretim yolu haritasına ulaşmayı başaran Kuo, iPhone 14 serisinde kullanılacak Apple A16 yongasının 5nm sürecinde üretileceğini gün yüzüne çıkardı. Bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddiaların doğruluk kazandığını söyleyebiliriz.

Aynı üretim düzeyinin devam ettirilmesi, yongada yaşanacak geliştirmeler konusunda kısıtlamalara yol açsa da, daha öncesinde Apple, 5nm teknolojisini kullanan A14 ile A15 arasında yüzde 10'luk bir performans ve verimlilik artışına imza atmıştı. Bu nedenle, yakında çıkacak olan A16 yongasında da benzer bir gelişim görebiliriz.

iPhone 14 Pro modellerinde Always On Display özelliği bulunacak 21 sa. önce eklendi

Ayrıca şirketin yeni A16 Bionic yongasının yalnızca iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılması ve geriye kalan iki modelin ise iPhone 13 modellerinde kullanılan A15'den güç alması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iPhone 14 serisinin işlemci detayları belli oldu