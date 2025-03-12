Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16e vs iPhone 14 karşılaştırması: Hangisi daha üstün, farklar neler?

    iPhone 16e'nin tanıtılmasıyla birlikte, birçok kişi iPhone 14'ten yükseltmeye değer olup olmadığını merak ediyor. Peki iPhone 16e, iPhone 14 karşısında neler sunuyor? İşte iPhone 16e vs iPhone 14
    iPhone 16e vs iPhone 14 karşılaştırması: Hangisi daha üstün? Tam Boyutta Gör
    Apple, uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 16e'yi nihayet tanıttı. Birçok kullanıcı ise, iPhone 14 için bir yükseltme yapmaya değer mi sorusunu yanıt arıyor. Peki daha güçlü bir işlemci, daha büyük bir batarya ve yeni kamera özellikleri sunan iPhone 16e, selefine kıyasla hangi alanlarda fark yaratıyor? Bu karşılaştırmada iPhone 16e ve iPhone 14'ü tasarım, ekran, performans, kamera ve batarya gibi yönleriyle ele alacağız.

    Tasarım ve Ekran📱

    iPhone 16e ve iPhone 14, alüminyum çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olup tasarım açısından büyük bir değişiklik sunmuyor. Ancak iPhone 16e, ekran-kasa oranını biraz daha artırarak daha ince çerçevelerle geliyor. Buradaki fark %1.1 seviyelerinde. Bunun haricinde her iki model de Ceramic Shield teknolojisi ile dayanıklı bir yapı sunuyor.

    Ön taraftaki farklılığa ek olarak arka tarafta da iPhone 16e’e yalnızca bir kameraya sahip. Ayrıca iPhone 16e'de Eylem Düğmesi bulunurken, iPhone 15 eski sessize alma anahtarı bulunuyor.

    iPhone 16e vs iPhone 14 karşılaştırması: Hangisi daha üstün? Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında büyük bir farklılık yok. Her iki model de 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran ile gelirken, HDR10 desteği ve 1200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Renk doğruluğu ve parlaklık açısından iPhone 16e küçük iyileştirmelere sahip olsa da, günlük kullanımda bu fark hissedilmeyecek düzeyde.
    • iPhone 16e: 6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik), 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR), 87.1% ekran kasa oranı, 457 ppi, Ceramic Shield glass
    • iPhone 14: 6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, HDR10, 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik), 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR), 86.0% ekran kasa oranı, 460 ppi, Ceramic Shield glass

    Performans⚡

    iPhone 16e, Apple’ın en yeni A18 çipi ile güçlendirilmiş durumda. 3nm üretim süreci ile üretilen bu yonga, daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. iPhone 14’te ise A15 Bionic çip bulunuyor. Tek çekirdek performansı açısından A18, selefine göre daha güçlü ve çoklu görevlerde daha akıcı bir deneyim sunuyor.

    Skorlara göz atacak olursak, Apple A15, Geekbench platformunda tek çekirdekte 2.311, çoklu çekirdekte ise 5.634 puan alıyor. Bu skorlar A18 cephesinde ise sırasıyla 3.409 ve 8.492 seviyesinde. RAM tarafında iPhone 16e, 8GB bellek ile gelirken, iPhone 14’te bu değer 6GB ile sınırlı. Son olarak Apple Intelligence’a gelirsek, iPhone 15, yetersiz RAM kapasitesi nedeniyle bu özelliği desteklemiyor. Dolayısıyla daha akıllı Siri, ChatGPT entegrasyonu, yapay zeka destekli düzenleme araçları ve dahası için iPhone 16e'yi tercih etmek gerekli.

    • iPhone 16e: Apple A18: 2 adet performans çekirdeğine (4.04 GHz) ve 4 adet verimlilik (2.20 GHz) çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine 
    • iPhone 14: Apple A15: 2 adet performans çekirdeğine (3.23 GHz) ve 4 adet verimlilik (1.82 GHz) çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine 

    Kamera📸

    iPhone 16e vs iPhone 14 karşılaştırması: Hangisi daha üstün? Tam Boyutta Gör
    Ön kamera tarafında her iki model de 12MP sensör kullanıyor ancak iPhone 16e, daha iyi HDR ve 3D uzaysal video desteği ile öne çıkıyor. iPhone 16e, tek bir 48MP ana kamera ile gelirken, iPhone 14’te 12MP ana ve 12MP ultra geniş açılı çift kamera kurulumu bulunuyor. Daha büyük sensör, iPhone 16e’nin düşük ışık performansını artırırken, ultra geniş açılı lensin olmaması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir.
    • iPhone 16e: 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR
    • iPhone 16e ön kamera: 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", 1.0µm, PDAF 
    • iPhone 14: 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (geniş açı), 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS
    • iPhone 14 ön kamera: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF

    Batarya ve Şarj🔋

    iPhone 16e vs iPhone 14 karşılaştırması: Hangisi daha üstün? Tam Boyutta Gör
    iPhone 16e, 4005 mAh bataryaya sahipken, iPhone 14 3279 mAh kapasite sunuyor. Bu artış, daha uzun ekran süresi ve pil ömrü sağlarken, şarj hızlarında büyük bir fark bulunmuyor. iPhone 16e, 50% şarja 30 dakikada ulaşabiliyor ancak MagSafe desteğini kaybediyor. iPhone 14 ise 15W MagSafe kablosuz şarj desteği sunuyor.
    • iPhone 16e: 4.005mAh 
    • iPhone 14: 3.279 mAh

    Fiyat💸

    Fiyat tarafında iPhone 16e, 599 dolar veya 47.999 TL civarında bir başlangıç fiyatına sahipken, iPhone 14, zaman içinde daha uygun hale gelerek 42.999 TL seviyelerine gerilemiş durumda. Ancak iPhone 14'ün resmi Apple mağazasından kaldırıldığını hatırlatalım. iPhone 16e ise uzun bir süre daha burada kalmaya devam edecek.

    iPhone 16e’nin iPhone 14'e kıyasla artı yönleri ➕

    Birçok kullanıcı “iPhone 16e m iPhone 14 mi almalıyım?” diye merak ediyor. Bu bağlamda iPhone 16'e'nin iPhone 14'e artı özellikleri şu şekilde:

    • Apple Intelligence desteği
    • Yeni Eylem düğmesi
    • Daha güçlü A18 çip
    • Daha iyi pil ömrü
    • 8 GB RAM

    Sonuç🤔

    Eğer uzun ömürlü bir telefon arıyor ve en yeni donanımı istiyorsanız, iPhone 16e daha iyi bir seçim olacağını söyleyelim. Ancak, uygun fiyatlı ve halen güçlü bir model isteyenler için iPhone 14, fiyat-performans açısından daha avantajlı olabilir. Kamera sisteminde ultra geniş açılı lens eksikliği ve MagSafe desteğinin kaldırılması, iPhone 16e için dezavantajlar arasında. Hangi modelin tercih edilmesi gerektiği, tamamen kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor.

    Özellik/Model iPhone 16e iPhone 14
    Ekran

    6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, 

    • 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)
    • 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)
    • 87.1% ekran kasa oranı

    6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision

    • 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)
    • 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)
    • 86.0% ekran kasa oranı
    İşlemci

    Apple A18 çip

    • 2 adet performans çekirdeğine (4.04 GHz) ve 4 adet verimlilik (2.20 GHz) çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli CPU
    • 4 çekirdekli GPU
    • 16 çekirdekli Neural Engine

    A15 Bionic çip

    • 2 adet performans (3.23 GHz) çekirdeğine ve 4 adet verimlilik (1.82 GHz) çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU
    • 4 çekirdekli GPU
    • 16 çekirdekli Neural Engine
    RAM 8GB 6GB
    Batarya 3961 mAh, 7.5W, MagSafe yok - USB Type C 3.279 mAh, 15W, Lightning
    Arka kamera-1 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
    Arka kamera-2 Mevcut değil 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (geniş açı)
    Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps)
    Ön kamera 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", 1.0µm, PDAF 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF
    Depolama 128/256/512GB 128/256/512GB
    Bağlantı WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC, Apple 5G modem WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC, 5G
    Konektör - İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi
    Boyut ve ağırlık 146.7 x 71.5 x 7.8 mm - 167gr 146.7 x 71.5 x 7.8 mm - 172gr
    Renk Siyah, Beyaz Siyah, Mavi, Mor, Beyaz, Kırmızı ve Sarı
    Diğer Apple Intelligence, IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, 
    Fiyat 47,999 TL 42.499 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    depodan benzin nasıl çekilir seat ibiza 1.4 reference klima borusu delik kapatma en iyi köpek savar uygulaması google workspace yöneticinizi ve/veya ağ yöneticisi kısıtlamalarınızı kontrol edin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ1266
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ1266
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum