iPhone 16e vs iPhone 14 karşılaştırması: Hangisi daha üstün, farklar neler?

- Tasarım ve Ekran📱
- Performans⚡
- Kamera📸
- Batarya ve Şarj🔋
- Fiyat💸
- iPhone 16e’nin iPhone 14'e kıyasla artı yönleri ➕
- Sonuç🤔
- Yorumlar
Tasarım ve Ekran📱
iPhone 16e ve iPhone 14, alüminyum çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olup tasarım açısından büyük bir değişiklik sunmuyor. Ancak iPhone 16e, ekran-kasa oranını biraz daha artırarak daha ince çerçevelerle geliyor. Buradaki fark %1.1 seviyelerinde. Bunun haricinde her iki model de Ceramic Shield teknolojisi ile dayanıklı bir yapı sunuyor.
Ön taraftaki farklılığa ek olarak arka tarafta da iPhone 16e’e yalnızca bir kameraya sahip. Ayrıca iPhone 16e'de Eylem Düğmesi bulunurken, iPhone 15 eski sessize alma anahtarı bulunuyor.
- iPhone 16e: 6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik), 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR), 87.1% ekran kasa oranı, 457 ppi, Ceramic Shield glass
- iPhone 14: 6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, HDR10, 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik), 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR), 86.0% ekran kasa oranı, 460 ppi, Ceramic Shield glass
Performans⚡
iPhone 16e, Apple’ın en yeni A18 çipi ile güçlendirilmiş durumda. 3nm üretim süreci ile üretilen bu yonga, daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. iPhone 14’te ise A15 Bionic çip bulunuyor. Tek çekirdek performansı açısından A18, selefine göre daha güçlü ve çoklu görevlerde daha akıcı bir deneyim sunuyor.
Skorlara göz atacak olursak, Apple A15, Geekbench platformunda tek çekirdekte 2.311, çoklu çekirdekte ise 5.634 puan alıyor. Bu skorlar A18 cephesinde ise sırasıyla 3.409 ve 8.492 seviyesinde. RAM tarafında iPhone 16e, 8GB bellek ile gelirken, iPhone 14’te bu değer 6GB ile sınırlı. Son olarak Apple Intelligence’a gelirsek, iPhone 15, yetersiz RAM kapasitesi nedeniyle bu özelliği desteklemiyor. Dolayısıyla daha akıllı Siri, ChatGPT entegrasyonu, yapay zeka destekli düzenleme araçları ve dahası için iPhone 16e'yi tercih etmek gerekli.
- iPhone 16e: Apple A18: 2 adet performans çekirdeğine (4.04 GHz) ve 4 adet verimlilik (2.20 GHz) çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
- iPhone 14: Apple A15: 2 adet performans çekirdeğine (3.23 GHz) ve 4 adet verimlilik (1.82 GHz) çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Kamera📸
- iPhone 16e: 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR
- iPhone 16e ön kamera: 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", 1.0µm, PDAF
- iPhone 14: 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (geniş açı), 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS
- iPhone 14 ön kamera: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF
Batarya ve Şarj🔋
- iPhone 16e: 4.005mAh
- iPhone 14: 3.279 mAh
Fiyat💸
Fiyat tarafında iPhone 16e, 599 dolar veya 47.999 TL civarında bir başlangıç fiyatına sahipken, iPhone 14, zaman içinde daha uygun hale gelerek 42.999 TL seviyelerine gerilemiş durumda. Ancak iPhone 14'ün resmi Apple mağazasından kaldırıldığını hatırlatalım. iPhone 16e ise uzun bir süre daha burada kalmaya devam edecek.
iPhone 16e’nin iPhone 14'e kıyasla artı yönleri ➕
Birçok kullanıcı “iPhone 16e m iPhone 14 mi almalıyım?” diye merak ediyor. Bu bağlamda iPhone 16'e'nin iPhone 14'e artı özellikleri şu şekilde:
- Apple Intelligence desteği
- Yeni Eylem düğmesi
- Daha güçlü A18 çip
- Daha iyi pil ömrü
- 8 GB RAM
Sonuç🤔
Eğer uzun ömürlü bir telefon arıyor ve en yeni donanımı istiyorsanız, iPhone 16e daha iyi bir seçim olacağını söyleyelim. Ancak, uygun fiyatlı ve halen güçlü bir model isteyenler için iPhone 14, fiyat-performans açısından daha avantajlı olabilir. Kamera sisteminde ultra geniş açılı lens eksikliği ve MagSafe desteğinin kaldırılması, iPhone 16e için dezavantajlar arasında. Hangi modelin tercih edilmesi gerektiği, tamamen kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor.
|Özellik/Model
|iPhone 16e
|iPhone 14
|Ekran
|
6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10,
|
6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision
|İşlemci
|
Apple A18 çip
|
A15 Bionic çip
|RAM
|8GB
|6GB
|Batarya
|3961 mAh, 7.5W, MagSafe yok - USB Type C
|3.279 mAh, 15W, Lightning
|Arka kamera-1
|48 MP, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS,
|12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
|Arka kamera-2
|Mevcut değil
|12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (geniş açı)
|Video
|4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR
|4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps)
|Ön kamera
|12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", 1.0µm, PDAF
|12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF
|Depolama
|128/256/512GB
|128/256/512GB
|Bağlantı
|WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC, Apple 5G modem
|WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC, 5G
|Konektör
|-
|İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi
|Boyut ve ağırlık
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm - 167gr
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm - 172gr
|Renk
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Mavi, Mor, Beyaz, Kırmızı ve Sarı
|Diğer
|Apple Intelligence, IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama
|IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama,
|Fiyat
|47,999 TL
|42.499 TL
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