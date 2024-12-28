Avrupa Birliği'nin USB-C kuralı yürürlüğe girdi: iPhone 14 satıştan kaldırıldı

28 Aralık 2024'ten itibaren birlik ülkelerinde satılacak olan yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör ve klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi olması zorunlu hale geldi.
Yeni kurallar, 100 W'a kadar güçle çalışabilen elektronik cihazları kapsıyor. Dolayısıyla 350 W güç çekebilen PlayStation 5 gibi oyun konsolları kapsam dışında bırakılıyor. Dizüstü bilgisayarlar için USB-C'ye geçiş tarihi ise 28 Nisan 2026 olarak belirlendi.
Apple karardan etkilenecek
Apple'ın hala satışta olan ve Lightning portuna sahip iPhone 14 ve 3. nesil iPhone SE modelleri AB ülkelerinde satıştan kaldırıldı. Bu nedenle Apple'ın Avrupa satışlarında bir miktar kayıp yaşaması bekleniyor. Ancak bu kayıp çok uzun sürmeyecek çünkü 2025'in bahar aylarında USB-C portuna sahip 4. nesil iPhone SE modeli satışa çıkacak. Yeni iPhone SE’nin iPhone 14’e benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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