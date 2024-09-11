iPhone 16 ve 16 Pro ile gelen tüm kamera geliştirmeleri

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, dikey ve yatay modda hızlı bir şekilde çekim yapmak için Kamera Denetimi tuşu, yeni düzenleme seçenekleri, Ultra Geniş kamera iyileştirmeleri ve fazlasını getiriyor. iPhone 16 özellikle de iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl merak edenler için standart modellerle pro modellere getirilen tüm kamera geliştirmeleri ve iyileştirmeleri burada.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması 1 gün önce eklendi

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kamerası nasıl?

Tam Boyutta Gör Standart iPhone 16 modellerinde dikey hizalanmış çift kamera kurulumu görüyoruz ve ultra geniş kamerada güncellemeler var. Apple, ana kamerayı artık Fusion kamera olarak adlandırıyor ancak önceki versiyona göre bir yükseltme söz konusu değil; hâlâ 1x veya 2x yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Ancak, Ultra Geniş kamera yükseltildi. Pro modelleri telefoto, ultra geniş, flaş ve görüntü sabitleme konusunda hâlâ bir adım önde çünkü; iPhone 16 ve 16 Plus’da telefoto lens, daha düşük megapiksel ultra geniş kamera ve ikinci nesil sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme yok. 16 Pro modelerde ProRes ve ProRAW da var.

48 megapiksel f/1.6 Fusion kamera

12 megapiksel f/2.2 Ultra Geniş kamera

Ultra Geniş kamerayla makro fotoğraflar

Vision Pro için uzamsal fotoğraflar

Dolby Vision ile 4K 60fps’e kadar QuickTake Video

Uzamsal ses kaydı

Video kaydederken rüzgar sesini azaltma

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl?

Tam Boyutta Gör 5x telefoto kamera artık Pro Max modeline özel değil. Hem iPhone 16 Pro hem de 16 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip. Ayrıca makro fotoğrafçılık için göze çarpan yeni bir ekleme olan yeni 48 megapiksel Ultra Geniş kamera var. Tıpkı ana sensörde olduğu gibi kameranın 48 MP'lik tüm çözünürlüğünü kullanarak HEIF ve ProRAW'da yüksek çözünürlüklü çekimler yapabiliyorsunuz ancak Apple, varsayılan olarak 24 MP mi yoksa 12 MP mi görüntülerin kullanıldığını belirtmedi.

16 Pro modellerdeki 48 MP ana kamera, 48MP görüntüler çekerken deklanşöre basılması ile fotoğrafın çekilmesi arasındaki süreyi (enstantane gecikmesini) ortadan kaldıran ikinci nesil dört pikselli sensör içeriyor. Bu, hem depolama açısından daha verimli HEIF formatında hem de Apple ProRAW’da çekim yaparken geçerli. iPhone 16 Pro’lar ayrıca video için ikinci nesil sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme ile birlikte geliyor.

48 megapiksel f/2.2 Fusion kamera

Sıfır deklanşör gecikmesi sağlayan ikinci nesil dörtlü piksel sensör (48MP RAW görüntülerde)

Yeni 48MP Ultra Geniş kamera

Her iki Pro modelde de 5x telefoto

Daha iyi makro çekimler

1080p 120 fps Dolby Vision video kaydı

4K 100/120 fps Dolby Vision video kaydı

Düzenleme sırasında video hızını değiştirebilme

4K 120 fps’e kadar ProRes video kaydı (Harici SSD gerekiyor)

Dolby Vision ile 4K 60fps’e kadar QuickTake Video

Uzamsal ses kaydı

Stüdyo kalitesinde dört adet mikrofon

Video kaydında rüzgar gürültüsünü azaltma

Tüm iPhone 16 modellerinde olan yeni kamera özellikleri

Tam Boyutta Gör Hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Pro’larda olan yeni kamera özellikleri de var. İşte Apple’ın standart ve pro modellere getirdiği kamera bazlı yenilikler:

iPhone 16 kamera tuşu

Tam Boyutta Gör Tüm ‌iPhone 16‌ modellerinde fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni Kamera Denetimi düğmesi bulunuyor. Bu tuş, dokunmaya ve kuvvete duyarlı. Kamera seçenekleri arasında geçiş yapmak için kaydırma ve diğer hareketleri kullanıyorsunuz.

Tek bir tıklama kamerayı açıyor, ikinci bir tıklama fotoğraf çekiyor. Tıklayıp basılı tutarsanız video kaydını başlatıyor. Hafif basarsanız yakınlaştırma gibi kontrol seçeneklerini açıyor. Çift hafif bastığınızda da araçlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Düğme üzerinde parmağınızı kaydırarak yakınlaştırma ve pozlamayı ayarlayabiliyorsunuz. iPhone 16 kamera tuşu, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Apple Intelligence ile daha da kullanışlı hale gelecek. Örneğin; telefonun kamerasını bir bitkiye veya hayvana tuttuğunuzda hakkında bilgi alabileceksiniz. Kamerayı bir restorana yönelttiğinizde çalışma saatleri ve menü bilgilerini alabileceksiniz. Etkinlik broşürüne tutarak hızlıca takviminize ekleyebileceksiniz.

Yeni Fotoğrafik Stiller

Tam Boyutta Gör Fotoğrafik Stiller, yeni bir özellik olmamakla birlikte Apple, bu yıl seçebileceğiniz yeni, daha ince stiller ekledi ve stilin uygulanma şekli üzerinde çok daha fazla kontrole sahipsiniz.

Fotoğrafik stilleri bir değişiklik yapmadan önce canlı olarak önizleyebiliyorsunuz. Ton ve rengi ayarlamanıza olanak tanıyan kontrol paneliyle bir stilin görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Belirli renklerin yoğunluğunu ve tonunu değiştirme şansına da sahipsiniz. Cilt tonu oluşturma daha da geliştirilmiş. Artık sevdiğiniz görünümü ayarlamak için bir stil oluşturup çektiğiniz tüm görüntülere ekleyebiliyorsunuz.

Ses Miksi

Tam Boyutta Gör Ses Miksi, uzamsal ses kaydı özelliğinden yararlanan bir video özelliği. Bu özelliği videolarda seslerin duyulma şeklini ayarlamak için kullanabiliyorsunuz ve Kamera uygulaması üç farklı seçenek sunuyor.

Kadraj miksi, kadraj dışındaki kişiler konuşuyor olsa bile yalnızca kadrajdaki kişilerin seslerini kaydediyor. Stüdyo miksi, seslerin, ses azaltıcı duvarları olan profesyonel bir stüdyoda kaydedilmiş gibi duyulmasını sağlıyor. Kayıt, mikrofonun süjenin ağzına yakın olduğu hissini veriyor. Sinematik miksi, tüm sesleri kaydediyor ve ekranın ön kısmına doğru topluyor.

iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi 1 gün önce eklendi

iPhone 16 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini 13 Eylül'de ön siparişe açacak. Yeni iPhone'lar 20 Eylül'de satışa çıkacak. iPhone 16'nın fiyatı 65.000 TL'den başlarken, iPhone 16 Pro'nun başlangıç fiyatı 83.000 TL.

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iPhone 16 & 16 Pro kamerası nasıl: İşte tüm geliştirmeler