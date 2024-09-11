iPhone 16 ve 16 Pro ile gelen tüm kamera geliştirmeleri

- iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kamerası nasıl?
- iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl?
- Tüm iPhone 16 modellerinde olan yeni kamera özellikleri
- iPhone 16 kamera tuşu
- Yeni Fotoğrafik Stiller
- Ses Miksi
- iPhone 16 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?
- Yorumlar
iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, dikey ve yatay modda hızlı bir şekilde çekim yapmak için Kamera Denetimi tuşu, yeni düzenleme seçenekleri, Ultra Geniş kamera iyileştirmeleri ve fazlasını getiriyor. iPhone 16 özellikle de iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl merak edenler için standart modellerle pro modellere getirilen tüm kamera geliştirmeleri ve iyileştirmeleri burada.
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kamerası nasıl?
- 48 megapiksel f/1.6 Fusion kamera
- 12 megapiksel f/2.2 Ultra Geniş kamera
- Ultra Geniş kamerayla makro fotoğraflar
- Vision Pro için uzamsal fotoğraflar
- Dolby Vision ile 4K 60fps’e kadar QuickTake Video
- Uzamsal ses kaydı
- Video kaydederken rüzgar sesini azaltma
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl?
16 Pro modellerdeki 48 MP ana kamera, 48MP görüntüler çekerken deklanşöre basılması ile fotoğrafın çekilmesi arasındaki süreyi (enstantane gecikmesini) ortadan kaldıran ikinci nesil dört pikselli sensör içeriyor. Bu, hem depolama açısından daha verimli HEIF formatında hem de Apple ProRAW’da çekim yaparken geçerli. iPhone 16 Pro’lar ayrıca video için ikinci nesil sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme ile birlikte geliyor.
- 48 megapiksel f/2.2 Fusion kamera
- Sıfır deklanşör gecikmesi sağlayan ikinci nesil dörtlü piksel sensör (48MP RAW görüntülerde)
- Yeni 48MP Ultra Geniş kamera
- Her iki Pro modelde de 5x telefoto
- Daha iyi makro çekimler
- 1080p 120 fps Dolby Vision video kaydı
- 4K 100/120 fps Dolby Vision video kaydı
- Düzenleme sırasında video hızını değiştirebilme
- 4K 120 fps’e kadar ProRes video kaydı (Harici SSD gerekiyor)
- Dolby Vision ile 4K 60fps’e kadar QuickTake Video
- Uzamsal ses kaydı
- Stüdyo kalitesinde dört adet mikrofon
- Video kaydında rüzgar gürültüsünü azaltma
Tüm iPhone 16 modellerinde olan yeni kamera özellikleri
iPhone 16 kamera tuşu
Tek bir tıklama kamerayı açıyor, ikinci bir tıklama fotoğraf çekiyor. Tıklayıp basılı tutarsanız video kaydını başlatıyor. Hafif basarsanız yakınlaştırma gibi kontrol seçeneklerini açıyor. Çift hafif bastığınızda da araçlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Düğme üzerinde parmağınızı kaydırarak yakınlaştırma ve pozlamayı ayarlayabiliyorsunuz. iPhone 16 kamera tuşu, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Apple Intelligence ile daha da kullanışlı hale gelecek. Örneğin; telefonun kamerasını bir bitkiye veya hayvana tuttuğunuzda hakkında bilgi alabileceksiniz. Kamerayı bir restorana yönelttiğinizde çalışma saatleri ve menü bilgilerini alabileceksiniz. Etkinlik broşürüne tutarak hızlıca takviminize ekleyebileceksiniz.
Yeni Fotoğrafik Stiller
Fotoğrafik stilleri bir değişiklik yapmadan önce canlı olarak önizleyebiliyorsunuz. Ton ve rengi ayarlamanıza olanak tanıyan kontrol paneliyle bir stilin görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Belirli renklerin yoğunluğunu ve tonunu değiştirme şansına da sahipsiniz. Cilt tonu oluşturma daha da geliştirilmiş. Artık sevdiğiniz görünümü ayarlamak için bir stil oluşturup çektiğiniz tüm görüntülere ekleyebiliyorsunuz.
Ses Miksi
Kadraj miksi, kadraj dışındaki kişiler konuşuyor olsa bile yalnızca kadrajdaki kişilerin seslerini kaydediyor. Stüdyo miksi, seslerin, ses azaltıcı duvarları olan profesyonel bir stüdyoda kaydedilmiş gibi duyulmasını sağlıyor. Kayıt, mikrofonun süjenin ağzına yakın olduğu hissini veriyor. Sinematik miksi, tüm sesleri kaydediyor ve ekranın ön kısmına doğru topluyor.
iPhone 16 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/09/10/all-the-iphone-16-camera-upgrades/ https://www.apple.com/tr/iphone-16-pro/specs/ https://www.apple.com/tr/iphone-16/specs/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.