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    iPhone 16 ve 16 Pro ile gelen tüm kamera geliştirmeleri

    Apple, iPhone 16 serisinde kamera iyileştirmelerine odaklandı ve her model için bir dizi yeni özellik tanıttı. Özellikle iPhone 16 Pro Max'in kamera özellikleri etkileyici. İşte tüm geliştirmeler:

    iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, dikey ve yatay modda hızlı bir şekilde çekim yapmak için Kamera Denetimi tuşu, yeni düzenleme seçenekleri, Ultra Geniş kamera iyileştirmeleri ve fazlasını getiriyor. iPhone 16 özellikle de iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl merak edenler için standart modellerle pro modellere getirilen tüm kamera geliştirmeleri ve iyileştirmeleri burada.

    iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kamerası nasıl?

    iphone 16 kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Standart iPhone 16 modellerinde dikey hizalanmış çift kamera kurulumu görüyoruz ve ultra geniş kamerada güncellemeler var. Apple, ana kamerayı artık Fusion kamera olarak adlandırıyor ancak önceki versiyona göre bir yükseltme söz konusu değil; hâlâ 1x veya 2x yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Ancak, Ultra Geniş kamera yükseltildi. Pro modelleri telefoto, ultra geniş, flaş ve görüntü sabitleme konusunda hâlâ bir adım önde çünkü; iPhone 16 ve 16 Plus’da telefoto lens, daha düşük megapiksel ultra geniş kamera ve ikinci nesil sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme yok. 16 Pro modelerde ProRes ve ProRAW da var.
    • 48 megapiksel f/1.6 Fusion kamera
    • 12 megapiksel f/2.2 Ultra Geniş kamera
    • Ultra Geniş kamerayla makro fotoğraflar
    • Vision Pro için uzamsal fotoğraflar
    • Dolby Vision ile 4K 60fps’e kadar QuickTake Video
    • Uzamsal ses kaydı
    • Video kaydederken rüzgar sesini azaltma

    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl?

    iphone 16 pro kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    5x telefoto kamera artık Pro Max modeline özel değil. Hem iPhone 16 Pro hem de 16 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip. Ayrıca makro fotoğrafçılık için göze çarpan yeni bir ekleme olan yeni 48 megapiksel Ultra Geniş kamera var. Tıpkı ana sensörde olduğu gibi kameranın 48 MP'lik tüm çözünürlüğünü kullanarak HEIF ve ProRAW'da yüksek çözünürlüklü çekimler yapabiliyorsunuz ancak Apple, varsayılan olarak 24 MP mi yoksa 12 MP mi görüntülerin kullanıldığını belirtmedi.

    16 Pro modellerdeki 48 MP ana kamera, 48MP görüntüler çekerken deklanşöre basılması ile fotoğrafın çekilmesi arasındaki süreyi (enstantane gecikmesini) ortadan kaldıran ikinci nesil dört pikselli sensör içeriyor. Bu, hem depolama açısından daha verimli HEIF formatında hem de Apple ProRAW’da çekim yaparken geçerli. iPhone 16 Pro’lar ayrıca video için ikinci nesil sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme ile birlikte geliyor.

    • 48 megapiksel f/2.2 Fusion kamera
    • Sıfır deklanşör gecikmesi sağlayan ikinci nesil dörtlü piksel sensör (48MP RAW görüntülerde)
    • Yeni 48MP Ultra Geniş kamera
    • Her iki Pro modelde de 5x telefoto
    • Daha iyi makro çekimler
    • 1080p 120 fps Dolby Vision video kaydı
    • 4K 100/120 fps Dolby Vision video kaydı
    • Düzenleme sırasında video hızını değiştirebilme
    • 4K 120 fps’e kadar ProRes video kaydı (Harici SSD gerekiyor)
    • Dolby Vision ile 4K 60fps’e kadar QuickTake Video
    • Uzamsal ses kaydı
    • Stüdyo kalitesinde dört adet mikrofon
    • Video kaydında rüzgar gürültüsünü azaltma

    Tüm iPhone 16 modellerinde olan yeni kamera özellikleri

    iphone 16 serisi dikkat çeken kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Pro’larda olan yeni kamera özellikleri de var. İşte Apple’ın standart ve pro modellere getirdiği kamera bazlı yenilikler:

    iPhone 16 kamera tuşu

    iPhone 16 kamera denetimi düğmesi Tam Boyutta Gör
    Tüm ‌iPhone 16‌ modellerinde fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni Kamera Denetimi düğmesi bulunuyor. Bu tuş, dokunmaya ve kuvvete duyarlı. Kamera seçenekleri arasında geçiş yapmak için kaydırma ve diğer hareketleri kullanıyorsunuz.

    Tek bir tıklama kamerayı açıyor, ikinci bir tıklama fotoğraf çekiyor. Tıklayıp basılı tutarsanız video kaydını başlatıyor. Hafif basarsanız yakınlaştırma gibi kontrol seçeneklerini açıyor. Çift hafif bastığınızda da araçlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Düğme üzerinde parmağınızı kaydırarak yakınlaştırma ve pozlamayı ayarlayabiliyorsunuz. iPhone 16 kamera tuşu, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Apple Intelligence ile daha da kullanışlı hale gelecek. Örneğin; telefonun kamerasını bir bitkiye veya hayvana tuttuğunuzda hakkında bilgi alabileceksiniz. Kamerayı bir restorana yönelttiğinizde çalışma saatleri ve menü bilgilerini alabileceksiniz. Etkinlik broşürüne tutarak hızlıca takviminize ekleyebileceksiniz.

    Yeni Fotoğrafik Stiller

    iPhone 16 yeni nesil fotoğrafik stiller Tam Boyutta Gör
    Fotoğrafik Stiller, yeni bir özellik olmamakla birlikte Apple, bu yıl seçebileceğiniz yeni, daha ince stiller ekledi ve stilin uygulanma şekli üzerinde çok daha fazla kontrole sahipsiniz.

    Fotoğrafik stilleri bir değişiklik yapmadan önce canlı olarak önizleyebiliyorsunuz. Ton ve rengi ayarlamanıza olanak tanıyan kontrol paneliyle bir stilin görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Belirli renklerin yoğunluğunu ve tonunu değiştirme şansına da sahipsiniz. Cilt tonu oluşturma daha da geliştirilmiş. Artık sevdiğiniz görünümü ayarlamak için bir stil oluşturup çektiğiniz tüm görüntülere ekleyebiliyorsunuz.

    Ses Miksi

    iPhone 16 ses miksi özelliği nedir Tam Boyutta Gör
    Ses Miksi, uzamsal ses kaydı özelliğinden yararlanan bir video özelliği. Bu özelliği videolarda seslerin duyulma şeklini ayarlamak için kullanabiliyorsunuz ve Kamera uygulaması üç farklı seçenek sunuyor.

    Kadraj miksi, kadraj dışındaki kişiler konuşuyor olsa bile yalnızca kadrajdaki kişilerin seslerini kaydediyor. Stüdyo miksi, seslerin, ses azaltıcı duvarları olan profesyonel bir stüdyoda kaydedilmiş gibi duyulmasını sağlıyor. Kayıt, mikrofonun süjenin ağzına yakın olduğu hissini veriyor. Sinematik miksi, tüm sesleri kaydediyor ve ekranın ön kısmına doğru topluyor.

    iPhone 16 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

    iphone 16 çıkış tarihi & fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini 13 Eylül'de ön siparişe açacak. Yeni iPhone'lar 20 Eylül'de satışa çıkacak. iPhone 16'nın fiyatı 65.000 TL'den başlarken, iPhone 16 Pro'nun başlangıç fiyatı 83.000 TL.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/09/10/all-the-iphone-16-camera-upgrades/ https://www.apple.com/tr/iphone-16-pro/specs/ https://www.apple.com/tr/iphone-16/specs/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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