iPhone 14 Pro modellerinde Always On Display özelliği bulunacak

Apple yakında iOS 16 ve yeni iPhone modelleri ile karşımızda olacak. Bugün gelen bilgiler iOS 16 ve iPhone 14 modelleri hakkında bazı bilgiler taşıyor. Görünüşe göre iPhone 14 Pro ve Pro Max, Always On Display özelliğine sahip olacak.
iPhone 14 Pro modelleri AOD destekli LTPO AMOLED ekranlarla gelecek
Bugün gelen bilgiler iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin LTPO AMOLED ekranlara sahip olacağını söylüyor. Bu ekrana özel olarak Always On Display (AOD) desteği de sunulacağı bilgisi mevcut. Bu özellik sayesinde ekran kapalıyken bildirim, saat ve tarih gibi bilgilerin kullanıcılara sunulması planlanıyor. Ayrıca iOS 16 ile birlikte bu özelliğin iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerine gelme ihtimali de var.
Öte yandan iOS 16 hakkında gelen bilgilere baktığımızda yeni duvar kağıtlarının yanı sıra iMessage'daki sesli mesajların iyileştirileceği söylentisi yer alıyor. Öte yandan Widget'lara sahip yeni kilit ekranı tasarımı da bizleri bekliyor olacak. watchOS tarafında yeni navigasyon seçenekleri yer alırken, tvOS tarafında akıllı el özelliklerinin detaylandırılacağı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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