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    Anlık Bildirim

    Android 16 güncellemesi için tarih verildi: İşte güncelleme takvimi

    Google her yıl yeni bir Android sürümü yayınlıyor ve bir sonraki Android 16 güncellemesi beklenenden daha erken sunulacak. İşte Android 16 için beklenen tarih...
    Android 16 için tarih verildi: İşte güncelleme takvimi Tam Boyutta Gör
    Google'ın bir sonraki Android güncellemesi Android 16 için hazırlıklar sürüyor. Kaçıranlar için yakın tarihte yeni sürümün "Baklava" olarak adlandırılacağı ve 2025'in ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yayınlayacağı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni sürüm için en net tarih bilgisi paylaşıldı.

    Android 16 için tarih verildi: İşte güncelleme takvimi

    Son bilgilere göre Android 16, 3 Haziran 2025'te sunulacak. Dahası Google, bu tarihte yalnızca Android Açık Kaynak Projesi'ni (AOSP) yayınlamakla kalmayıp, aynı zamanda uyumlu Pixel cihazları için Over-the-Air (OTA) güncellemelerini de sunmaya başlayacak. Dolayısıyla Pixel 10 serisi başta olmak üzere daha fazla akıllı telefonun Android 16 ile önceden yüklenmiş olarak gönderileceğini söyleyelim.

    Google'ın yayın zaman çizelgesini neden hızlandırdığı belirsiz, ancak kullanıcılar için kesinlikle iyi haber. Keza AOSP lansmanı, diğer akıllı telefon üreticilerinin de Android 16 tabanlı güncellemelerini erken yayınlamalarını sağlayacak. Hatırlamak gerekirse Android 15'in zamanında hazır olmamasından dolayı, bu yılki Pixel 9 serisinin lansmanı Ekim'den Ağustos'a çekildi ve telefonlar Android 14 ile piyasaya çıktı.

    Android 16 neler sunacak?

    Google’ın Android 16 için planladığı değişikliklerin başında, bildirim ve hızlı ayarlar paneli bulunuyor. Google, kullanıcı deneyimini farklılaştırmak amacıyla bildirimleri ve hızlı ayarları ayırmayı düşünüyor. Böylelikle ekranın üst kısmında tek bir parmak hareketiyle açılacak ince bir bildirim paneli üzerinden kullanıcılar bildirimlerini kontrol edebilecek.

    Ayrıca bir diğer yenilik, Android 16 ile birlikte dinamik ada benzeri bildirimler geliyor. Yeni gelen özellik sayesinde, Android kullanıcıları uygulamalardan gelen belirli bildirimleri artık küçük simgelerle değil, metin ve arka plan rengiyle öne çıkan küçük “chip”ler olarak görecek. Son olarak yeni güncelleme de sistem verimliliği ve güvenliğinin artırılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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