Android 16 güncellemesi için tarih verildi: İşte güncelleme takvimi

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Tam Boyutta Gör Google'ın bir sonraki Android güncellemesi Android 16 için hazırlıklar sürüyor. Kaçıranlar için yakın tarihte yeni sürümün "Baklava" olarak adlandırılacağı ve 2025'in ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yayınlayacağı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni sürüm için en net tarih bilgisi paylaşıldı.

Android 16 için tarih verildi: İşte güncelleme takvimi

Son bilgilere göre Android 16, 3 Haziran 2025'te sunulacak. Dahası Google, bu tarihte yalnızca Android Açık Kaynak Projesi'ni (AOSP) yayınlamakla kalmayıp, aynı zamanda uyumlu Pixel cihazları için Over-the-Air (OTA) güncellemelerini de sunmaya başlayacak. Dolayısıyla Pixel 10 serisi başta olmak üzere daha fazla akıllı telefonun Android 16 ile önceden yüklenmiş olarak gönderileceğini söyleyelim.

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Google'ın yayın zaman çizelgesini neden hızlandırdığı belirsiz, ancak kullanıcılar için kesinlikle iyi haber. Keza AOSP lansmanı, diğer akıllı telefon üreticilerinin de Android 16 tabanlı güncellemelerini erken yayınlamalarını sağlayacak. Hatırlamak gerekirse Android 15'in zamanında hazır olmamasından dolayı, bu yılki Pixel 9 serisinin lansmanı Ekim'den Ağustos'a çekildi ve telefonlar Android 14 ile piyasaya çıktı.

Android 16 neler sunacak?

Google’ın Android 16 için planladığı değişikliklerin başında, bildirim ve hızlı ayarlar paneli bulunuyor. Google, kullanıcı deneyimini farklılaştırmak amacıyla bildirimleri ve hızlı ayarları ayırmayı düşünüyor. Böylelikle ekranın üst kısmında tek bir parmak hareketiyle açılacak ince bir bildirim paneli üzerinden kullanıcılar bildirimlerini kontrol edebilecek.

Ayrıca bir diğer yenilik, Android 16 ile birlikte dinamik ada benzeri bildirimler geliyor. Yeni gelen özellik sayesinde, Android kullanıcıları uygulamalardan gelen belirli bildirimleri artık küçük simgelerle değil, metin ve arka plan rengiyle öne çıkan küçük “chip”ler olarak görecek. Son olarak yeni güncelleme de sistem verimliliği ve güvenliğinin artırılması bekleniyor.

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Android 16 için tarih verildi: İşte güncelleme takvimi