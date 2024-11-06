Android 16 güncellemesi için tarih verildi: İşte güncelleme takvimi

Android 16 için tarih verildi: İşte güncelleme takvimi
Son bilgilere göre Android 16, 3 Haziran 2025'te sunulacak. Dahası Google, bu tarihte yalnızca Android Açık Kaynak Projesi'ni (AOSP) yayınlamakla kalmayıp, aynı zamanda uyumlu Pixel cihazları için Over-the-Air (OTA) güncellemelerini de sunmaya başlayacak. Dolayısıyla Pixel 10 serisi başta olmak üzere daha fazla akıllı telefonun Android 16 ile önceden yüklenmiş olarak gönderileceğini söyleyelim.
Google'ın yayın zaman çizelgesini neden hızlandırdığı belirsiz, ancak kullanıcılar için kesinlikle iyi haber. Keza AOSP lansmanı, diğer akıllı telefon üreticilerinin de Android 16 tabanlı güncellemelerini erken yayınlamalarını sağlayacak. Hatırlamak gerekirse Android 15'in zamanında hazır olmamasından dolayı, bu yılki Pixel 9 serisinin lansmanı Ekim'den Ağustos'a çekildi ve telefonlar Android 14 ile piyasaya çıktı.
Android 16 neler sunacak?
Google’ın Android 16 için planladığı değişikliklerin başında, bildirim ve hızlı ayarlar paneli bulunuyor. Google, kullanıcı deneyimini farklılaştırmak amacıyla bildirimleri ve hızlı ayarları ayırmayı düşünüyor. Böylelikle ekranın üst kısmında tek bir parmak hareketiyle açılacak ince bir bildirim paneli üzerinden kullanıcılar bildirimlerini kontrol edebilecek.
Ayrıca bir diğer yenilik, Android 16 ile birlikte dinamik ada benzeri bildirimler geliyor. Yeni gelen özellik sayesinde, Android kullanıcıları uygulamalardan gelen belirli bildirimleri artık küçük simgelerle değil, metin ve arka plan rengiyle öne çıkan küçük “chip”ler olarak görecek. Son olarak yeni güncelleme de sistem verimliliği ve güvenliğinin artırılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über