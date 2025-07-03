iPhone titreşim açma: Sessizdeyken titreşim nasıl açılır?

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iPhone’unuz cebinizde veya çantanızdayken zil sesini duyamadığınızda titreşim devreye girerek arama veya mesaj geldiğini fark etmenize yardımcı olur. Kütüphane gibi sessiz bir yerdeyseniz, başkalarını rahatsız etmemek için iPhone’un çalmak yerine titreşmesini sağlamak daha da önemlidir. Peki, iPhone titreşim özelliği nasıl açılır? Özellikle sessizdeyken iPhone titreşim açma yolunu merak edenler için adımlar rehber yazımızda.

iPhone titreşim açma adımları 📲 Tam Boyutta Gör iPhone’un sessiz moddayken titreşmesi çok faydalı bir özelliktir; telefon cebinizdeyken veya bir yere koyduğunuzda gelen arama veya mesajı fark etmenizi kolaylaştırır. Peki, iPhone titreşime nereden alınır? iPhone sessizdeyken titreşim açmak için şu adımları izleyin: iPhone Ayarlar uygulamasını açın Erişilebilirlik’e girin ve Dokunma’ya basın Titreşim’in açık olduğundan emin olun Ayarlar’a geri dönün Ses ve Dokunuş’a basın Zil Sesi ve Uyarılar altında Dokunuşlar’a girin Sessizdeyken titreşimi açmak için “Sessiz Modda Oynat”ı seçin iPhone titreşim açma işlemi tamamdır Bu ayarı yaptıktan sonra, iPhone sessiz moddayken titreşecektir. iPhone çaldığında veya mesaj, bildirim geldiğinde titreşmesini istiyorsanız “Her Zaman Oynat” seçeneğini seçmeniz gerekir. iPhone titreşim kapatmak içinse; Ayarlar - Ses ve Dokunuş - Zil Sesi ve Uyarılar altında Dokunuşlar’a girin ve “Asla Oynatma” seçeneğine dokunun.

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iPhone sessizdeyken neden titremiyor 🤔 Tam Boyutta Gör iPhone titreşim moduna alma adımları işe yaramadıysa, telefonunuz sessiz modda titremiyorsa Apple’ın önerdiği şu adımları izleyin: iPhone ayarlarına girin Erişilebilirlik’e dokunun Dokunuş’a girin Titreşim açık değilse açın Ayarlar’a geri dönün Ses ve Dokunuş’a girin Dokunuşlar’a girin ve Sessiz Modda Oynat’ı seçin iPhone sessizdeyken titremiyor sorunu çözülecektir iPhone’u sessize almak için sol yandaki sesli/sessiz anahtarını telefonun arkasına doğru kaydırın. Sessiz modu kapatmak için öne doğru kaydırın. Eylem düğmesi bulunan iPhone modellerinde Ayarlar - Ses ve Dokunuş bölümüne gidip Sessiz Mod’u açmak gerekiyor.

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iPhone sessizdeyken titreşim açma nasıl yapılır?

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