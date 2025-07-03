iPhone titreşim açma: Sessizdeyken titreşim nasıl açılır?

iPhone’unuz cebinizde veya çantanızdayken zil sesini duyamadığınızda titreşim devreye girerek arama veya mesaj geldiğini fark etmenize yardımcı olur. Kütüphane gibi sessiz bir yerdeyseniz, başkalarını rahatsız etmemek için iPhone’un çalmak yerine titreşmesini sağlamak daha da önemlidir. Peki, iPhone titreşim özelliği nasıl açılır? Özellikle sessizdeyken iPhone titreşim açma yolunu merak edenler için adımlar rehber yazımızda.
iPhone titreşim açma adımları 📲
- iPhone Ayarlar uygulamasını açın
- Erişilebilirlik’e girin ve Dokunma’ya basın
- Titreşim’in açık olduğundan emin olun
- Ayarlar’a geri dönün
- Ses ve Dokunuş’a basın
- Zil Sesi ve Uyarılar altında Dokunuşlar’a girin
- Sessizdeyken titreşimi açmak için “Sessiz Modda Oynat”ı seçin
- iPhone titreşim açma işlemi tamamdır
Bu ayarı yaptıktan sonra, iPhone sessiz moddayken titreşecektir. iPhone çaldığında veya mesaj, bildirim geldiğinde titreşmesini istiyorsanız “Her Zaman Oynat” seçeneğini seçmeniz gerekir. iPhone titreşim kapatmak içinse; Ayarlar - Ses ve Dokunuş - Zil Sesi ve Uyarılar altında Dokunuşlar’a girin ve “Asla Oynatma” seçeneğine dokunun.
iPhone sessizdeyken neden titremiyor 🤔
- iPhone ayarlarına girin
- Erişilebilirlik’e dokunun
- Dokunuş’a girin
- Titreşim açık değilse açın
- Ayarlar’a geri dönün
- Ses ve Dokunuş’a girin
- Dokunuşlar’a girin ve Sessiz Modda Oynat’ı seçin
- iPhone sessizdeyken titremiyor sorunu çözülecektir
iPhone’u sessize almak için sol yandaki sesli/sessiz anahtarını telefonun arkasına doğru kaydırın. Sessiz modu kapatmak için öne doğru kaydırın. Eylem düğmesi bulunan iPhone modellerinde Ayarlar - Ses ve Dokunuş bölümüne gidip Sessiz Mod’u açmak gerekiyor.