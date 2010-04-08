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iPhone 50 milyon, AppStore ise 4 milyar sınırını aştı; iPad yarım milyona yaklaştı

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone 50 milyon, AppStore ise 4 milyar sınırını aştı; iPad yarım milyona yaklaştı
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3 Nisan'da iPad'i satışa sunan Apple, bugün düzenlemekte olduğu iPhone OS 4.0 etkinliğinde iPad ve iPhone'la ilgili son sayısal verileri açıkladı. Steve Jobs'un açıklamalarına göre Apple'ın yaptığı satışlar şu şekilde;

  • 5 günde 450,000 iPad satışı yapıldı.
  • İlk gün 250,000 kitabın satıldığı iBook Store'da bugün itibariyle 600,000.kitap satıldı.
  • iPad uygulamalarının yüklenme sayısı 3,5 milyonu aştı. İlk gün bu sayı 1 milyondu.
  • 2008 yılından bu yana AppStore'dan 4 milyardan fazla uygulama satıldı. 185,000 uygulamaya sahip olan AppStore'da 3500 tane iPad uygulaması bulunuyor.
  • Neredeyse 3 sene içersinde 50 milyondan fazla iPhone satışı yapıldı. iPhone'la birlikte iPod Touch'ı da değerlendirmeye alırsak bu sayı 85 milyonu yükseliyor.

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fotifoti 9 yıl
oha felan oldum yani :) 50 milyon yuhaa
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feylosoft 9 yıl
Steve jobs bir pazarlama dahisi. Nasıl kutsal bir şey dağıtılıyomuş gibi insanlara malları kapışıyor.
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