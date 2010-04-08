iPhone 50 milyon, AppStore ise 4 milyar sınırını aştı; iPad yarım milyona yaklaştı

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3 Nisan'da iPad'i satışa sunan Apple, bugün düzenlemekte olduğu iPhone OS 4.0 etkinliğinde iPad ve iPhone'la ilgili son sayısal verileri açıkladı. Steve Jobs'un açıklamalarına göre Apple'ın yaptığı satışlar şu şekilde;

5 günde 450,000 iPad satışı yapıldı.

İlk gün 250,000 kitabın satıldığı iBook Store'da bugün itibariyle 600,000.kitap satıldı.

iPad uygulamalarının yüklenme sayısı 3,5 milyonu aştı. İlk gün bu sayı 1 milyondu.

2008 yılından bu yana AppStore'dan 4 milyardan fazla uygulama satıldı. 185,000 uygulamaya sahip olan AppStore'da 3500 tane iPad uygulaması bulunuyor.

Neredeyse 3 sene içersinde 50 milyondan fazla iPhone satışı yapıldı. iPhone'la birlikte iPod Touch'ı da değerlendirmeye alırsak bu sayı 85 milyonu yükseliyor.