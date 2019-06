iPhone kullanıcıları için Facebook 3.0 geliyor

Uzunca bir süredir internete girebilen portatif cihaz ve telefonlar satılmasına rağmen pazar araştırması yapan analistlerin önemli bir kısmı, mobil iletişimde gelişmiş internet deneyiminin Apple iPhone ile hız kazandığını ifade ediyorlar. Getirdiği kullanım kolaylıkları ve zengin uygulama arşivi gibi avantajlarıyla mobil internet kullanımının yaygınlaşmasında önemli rol oynayan hatta pek çok kurum ve kuruluşun mobil internet sayfası hazırlamasına öncülük eden iPhone, duyurusu kısa bir süre önce yapılan iPhone 3Gs modeliyle bağlantı hızında vites yükseltiyor. Zira donanım güncellemelerine bağlı olarak artan performansla birlilkte, mobil internetin son kullanıcılara daha hızlı ve efektif bir şekilde kullandırılması hedefleniyor.

Yeni modeli sadece üç günde 1 milyon satarak akıllı telefon pazarındaki başarısı bir kez daha ispatlanan iPhone, popüler servislerin ve uygulama geliştiricilerin ilgisini çekiyor. Pek çok çevrimiçi servis iPhone kullanıcılarına özel tasarım ve içerik üzerinde çalışırken bunlar arasında, açıklanan son rakamlara göre dünyanın en büyük sosyal ağı olarak tanımlanan Facebook ta yer alıyor. Ülkemiz internet kullanıcılarının da yoğun ilgi gösterdiği hatta kullanım oranları açısından ülke bazlı global sıralamada üst sıralarda yer aldığımız Facebook, iPhone yazılımında ciddi bir güncellemeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre %98'i tamamlanan Facebook 3.0 önümüzdeki günlerde iPhone ve iPod Touch için kullanıma sunulacak.

Peki Facebook, 3.0 sürüm numaralı yeni versiyon ile neler vaat ediyor. Yapılan açıklamalara göre en önemli yeniliklerin başında yenilenen ara birim var. Yenilenen ana ekran ile kullanıcıların Facebook'un hemen hemen tüm özelliklerine ve hizmetlerine kolayca ulaşabilecekler. Haber Besleme yenilendiği Facebook 3.0 For iPhone uygulamasında kimi Facebook kullanıcıları için en önemli detaylardan birisi olan Notifications yani Bildirim özelliğinin güncellenerek daha iyi bir yapıya büründürüldüğü belirtiliyor. Yeni versiyonda iPhone kullanıcıları, Facebook'taki popüler profillerini veya sayfalarını ana ekrana ekleyebilecek ayrıca listelerindeki arkadaşlarını daha hızlı arayıp daha hızlı mesaj atabilecekler.

Yukarıda bahsettiğimiz özelliklere ek olarak mesaj yazımı esnasında genellikle gelen çağrılardan ötürü kaybolan içerik, Facebook 3.0 for iPhone uygulaması ile geri yüklenebilecek. Öte yandan Facebook 3.0 for iPhone ile kullanıcılar resim albümü oluşturabilecek ve yeni resimler yüklemeye devam edebilecekler. Fotoğraf etiketlemenin kolaylaştırıldığı belirtilen yeni versiyonda fotoğraflara zum da yapılabiliyor. Etkinlikler, Notlar ve Sayfaların da görüntülenebildiği yeni ara yüz ile iPhone kullanıcılarının Facebook'un mobil kullanımından daha fazla keyif alması hedefleniyor. Yakın zamanda AppStore'daki yerini alması beklenen Facebook 3.0 for iPhone uygulamasına "push notification" özelliği ise 3.1 sürümünde eklenecek.