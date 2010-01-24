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iPhone'u klonlayan Meizu, yeni model çalışmalarına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone'u klonlayan Meizu, yeni model çalışmalarına başladı
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Meizu M8

Adını iPhone'u klonlayarak hazırladığı M8 isimli akıllı telefonla duyuran Meizu, serinin devamı olarak M9 modeli üzerindeki çalışmalarına başlamış durumda. Şirket yöneticisi J. Wong da yaptığı açıkalamayla M9 modeline ait ilk detayları paylaştı. M8 ile kıyaslandığında daha ince ve daha uzun olacağı belirtilen M9, teknik anlamda güçlendirilmiş donanım özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

720 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.6-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacak Meizu M9'da Samsung tarafından geliştirilen ve 1GHz'de çalışan ARM tabanlı işlemci kullanılacak. Sınıfının en hızlı telefonlarından biri olması beklenen M9 ayrıca 512MB RAM ile birlikte 3G, CDMA, HSPA,TD-SCDMA gibi hem Çin merkezli hem de global ölçekli operatörlerin kullandığı yaygın ağlara destek sunacak. Öte yandan GPS ve WiFi gibi akıllı telefonların olmazsa olmazları arasında yer temel teknolojiler de telefonun özellikleri arasında yer alacak.

iPhone lansmanının hemen ardından 2007 yılında duyurulan ancak çeşitli nedenlerden ötürü 2008 sonuna ertelenen Windows CE tabanlı Meizu M8, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde satışa sunulmuş ancak patent durumundan ötürü doğrudan Amerika pazarına satılmamıştı. M9 modeliyle daha yüksek satış rakamlarına ulaşmak isteyen Meizu'nun ortaya nasıl bir telefon çıkaracağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

iPhone'u klonlayan Meizu, yeni model çalışmalarına başladı
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Meizu M9 yerini alacağı modelden daha uzun ve daha ince olacak.


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Batuist 9 yıl
bu çinliler aslında bunun adına klon demese kendine özgü bir marka oluştursa bu telefon daha iyi satabilir..
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Erasmus78 9 yıl
İşletim sistemi ne olacak acaba?
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mcebi001 9 yıl
güzel haber..............bide resmi olarak türkiyeye gelse süper olur....
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