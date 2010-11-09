IPRA 3G Odulu Turkcell'in Oldu

Turkcell 3G iletişimi ödüle doymuyor

Dünyada ilk 3G ödülü Turkcell’in

Turkcell, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 3G lansman kampanyası ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından “En İyi Servis Lansmanı” kategorisinde Altın Dünya ödülüne layık görüldü. 5 Kasım akşamı Londra’da düzenlenen törende ödülü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler aldı.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülü olarak kabul edilen IPRA Altın Dünyaödülünün sahibi oldu. 2009 yılında başarıyla yürütülen 3G lansmanı iletişim çalışmaları nedeniyle “En İyi Servis Lansmanı” kategorisinde ödüle layık görülen Turkcell Kurumsal İletişim ekibi, ödülünü 5 Kasım günü Londra’da düzenlenen törende aldı. Turkcell bu yıl, IPRA’dan ödül kazanan tek Türk şirketi oldu.

42 ülkeden 352 katılımcının yer aldığı “IPRA 2010 Altın Dünya Yarışması”nda Turkcell, 110 finalist ve 30 kategori arasından ödüle layık görüldü. Londra’daki tarihî Merchant Taylors' Hall’da gerçekleştirilen törende IPRA Başkanı Elizabeth Ananto tarafından takdim edilen ödülü Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler aldı. Öztürkler, ödüle ilişkin şunları söyledi:

“Halkla ilişkiler alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan IPRA’dan 3G teknolojisinin Türkiye lansmanı nedeniyle ödül almak bizi gururlandırdı. Rekabetin çok yoğun yaşandığı telekom sektöründe daima en gelişmiş ve yenilikçi teknolojilerin peşinden koşan Turkcell’in 3G’yi ülkemize getirmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini bir yıl içerisinde açıkça gördük. Lansman esnasında elimizdeki malzemenin değerini görebilmiş ve iletişim stratejimizi doğru tanımlayabilmiş olmamız, başarımızın anahtarı oldu. Tüm bunlara sıkı bir takım ruhu da eklenince, başarımızı Altın Dünya ödülüyle taçlandırma onuru yaşadık. Kurumsal İletişim ekibimize lansman sürecinde sergiledikleri özverili çalışma nedeniyle bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu değerli ödül, bundan sonraki çalışmalarımız için motivasyon kaynağı olacaktır.”

Turkcell 3G’ye nasıl “merhaba”dedi?

Geçtiğimiz yıl 30 Temmuz’da hayatımıza giren 3G için Turkcell, lansman çalışmalarına aylar öncesinden başladı. İletişim çalışmalarının temel amacı, toplumun tüm kesimlerine değerek bu teknolojinin faydalarını, toplum, kurumlar ve bireyler için yaratağı değeri anlatmaktı. Turkcell bu amaçla, kamuoyunu aydınlatmada önemli bir rolü olan basın mensuplarını yeni teknoloji hakkında bilgilendirmek amacıyla “3G Perşembe Akşamları”adıyla toplantılar düzenlendi. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi. 3G Basın Lansman Toplantısı, 3G Partisi, 3G’nin hayatımıza girdiği ilk gün olan 30 Temmuz’da günlük gazeteler için farklı illerde düzenlenen 3G’li Yazı İşleri Toplantıları, 3G Beyoğlu Sokak Şenlikleri, TV özel haber ve röportajlar başta olmak üzere toplam 5 ana iletişim platformu üzerinden yoğun ve etkili bir medya iletişimi gerçekleştirildi. Başarılı lansman çalışmaları sonucunda ilk 3 ayda 3G’ye geçen Turkcell müşterilerinin sayısı 3 milyona ulaşarak, Turkcell’i hedeflerinin önüne geçirdi.

Turkcell 2008 yılında IPRA’da, “Finansal Servisler ve Yatırımcı İlişkileri” kategorisinde, “Şirket Performansını Değere Çevirme” projesiyle, 2007 yılında ise “Çalışan İlişkileri” kategorisinde, “Turkcell Gönüllüleri Hayat Ormanı” projesi lansmanıyla ödül kazanmıştı.

“Turkcell 3G’nin 1. yıldönümü” etkinliğine de Golden Drum’dan ödül gelmişti

2009 yılındaki 3G lansmanı ile IPRA tarafından Altın Dünya ödülüne layık görülen Turkcell, 3G’nin 1. yıldönümünde başarılı bir kampanyaya daha imza attı. Turkcell Kurumsal İletişim Bölümü geçtiğimiz günlerde, çoğunluğu Avrupa’dan olmak üzere toplam 38 ülkeden projelerin yer aldığı Golden Drum Uluslararası Reklâm ve PR Festivali’nde “En İyi Kurumsal PR” ve “En İyi PR Ekibi” ödüllerine layık görülürken Etkinlik Organizasyon Bölümü de “En İyi PR Etkinliği” dalında birinci olarak Golden Drum almaya hak kazandı. “Turkcell 3G Hız Testi” başlıklı etkinlikle üç Golden Drum ödülü birden kazanan Turkcell ekibi, iyi bir fikrin doğru projelendirme, çok çalışma, sıkı koordinasyon ve tüm bileşenler arasında uyumlu bir iş birliği ile çarpıcı bir başarı elde edebileceğini kanıtladı.

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