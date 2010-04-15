iRiver'dan 2 yeni Mp3 çalar: M31 ve M41 Revolve

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iRiver firması 2 yeni Mp3 çalarını duyurdu. M31 ve M41 Revolve olarak adlandırılan Mp3 çalarlar farklı yapı ve özelliklere sahip olarak üretildi. iRiver M31, USB bellek ve Mp3 çalar olarak işlev görebiliyor. 22 gram ağırlığa sahip olan Mp3 çalar, 128 x 32 çözünürlük sunan mini OLED ekrana sahip. MP3, WAV ve WMA dosya formatlarını destekleyen M31'in fiyatının 40 Avro olacağı belirtildi

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iRiver'ın diğer Mp3 çalar M41 Revolve, 1.8 inç'lik ekrana sahip olarak üretildi. Müzik ve video oynatabilen Mp3 çalar MP3 ve WMA ses formatlarını ve Avi video formatını destekliyor. 8mm x 8mm x 40.4mm ölçülere ve 45 gram ağırlığa sahip olan M41 Revolve, 15 saat aralıksız müzik dinleme ve 4 saat aralıksız video izleme imkanı sunuyor. iRiver M41 Revolve Mp3 çaların fiyatının 48 Avro olacağı söyleniyor