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iRiver'dan 2 yeni Mp3 çalar: M31 ve M41 Revolve

iRiver, M31 ve M41 Revolve adını verdiği 2 yeni Mp3 çalarını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iRiver'dan 2 yeni Mp3 çalar: M31 ve M41 Revolve
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iRiver firması 2 yeni Mp3 çalarını duyurdu. M31 ve M41 Revolve olarak adlandırılan Mp3 çalarlar farklı yapı ve özelliklere sahip olarak üretildi. iRiver M31, USB bellek ve Mp3 çalar olarak işlev görebiliyor. 22 gram ağırlığa sahip olan Mp3 çalar, 128 x 32 çözünürlük sunan mini OLED ekrana sahip. MP3, WAV ve WMA dosya formatlarını destekleyen M31'in fiyatının 40 Avro olacağı belirtildi

iRiver'dan 2 yeni Mp3 çalar: M31 ve M41 Revolve
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iRiver'ın diğer Mp3 çalar M41 Revolve, 1.8 inç'lik ekrana sahip olarak üretildi. Müzik ve video oynatabilen Mp3 çalar MP3 ve WMA ses formatlarını ve Avi video formatını destekliyor. 8mm x 8mm x 40.4mm ölçülere ve 45 gram ağırlığa sahip olan M41 Revolve, 15 saat aralıksız müzik dinleme ve 4 saat aralıksız video izleme imkanı sunuyor. iRiver M41 Revolve Mp3 çaların fiyatının 48 Avro olacağı söyleniyor


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koagulant 9 yıl
m41 in arayüzü ne kadar kötü :DD
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hwarang 9 yıl
yaza doğru mp3 player alacağım aklımda t5 var acaba ne zaman çıkar m31 yakın mı çıkış tarihi?
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TELESCOPE 9 yıl
adamlar bizim için uğraşıyorlar, ve harika ürünler sunuyorlar doğrusu
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