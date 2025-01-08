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    Kompakt boyutlarıyla ROG NUC (2025) tanıtıldı: RTX 50 ve daha fazlası

    ASUS, CES 2025'te kaptığı duyuruda kompakt boyutlarıyla ROG NUC (2025) modelini duyurdu. Yenilenen sistem, Intel Core Ultra 9 işlemci 265H işlemci ve RTX 50 ekran kartlarıyla geliyor. 
    Kompakt boyutlarıyla ROG NUC (2025) tanıtıldı: RTX 50 ve dahası Tam Boyutta Gör
    ASUS, Intel’den resmi olarak devraldığı NUC yelpazesini genişletmeye devam ediyor. CES 2025 kapsamında heyecan verici duyurularda bulunan marka, şimdi de ROG NUC (2025) mini PC modelini duyurdu. Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken ROG NUC, AAA oyunlar için en son teknolojilerle ve performansla geliyor.

    ROG NUC (2025) özellikleri

    ROG NUC (2025), her ne kadar küçük boyutlara sahip olsa da, iddialı özelliklere sahip. 282,4 mm x 187,7 mm x 56,5 mm ölçülerinde gelen mini PC, Intel Core Ultra 9 265H'ye kadar işlemci ve RTX 5080 ekran kartı seçenekleri ile geliyor. Böylece ışın izleme ve DLSS teknolojilerine ek olarak Dynamic Boost desteğine de sahip.

    Kompakt boyutlarıyla ROG NUC (2025) tanıtıldı: RTX 50 ve dahası Tam Boyutta Gör
    ASUS ROG NUC, dünyanın ilk Core Ultra 9 ve RTX 5080 ekran kartı donanımına sahip mini oyun bilgisayarı konumunda. Cihaza güç veren Core Ultra 9 265H ise, 6+8+2 olmak üzere toplam 16 çekirdek, 24MB önbellek ve 5.3GHz saat hızına sahip. Ayrıca dahili NPU, yapay zeka iş yüklerinde 11 TOPS’a kadar performans sağlayabiliyor. Bunun yanında DDR5-6400 Mhz bellek desteği mevcut.

    ROG NUC 2025, termal verimlilik adına üç fan ve çift buhar odası özelliği ile destekleniyor. Ayrıca askeri dayanıklılık odaklı MIL-STD 810H sertifikasına sahip olduğunu söyleyelim. Üstelik bu konfigürasyonun yanında kullanıcıların bellek ve depolama bileşenlerini hızlıca değiştirme olanağı sunan modüler bir kasa tasarımı tercih edilmiş.

    Son olarak adı mini olan bu oyun bilgisayarı, özelleştirilebilir ARGB ve dört adete kadar 4K monitör desteği, Thunderbolt 4, Intel Killer Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi bağlantı seçenekleri sunuyor. ASUS ROG NUC’un tüm teknik özellikleri ve fiyatı ise henüz belli değil. Buna karşın kompakt boyutları ve açıklanan özellikleriyle bile önemli bir seçenek.

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