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    Trump: "Intel, Tayvan çip işimizi elimizden alana kadar harikaydı"

    ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji endüstrisinin yarı iletken çip üretimini ABD’ye taşıması için vergilerle korkuturken Tayvan’ın çip işini ellerinden aldığını söylüyor.
    Trump: Intel, Tayvan çip işimizi elimizden alana kadar harikaydı Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji endüstrisinin yarı iletken çip üretimini ABD’ye taşımasını istiyor. Bu isteği gerçekleştirmek için ise onlara tek bir teşvik sunuyor; yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak. Trump, üretimi ABD’ye taşımayanlara ağır vergiler getireceğini söyleme devam ederken kısa bir süre önce ise Tayvan'ı ABD'nin çip işini çalmakla suçladı.

    Trump, açıklamalarında "Şu anda neredeyse her şey Tayvan'da üretiliyor. Neredeyse tamamı, biraz da Güney Kore'de. Ama her şey, neredeyse tamamı Tayvan'da üretiliyor" diyerek, Tayvan merkezli TSMC'yi işaret etti. TSMC, Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devlerine ileri seviye çipler üretiyor. Firma, bu alanda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi konumunda. Firmanın ürettiği çipler arasında en gelişmiş işlemciler ve ekran kartları da bulunuyor.

    Yüzde 100 gümrük tarifesi tehdidi

    Trump: Intel, Tayvan çip işimizi elimizden alana kadar harikaydı Tam Boyutta Gör
    Trump, ABD’nin çip üretiminde eski gücüne kavuşması gerektiğini vurgulayarak, "Tayvan çip işimizi elimizden aldı. Intel'imiz vardı, çok iyi iş yapan bu harika şirketlerimiz vardı. Bunlar bizden alındı. Ve biz bu işi geri istiyoruz” dedi.

    Bu açıklamalar, Trump’ın kampanya sürecinde dile getirdiği yurt dışı üretime karşı sert tedbirler uygulama planının bir parçası. Trump, ABD dışından ithal edilen çiplere yüzde 100’e varan gümrük vergileri koymayı düşündüğünü belirtti. Bu, küresel çip pazarında büyük bir değişime yol açabilir.

    TSMC, ABD’de üretimi artırmaya çalışıyor

    Trump’ın açıklamalarına rağmen, TSMC halihazırda ABD'de üretim kapasitesini artırma yolunda adımlar atıyor. Şirket, Arizona’daki ikinci fabrikasının inşasına devam ederken, yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde üretimi güçlendirmek için 17 milyar dolarlık ek finansmanı onayladı.

    TSMC, ABD’de 3 fabrika inşa ediyor. Arizona’daki ilk fabrika ise 4 nanometre sürecine dayalı çip üretimine başlamış durumda. Kurulan ve inşası devam eden tesisler için TSMC, 65 milyar dolar harcamayı planlıyor, ancak en gelişmiş süreçleri de dahil olmak üzere çip üretiminin çoğu hala Tayvan'da gerçekleşiyor.

    Bazı uzmanlar, Trump’ın planlarının tüketici elektroniğinde fiyat artışlarına yol açabileceğini öne sürerken, Trump bunu reddetti. "Kısa vadede bazı aksaklıklar olabilir, ancak uzun vadede ülkemiz için büyük bir kazanç olacak" diyerek, şirketlerin ABD’ye yatırım yapacağını savundu.

    ABD’de çip üretimini teşvik etmek için önceki yönetim, 2022’de CHIPS ve Bilim Yasası adlı yasayı çıkarmış ve yüksek teknoloji araştırmalarına 280 milyar dolar ayırmıştı. Intel, bu fonlardan yaklaşık 8 milyar dolar almıştı. Ancak Trump, bu yasayı “gülünç” olarak nitelendirerek, şirketlerin paraya değil, “teşviklere” ihtiyacı olduğunu savundu: “Teşvik, yüzde 25, yüzde 50 ya da yüzde 100 vergi ödemek istememeleri olacak,” demişti.

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    Rindaman 13 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 20 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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