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    Hindistan’da dünyanın en büyük veri merkezi inşa edilecek

    Dünyanın en büyük yapay zeka veri merkezinin Hindistan'da kurulması planlanıyor. Bu planın arkasında ise dünyanın en zenginlerinden Mukesh Ambani'nin Reliance'ı bulunuyor.
    Hindistan’da dünyanın en büyük veri merkezi inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Hindistan merkezli milyarder iş insanı Mukesh Ambani’nin liderliğindeki Reliance Industries, yapay zeka alanındaki artan talebi karşılamak amacıyla dünyanın en büyük veri merkezini inşa etmeyi planlıyor. Bloomberg’in haberine göre, Hindistan’ın Jamnagar kentinde kurulacak olan bu devasa tesisin kapasitesi üç gigawatt olacak ve mevcut en büyük veri merkezi olan Microsoft’un Virginia’daki 600 megawatt’lık tesisini gölgede bırakacak.

    Hindistan'a devasa veri merkezi kuruluyor

    Kurulacak veri merkezinin enerji kapasitesi, ne kadar büyük olduğunu tahayyül etmeyi zorlaştırıyor. Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu NGS, 4.8GW enerji kapasitesiyle 12 milyonu aşkın tüketiciye elektrik sağlayacak. 3 GW’ın büyüklüğü bununla anlaşılabilir. Bu mega proje için tahmin edilen maliyet 20 ila 30 milyar dolar arasında değişiyor; bu, Akkuyu santralinin maliyeti civarında.

    Reliance, Hindistan’ın en değerli şirketi olmasının yanı sıra perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde de lider konumda. Ambani, 2020 yılında aralarında Meta, Google, Silver Lake, General Atlantic, KKR, Mubadala ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) gibi bir grup yatırımcıdan perakende ve telekom girişimlerinin büyümesini finanse etmek için 25 milyar doların üzerinde bir fon toplamıştı. Şimdi bu yatırımların meyvesini daha büyük projelerle toplamayı hedefliyor.

    Planlanan veri merkezi çevresindeki yenilenebilir enerji tesislerinden destek alarak enerji ihtiyacını karşılayacak. Reliance, bu devasa yapının enerjisini güneş, rüzgar ve hidrojen kaynaklarından elde etmeyi planlıyor. Rapora göre Ambani, veri merkezinde kullanılmak üzere Nvidia’dan çip satın alıyor. Reliance ve Nvidia, Hindistan’da yapay zeka uygulamaları için gerekli altyapıyı oluşturmak adına Ekim ayında stratejik bir ortaklık duyurmuştu.

    Reliance, her ne kadar en büyük veri merkezini inşa edeceğini söylese de bu multi-milyar dolarlık dev projenin çok daha büyük rakipleri olacak. Kısa bir süre önce OpenAI, SoftBank ve Oracle, ABD’de 500 milyar dolarlık Stargate Project’i duyurmuştu.

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