Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iRiver'dan gelişmiş özelliklere sahip elektronik sözlük: D1000

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iRiver'dan gelişmiş özelliklere sahip elektronik sözlük: D1000
Tam Boyutta Gör

Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan iRiver, D1000 adını verdiği elektronik sözlüğünü duyurdu. Ultra-taşınabilir formdaki kompakt yapısı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken D1000, taşınabilir medya oynatıcıları ve mobil internet cihazlarının öne çıkan yeteneklerini tek bir cihazda, elektronik sözlük fonskiyonuyla buluşturuyor. WiFi desteği ile kablosuz internet erişimine olanak tanıyan iRiver D1000, 720p çözünürlüğündeki videoları (.mkv formatı da dahil) sorunsuzca oynatırken, yaygın olarak kullanılan ses ve resim formatlarını destekleyerek mobil eğlence merkezi görevini üstlenmesi hedefleniyor.

5.5 x 3.2 x 0.7-inç boyutlarında olan ve elektronik sözlük için QWERTY klavye ile donatılan iRiver D1000, 480 x 272 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. 1350 mAh pil kullanan ve bu sayede sözlük fonksiyonu için 15 saat olmak üzere müzik uygulamalarında 28 saat ve video oynatımında ise 7 saat kesintisiz kullanım deneyimi sunabiliyor.

Temel modeli 8GB depolama kapasitesi ile gelen ancak 16GB'lık bir üst modelinin de seçeneklere eklenmesi beklenen iRiver D1000'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

iRiver'dan gelişmiş özelliklere sahip elektronik sözlük: D1000
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim