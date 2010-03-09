iRiver'dan gelişmiş özelliklere sahip elektronik sözlük: D1000

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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan iRiver, D1000 adını verdiği elektronik sözlüğünü duyurdu. Ultra-taşınabilir formdaki kompakt yapısı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken D1000, taşınabilir medya oynatıcıları ve mobil internet cihazlarının öne çıkan yeteneklerini tek bir cihazda, elektronik sözlük fonskiyonuyla buluşturuyor. WiFi desteği ile kablosuz internet erişimine olanak tanıyan iRiver D1000, 720p çözünürlüğündeki videoları (.mkv formatı da dahil) sorunsuzca oynatırken, yaygın olarak kullanılan ses ve resim formatlarını destekleyerek mobil eğlence merkezi görevini üstlenmesi hedefleniyor.

5.5 x 3.2 x 0.7-inç boyutlarında olan ve elektronik sözlük için QWERTY klavye ile donatılan iRiver D1000, 480 x 272 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. 1350 mAh pil kullanan ve bu sayede sözlük fonksiyonu için 15 saat olmak üzere müzik uygulamalarında 28 saat ve video oynatımında ise 7 saat kesintisiz kullanım deneyimi sunabiliyor.

Temel modeli 8GB depolama kapasitesi ile gelen ancak 16GB'lık bir üst modelinin de seçeneklere eklenmesi beklenen iRiver D1000'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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