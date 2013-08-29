İşTeknik: "Atıl dizüstü bilgisayarınızı 2. monitör yapın" video

Genel Yayın Yönetmeni
|youtube.com/... buyurun en kolay yöntem
|merhaba arkadaşlar LP154W01 - (TL) (AE) uyumlu mu acaba
|hocam bende bi 17 inçlik ekran var ben onu peki bu lcd şeysiyle rasbery pi 3 ile bağlayabilir miyim?
|elimde bir tane 17inçlik ölü laptop var ben bunun ekranını şu lcd aracısı ile rasbery pi 3 ün ekranı olarak kullanabilir miyim? bilen yardımcı olursa sevinirim
|Abi geç kalmışsın 6 yıl önce ben, benden önce de bir arkadaş yapmıştı :D
forum.donanimhaber.com/...
|Arkadaslar eski konu kusura bakmayin ama bir sorum olcak oyun canavari pc alcam bende monitor zaten var daha once hic pc degismedigimden acaba kasayi monitore baglayabilcekmiyim diye sormaya basladm aradm bulamadim nette baktm benzer konuda yok aslinda eminim her pc ekrani her kasaya takilir ama yinede emin olmak istiyorum monitorumun markasi acer
animemanyagi
Dediğiniz gibi her monitör her kasaya uyar. Uymazsada basit adaptörler var bu iş için, piyasada kolayca bulabileceğiniz. Onlar sayesinde sıkıntı yaşamazsınız. Yinede şüpheniz olursa monitörün girişlerinin fotoğrafını gönderin yardımcı olurum..
|arkadaşlar benim bilgisayar masa üsstü 2 cb ekran kartı bu yenı oyunları kaldırmıyor açılsa bile görüntü yok görüntü olsa ekran yok ekran kartı ilave atarsan olurmu 2 cn ekran kartı ek atabilirmiyim ne yapmam gerekiyor ??? teşekkürler
|Benim kullanma amacım bambaşka. Bu board ı aliexpres'ten aldık diyelim. Ben masaüstü pc'mi laptop ekranına bağlamak istiyorum. Bunun için hangi yolu izlemek gerekir?
Yapılabilirliliği var gibi?
ElEmin
ekrana göre lcd controller card alip vga yada hdmi den goruntuyu alabilirsin.
Hatta benim bununla ilgili bir calismam vardi.linkten bakabilirsin.
mobile.donanimhaber.com/...
|selamlar.
aynı mantıkla (panel+lcd kontrol paneli) 3 paneli multimedia player e bağlayıp görüntü alabilirmiyim acaba.
|Güzel video
bu videodan bunu anlamanız ne garip...
mesut bey gayet güzel bir alternatif sunmuş siz mantıkla uğraşıyorsunuz.
tamam ozaman bende nexus 4 var bana göre telefon alırken en mantıklı tercih o, diğer telefonları almak çok mantıksız iphone 5 çok mantıksız ne öyle sosyete gibi? bunu mu diyeyim ben şimdi?
okadar saçmalamışsınız ki tepkimi düzgün ifade edemiyorum...