İşTeknik: "Atıl dizüstü bilgisayarınızı 2. monitör yapın" video

İş Teknik'in ilk bölümünde dizüstü bilgisayarımızın monitörünü nasıl değiştiririz ve değişim sırasında yüksek çözünürlükte bir panel kullanabilir miyiz sorusuna cevap aramıştık şimdi ise elimizdeki dizüstüleri 2. monitör yapıyoruz.

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