Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

İşTeknik: "Atıl dizüstü bilgisayarınızı 2. monitör yapın" video

5 yıl
132,5b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İş Teknik'in ilk bölümünde dizüstü bilgisayarımızın monitörünü nasıl değiştiririz ve değişim sırasında yüksek çözünürlükte bir panel kullanabilir miyiz sorusuna cevap aramıştık şimdi ise elimizdeki dizüstüleri 2. monitör yapıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
crashris 5 yıl en beğenilen
gerçekten böyle videolar bu siteye yapılmalıydı ve yaptınız tebrikler ;)
Yanıtla +87
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hüsnü008 5 yıl
$developer;
LCD tamircisi gibi kullanmak yerine 100-150 tlye 2. el masaüstü lcd ekran almak daha mantıklı.

bu videodan bunu anlamanız ne garip...
mesut bey gayet güzel bir alternatif sunmuş siz mantıkla uğraşıyorsunuz.
tamam ozaman bende nexus 4 var bana göre telefon alırken en mantıklı tercih o, diğer telefonları almak çok mantıksız iphone 5 çok mantıksız ne öyle sosyete gibi? bunu mu diyeyim ben şimdi?
okadar saçmalamışsınız ki tepkimi düzgün ifade edemiyorum...
$developer;LCD tamircisi gibi kullanmak yerine 100-150 tlye 2. el masaüstü lcd ekran almak daha mantıklı.bu videodan bunu anlamanız n...
Devamını Gör
Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PwaGG 5 yıl
video çok güzel olmuş keşke böyle videolar daha çok gelse...
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
21 Avatar Avatar Avatar
lejyoner_2006 1 yıl
youtube.com/... buyurun en kolay yöntem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
merhaba arkadaşlar LP154W01 - (TL) (AE) uyumlu mu acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devyedzoko 2 yıl
hocam bende bi 17 inçlik ekran var ben onu peki bu lcd şeysiyle rasbery pi 3 ile bağlayabilir miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devyedzoko 2 yıl
elimde bir tane 17inçlik ölü laptop var ben bunun ekranını şu lcd aracısı ile rasbery pi 3 ün ekranı olarak kullanabilir miyim? bilen yardımcı olursa sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murderuo 2 yıl
Abi geç kalmışsın 6 yıl önce ben, benden önce de bir arkadaş yapmıştı :D
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
animemanyagi 3 yıl
Arkadaslar eski konu kusura bakmayin ama bir sorum olcak oyun canavari pc alcam bende monitor zaten var daha once hic pc degismedigimden acaba kasayi monitore baglayabilcekmiyim diye sormaya basladm aradm bulamadim nette baktm benzer konuda yok aslinda eminim her pc ekrani her kasaya takilir ama yinede emin olmak istiyorum monitorumun markasi acer
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ttrusem 3 yıl animemanyagi
animemanyagi
Arkadaslar eski konu kusura bakmayin ama bir sorum olcak oyun canavari pc alcam bende monitor zaten var daha once hic pc degismedigimden acaba kasayi monitore baglayabilcekmiyim diye sormaya basladm aradm bulamadim nette baktm benzer konuda yok aslinda eminim her pc ekrani her kasaya takilir ama yinede emin olmak istiyorum monitorumun markasi acer

Dediğiniz gibi her monitör her kasaya uyar. Uymazsada basit adaptörler var bu iş için, piyasada kolayca bulabileceğiniz. Onlar sayesinde sıkıntı yaşamazsınız. Yinede şüpheniz olursa monitörün girişlerinin fotoğrafını gönderin yardımcı olurum..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar benim bilgisayar masa üsstü 2 cb ekran kartı bu yenı oyunları kaldırmıyor açılsa bile görüntü yok görüntü olsa ekran yok ekran kartı ilave atarsan olurmu 2 cn ekran kartı ek atabilirmiyim ne yapmam gerekiyor ??? teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ElEmin 4 yıl
Benim kullanma amacım bambaşka. Bu board ı aliexpres'ten aldık diyelim. Ben masaüstü pc'mi laptop ekranına bağlamak istiyorum. Bunun için hangi yolu izlemek gerekir?
Yapılabilirliliği var gibi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wersin3230 4 yıl ElEmin
ElEmin
Benim kullanma amacım bambaşka. Bu board ı aliexpres'ten aldık diyelim. Ben masaüstü pc'mi laptop ekranına bağlamak istiyorum. Bunun için hangi yolu izlemek gerekir?
Yapılabilirliliği var gibi?

ekrana göre lcd controller card alip vga yada hdmi den goruntuyu alabilirsin.
Hatta benim bununla ilgili bir calismam vardi.linkten bakabilirsin.

mobile.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turshu_1980 4 yıl
selamlar.
aynı mantıkla (panel+lcd kontrol paneli) 3 paneli multimedia player e bağlayıp görüntü alabilirmiyim acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karınca kokusu 4 yıl
Güzel video
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
49:47
4495 uydu ile uzaydan internet | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,4b izlenme · 1 yıl
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
9b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
03:18
Yasaklı Sea of Thieves kutu açılışı
15b izlenme · 1 yıl
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
10,8b izlenme · 4 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
10:15
AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme
11,3b izlenme · 1 yıl
01:21:33
Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,1b izlenme · 1 yıl
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
02:43
Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K
11,2b izlenme · 1 yıl
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,7b izlenme · 4 ay
03:48
Güç kaynağı (PSU) alırken nelere dikkat etmek gerekli?
23,6b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim